¤¤¤¤â¤Î¤¬¤«¤ê¡¡Ì¾¶Ê¡ÖSAKURA¡×ÃÂÀ¸ÈëÏÃ¡¡À¸¤ß¤Î¶ì¤·¤ß¤ÎËö¡Ä¡ÖºÇ¸å¤Ë¹¥¤¤Ê¤è¤¦¤Ëºî¤Ã¤Æ¤ß¤Ê¤È¡×
¡¡ÃË½÷²»³Ú¥æ¥Ë¥Ã¥È¡Ö¤¤¤¤â¤Î¤¬¤«¤ê¡×¤¬7Æü¡¢TBS¥é¥¸¥ª¡Ö¥Ñ¥ó¥µ¡¼¸þ°æ¤Î¡ô¤Õ¤é¤Ã¤È¡×¡Ê·î¡ÁÌÚÍËÁ°8¡¦30¡Ë¤Ë¥²¥¹¥È½Ð±é¤·¡¢¥Ç¥Ó¥å¡¼¶Ê¡ÖSAKURA¡×¤Ë¤Þ¤Ä¤ï¤ë¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡06Ç¯¤Ë¥á¥¸¥ã¡¼¥Ç¥Ó¥å¡¼¥·¥ó¥°¥ë¤È¤·¤Æ¥ê¥ê¡¼¥¹¡£¤³¤ì¤¬Âç¥Ò¥Ã¥È¤È¤Ê¤ê¡¢¥æ¥Ë¥Ã¥È¤ÎÇ§ÃÎÅÙ¤ÏÂç¤¤¯¾å¤¬¤Ã¤¿¡£
¡¡¥Ñ¡¼¥½¥Ê¥ê¥Æ¥£¡¼¤Î¤ª¾Ð¤¤¥È¥ê¥ª¡Ö¥Ñ¥ó¥µ¡¼¡×¸þ°æ·Å¤Ï¡¢¾åµþ¤·¤¿»þ¤Î»×¤¤½Ð¤â½Å¤Ê¤ê¡¢¡ÖSAKURA¡×¤¬¹¥¤¤À¤È¤¤¤¦¡£¤½¤Î¸þ°æ¤«¤é¡Ö¡ØSAKURA¡Ù¤Ï·ë¹½½é´ü¤«¤é¤¢¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤«¡©¡×¤È¼ÁÌä¤¬Èô¤ó¤À¡£
¡¡ºî»ì¡¦ºî¶Ê¤Î¿åÌîÎÉ¼ù¡Ê42¡Ë¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¶ì¤·¤¤¶Êºî¤ê¤ÎÃæ¤ÇÀ¸¤ß½Ð¤µ¤ì¤¿¶Ê¤À¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£¡Ö¡ØSAKURA¡Ù¤Ï¥á¥¸¥ã¡¼¥Ç¥Ó¥å¡¼Á°¤Ë°éÀ®´ü´Ö¤È¤¤¤¦¤Î¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡¢¤½¤³¤Ç¤á¤Á¤ã¡Ê¶Ê¤ò¡Ëºî¤é¤µ¤ì¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¤½¤ì¤Ç¡¢¤¿¤Ö¤ó¿·¿Í¤Ë¡¢¥¢¥Ë¥á¤Î¥¿¥¤¥¢¥Ã¥×¤È¤«ÉÕ¤±¤è¤¦¤È¤«¡¢´èÄ¥¤Ã¤Æ²¼¤µ¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢Á´Á³ËÍ¤é¤ÏÉÕ¤«¤Ê¤¯¤Æ¡¢²¿¤â¤«¤â¤¦¤Þ¤¯¤¤¤«¤Ê¤¯¤Æ¡×¡£¤½¤ó¤ÊÃæ¡¢¡ÖºÇ¸å¤Ë¡È¹¥¤¤Ê¤è¤¦¤Ëºî¤Ã¤Æ¤ß¤Ê¡É¤È¸À¤ï¤ì¤Æºî¤Ã¤¿¤Î¤¬¡¢¡ØSAKURA¡Ù¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡×¤È¤¤¤¤µ¤Ä¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£¤½¤·¤Æ¡¢µÈ²¬À»·Ã¡Ê41¡Ë¤Ë¡Ö¤¢¤ó¤Þ¤ê¤¦¤Þ¤¯¤¤¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ó¤À¤è¤Í¡¢¤½¤Î»þ¡×¤ÈÌä¤¤¤«¤±¤¿¡£
¡¡µÈ²¬¤Ï¡Ö·ë¹½¡¢¼«Ê¬¤¿¤Á¤Î¶Ê¤ò¡¢¥Ð¥é¡¼¥É¤Ê¤ó¤À¤±¤É¡¢¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ãÂ®¤¤¥Æ¥ó¥Ý¤Î¥¢¥Ë¥á¥½¥ó¥°¡¢¥í¥Ã¥¯¤Î´¶¤¸¤Ë¤·¤¿¤ê¡¢·ë¹½¤°¤Á¤ã¤°¤Á¤ã¤°¤Á¤ã¤°¤Á¤ã¡Ä¤Ë¤Ê¤Ã¤Á¤ã¤Ã¤Æ¡×¤È²ó¸Ü¡£¥¢¥ì¥ó¥¸¤¹¤ëÃæ¤Ç¡¢¶Êºî¤ê¤Î¥Ð¥é¥ó¥¹¤òÊø¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£¤½¤Î¾å¤Ç¡ÖºÇ¸å¡ØSAKURA¡Ù¤ÏÏ©¾å¥é¥¤¥Ö½Ð¿È¤Î¼«Ê¬¤¿¤Á¤é¤·¤¤¶Ê¤À¤Í¤Ã¤Æ´¶¤¸¤Ç¡£¤Ç¤â¥¿¥¤¥¢¥Ã¥×¤Ï¤Ê¤¤¤±¤É¡¢¤³¤ì¤Ç¤¤¤¯¤·¤«¤Ê¤¤¤È¤Ê¤Ã¤¿¤é¡¢¸å¤«¤éÅÅÊó¡ÊNTT¡Ë¤Î¥¿¥¤¥¢¥Ã¥×¤¬ÉÕ¤¤¤Æ¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡¹¬±¿¤À¤Ã¤¿¤Î¤¬¡¢¤½¤ÎCM¤¬Î®¤ì¤¿ÈÖÁÈ¤À¤Ã¤¿¡£ÆüËÜ¤¬Í¥¾¡¤·¤¿Âè1²ó¥ï¡¼¥ë¥É¡¦¥Ù¡¼¥¹¥Ü¡¼¥ë¡¦¥¯¥é¥·¥Ã¥¯¡ÊWBC¡Ë¡£¿åÌî¤Ï¡ÖCM¤Ç¤Á¤ç¤¦¤ÉWBCÂè1²ó¤Î¡¢·è¾¡¤È¤«½à·è¾¡¤Î»ëÄ°Î¨40¡ó¤È¤«50¡ó¤ß¤¿¤¤¤Ê¤È¤³¤í¤Ë¡¢¤¿¤Þ¤¿¤ÞÎ®¤ì¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡¢ËÍ¤é¤Î¡ÊCM¤¬¡Ë¡£¤À¤«¤é¡¢¥é¥Ã¥¡¼¡¢¥é¥Ã¥¡¼¡×¤È¡¢¾Ð¤Ã¤Æ¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¡¡¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢ºù¤ò¥¤¥á¡¼¥¸¤·¤¿¤ê¡¢¥¿¥¤¥È¥ë¤Ë¤·¤¿³Ú¶Ê¤Ï¿ôÂ¿¤¯¤¢¤ë¡£¸þ°æ¤¬¡Ö¤¢¤Î»þ´ü¤Ë¡Èºù¡É¤È¤¤¤¦Ì¾¤Î¶Ê¤Ã¤Æ¡¢¤¤¤¯¤Ä¤«¤¢¤Ã¤¿¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡©¡×¤È¿Ò¤Í¤ë¤È¡¢µÈ²¬¤¬¡Ö¤â¤¦´û¤Ë¤¢¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¤½¤ì¤Ç¡Ä²¿¤Ç½ñ¤¤¤Æ¤¤¿¡©¡×¤È¿åÌî¤ò¤¤¤¸¤Ã¤¿¡£
¡¡¿åÌî¤¬¡Ö¿¹»³Ä¾ÂÀÏ¯¤µ¤ó¤È¤«¡¢¥±¥Ä¥á¥¤¥·¤µ¤ó¤È¤«¡£¤Á¤ç¤¦¤É¥Ç¥Ó¥å¡¼¤¹¤ëÁ°Ç¯¤Ë¡¢¥³¥Ö¥¯¥í¤µ¤ó¤Î¡Øºù¡Ù¤¬À¨¤¤¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤Æ¡×¤ÈÂ³¤¯¤È¡¢ºÆ¤ÓµÈ²¬¤¬¡Ö¤¸¤ã¤¢¡¢²¿¤Ç½ñ¤¤¤¿¡©²¿¤Ç¡©¡×¤È¥¸¥ç¡¼¥¯¤Þ¤¸¤ê¤ËÄÉµÚ¡£°ìÆ±¤òÇú¾Ð¤µ¤»¤¿¡£
¡¡¿åÌî¤Ï¡ÖJ¡ÝPOP¤¬Âç¹¥¤¤Ê3¿Í¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¡ÈJ¡ÝPOP¤Î¤É¿¿¤óÃæ¤Î¥Æ¡¼¥Þ¤Ê¤ó¤À¤«¤é¡¢Æ¨¤²¤Á¤ã¤¤¤±¤Ê¤¤¤è¤Í¡É¤ß¤¿¤¤¤Ê¤³¤È¤ò¸À¤Ã¤Æ¡£¡È¥¿¥¤¥¢¥Ã¥×¤â¤Ê¤¤¤·¡¢¤É¿¿¤óÃæ¤Ç¤¤¤Ã¤Á¤ã¤ª¤¦¤è¡É¤È¡×¤È¡¢Åö»þ¤ò²û¤«¤·¤ß¤Ê¤¬¤éÅú¤¨¤Æ¤¤¤¿¡£