元宝塚歌劇団・宙組トップ娘役で俳優の潤花が5日、オフィシャルファンクラブを開設し、ビジュアルが公開された。潤は、2016年に宝塚歌劇団102期生として入団。新人公演ヒロインなどを経て、21年2月に宙組トップ娘役に就任。『シャーロック・ホームズ -The Game Is Afoot!-』『NEVER SAY GOODBAY』『HiGH&LOW -THE PREQUEL-』など、数多くの作品に出演し、23年6月に『カジノ・ロワイヤル』東京公演千秋楽をもって退団した。現在は、高い演技力と明るいキャラクターをいかし、舞台だけでなく映像作品など、幅広いジャンルで活動。5月からは退団後初のミュージカルとなる『二都物語』に出演する。ファンクラブは「SKIYAKI」が提供するオールインワン型ファンプラットフォーム「Bitfan」で公開。有料会員になると、会員限定のグループチャットや、ライブ配信など、スペシャルな特典を楽しめる。