¡ÖÀ¤³¦µÏ¿¤Ç¤¹!!¡×àÀ¤³¦ºÇ¹âÊö¤Ç¥¥Ã¥¯¥Õ¥ê¥Ã¥×á·è¤á¤¿¥×¥í¥ì¥¹¥é¡¼¤ÎÅê¹ÆÆ°²è¤¬ÂçÈ¿¶Á¡Ö¤É¤¦¤«Ìµ»ö¤Ëµ¢¤Ã¤Æ¤¤Æ!¡×¡ÖÀ¸¤¤Æ¤Æ¤è¤«¤Ã¤¿!!¡×¤ÎÀ¼
¥×¥í¥ì¥¹³¦¤ÎàÇËÅ·¹ÓÃËáÀ¤³¦µÏ¿Ã£À®!
¡¡¥¢¥á¥ê¥«¤Î¥×¥í¥ì¥¹ÃÄÂÎ¡ÖAEW¡×½êÂ°¤Î¥×¥í¥ì¥¹¥é¡¼¡¢¥À¡¼¥Ó¡¼¡¦¥¢¥ê¥ó¤¬¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤òÅê¹Æ¡£¥Ò¥Þ¥é¥ä»³Ì®¤Ë¤¢¤ëÀ¤³¦ºÇ¹âÊö¤Î¥¨¥Ù¥ì¥¹¥È¡ÊÉ¸¹â8848.86¥á¡¼¥È¥ë¡Ë¤Ç¹Ô¤Ã¤¿°Õ³°¤Ê¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¤¬ÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¸½ºß¡¢¥¨¥Ù¥ì¥¹¥ÈÅÐÄº¤Ë¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸Ãæ¤Î¥¢¥ê¥ó¤Ï¡Ö¥¨¥Ù¥ì¥¹¥È¤Ç¤Î¥¥Ã¥¯¥Õ¥ê¥Ã¥×À¤³¦ºÇ¹âÉ¸¹âµÏ¿¡×¤È¡¢¥¨¥Ù¥ì¥¹¥È¤ÎÉ¸¹â6400¥á¡¼¥È¥ëÃÏÅÀ¤Ç¡¢¥¹¥±¡¼¥È¥Ü¡¼¥É¤Î¥¥Ã¥¯¥Õ¥ê¥Ã¥×¤ò·è¤á¤ëÆ°²è¤òÅê¹Æ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ÊÌ¤ÊÅê¹Æ¤Ç¤Ï¡ÖÀ¤³¦Åª¤ËÍÌ¾¤Ê¥¨¥Ù¥ì¥¹¥È»³¤Î¥Ù¡¼¥¹¥¥ã¥ó¥×2¤Ç¡¢É¸¹â¤Ê¤ó¤È20958¥Õ¥£¡¼¥È¤ÎÃÏÅÀ¤Ç¡¢ºÇ¤â¹â¤¤¡Ê¤½¤·¤ÆºÇ¤â´¨¤¤¡Ë¥¥Ã¥¯¥Õ¥ê¥Ã¥×¤òÀ®¸ù¤µ¤»¤¿¡£¥®¥Í¥¹¥Ö¥Ã¥¯¤¬¤³¤ì¤ò¥«¥¦¥ó¥È¤¹¤ë¤«¤É¤¦¤«¤ÏÊÌ¤È¤·¤Æ...»ä¤¿¤Á¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï´Ö°ã¤¤¤Ê¤¯À¤³¦µÏ¿¤Ç¤¹!!¡×¤È¤Ä¤Å¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö¥¨¥Ù¥ì¥¹¥È¤Ç¥¥Ã¥¯¥Õ¥ê¥Ã¥×¤·¤¿½é¤á¤Æ¤Î¿Í´Ö!¡×¤ÎÀ¼
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¡ÖÎò»Ë¤Ïºî¤é¤ì¤¿!¡×¡Ö¤ª¤½¤é¤¯¥¨¥Ù¥ì¥¹¥È¤Ç¥¥Ã¥¯¥Õ¥ê¥Ã¥×¤·¤¿½é¤á¤Æ¤Î¿Í´Ö!ËÜÅö¤ËÁÇÀ²¤é¤·¤¤¡×¡Ö¤É¤¦¤«Ìµ»ö¤Ëµ¢¤Ã¤Æ¤¤Æ!¡×¡ÖÀ¸¤¤Æ¤Æ¤è¤«¤Ã¤¿!!¡×¡Ö¤¹¤´¤¤¤Ê¡£ ¥ì¥¹¥é¡¼¤Ç¤¢¤ê¤Ê¤¬¤é¥¨¥Ù¥ì¥¹¥ÈÅÐÄº¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤ë¤À¤±¤Ç¤â¤¹¤´¤¤¤Î¤Ë¡¢¥¹¥±¥Ü¡¼»ý¤Ã¤Æ¤¤¤Ã¤Æ¥¥Ã¥¯¥Õ¥ê¥Ã¥×¤ò¥¥á¤Æ¤ë¤Ê¤ó¤Æ¤Ê¤¡¡×¤Ê¤É¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥¢¥ê¥ó¤Ï¥×¥í¤Î¥¹¥±¡¼¥È¥Ü¡¼¥ÉÁª¼ê¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤¿»þ´ü¤¬¤¢¤ê¡¢¥¹¥±¡¼¥È¥Ü¡¼¥É¤Ë¾è¤Ã¤ÆÆþ¾ì¤¹¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ë¡£²áµî¤Ë¤Ïà¥¹¥±¡¼¥È¥Ü¡¼¥É¤Î¿Àá¥È¥Ë¡¼¡¦¥Û¡¼¥¯¤È¤Î2¥·¥ç¥Ã¥È¤âÅê¹Æ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ºòÇ¯½Õ¡¢¥¨¥Ù¥ì¥¹¥ÈÅÐÄº¤Ë¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸Í½Äê¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢½ÐÈ¯Ä¾Á°¤Î»î¹ç¤ÇµÓ¤òÉé½ý¤··×²è¤Ï±ä´ü¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£