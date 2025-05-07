ABS½©ÅÄÊüÁ÷

¼Ì¿¿³ÈÂç

Àè·î¡¢ÅêÉ¼¤¬¹Ô¤ï¤ì¤¿½©ÅÄ¸©ÃÎ»öÁªµó¤Î¡¢Ç¯ÎðÊÌ¤ÎÅêÉ¼Î¨¤¬È¯É½¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£

Á°²ó¡¢4Ç¯Á°¤è¤ê¤â¡¢ÆÃ¤Ë30Âå¤ÎÃËÀ­¤ÎÅêÉ¼Î¨¤¬¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£

¸©Á´ÂÎ¤ÎÅêÉ¼Î¨¤¬59.59¥Ñー¥»¥ó¥È¤Ç¡¢Á°²ó¤è¤ê¤â3¥Ý¥¤¥ó¥ÈÍ¾¤ê¾å¤¬¤Ã¤¿¡¢Àè·î¤Î¸©ÃÎ»öÁªµó¡£

¸©Áªµó´ÉÍý°Ñ°÷²ñ¤¬¡¢¸©Æâ25»ÔÄ®Â¼¤«¤é¤½¤ì¤¾¤ì1¤Ä¤ÎÅêÉ¼½ê¤òÃê½Ð¤·¡¢Ç¯ÎðÊÌ¤ÎÅêÉ¼Î¨¤òÄ´ºº¤·¤Þ¤·¤¿¡£

ºÇ¤â¾å¤¬¤Ã¤¿¤Î¤Ï34ºÐ¤ÎÃËÀ­¤Ç¡¢Á°²ó¤è¤ê¤â12.7¥Ý¥¤¥ó¥È¡¢¼¡¤¤¤Ç36ºÐ¤ÎÃËÀ­¤¬10.78¥Ý¥¤¥ó¥È¥¢¥Ã¥×¤·¤Þ¤·¤¿¡£

Á´ÂÎ¤Ç¤ß¤ë¤È¡¢60Âå¤«¤é70Âå¤ÎÅêÉ¼Î¨¤¬°ÍÁ³ºÇ¤â¹â¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢º£²ó¤Ï¡¢20Âå¤«¤é40Âå¤Þ¤Ç¤ÎÅêÉ¼Î¨¥¢¥Ã¥×¤¬¸©Á´ÂÎ¤ÎÅêÉ¼Î¨¸þ¾å¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤¿·Á¤Ç¤¹¡£

°ìÊý¤ÇºÇ¤â²¼¤¬¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢18ºÐ¤ÎÃËÀ­¤Ç¡¢11.98¥Ý¥¤¥ó¥È¡¢¼¡¤¤¤Ç70ºÐÃËÀ­¤Î7.46¥Ý¥¤¥ó¥È¤Î¥À¥¦¥ó¤Ç¤·¤¿¡£