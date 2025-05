最新の映画動員ランキング(5月2日〜4日の3日間集計、興行通信社調べ)は、『名 探偵 コナン 隻眼の残像(フ ラッシュ バック)』が、3週連続1位に輝いた。週末3日間で動員96万9000人、興行収入14億2200万円をあげ、5月6日までの累計成績は動員726万人、興収104億円を早くも突破。2023年公開の『黒鉄の魚影(サブマリン)』、24年公開の『100万ドルの五稜星(みちしるべ)』に続き、3作品連続で興収100億円を超える快挙となった。

2位も前週と同じく、『 マインクラフト /ザ・ムービー』が続き、週末3日間で動員46万7000人、興収6億2600万円を記録。公開12日間の累計成績は動員179万人、興収23億円を突破した。3位には、ヒーローとは程遠い マーベル の新チームが謎の敵による脅威に立ち向かう『サンダーボルツ*』が、初日から3日間で動員27万1000人、興収4億5900万円をあげ初登場。監督はジェイク・シュライアー、出演はフローレンス・ピュー、デヴィッド・ハーバー、セバスチャン・スタン、ほか。公開5日間の累計成績は動員40万人、興収6億6500万円となっている。5位には、1978年の発売以来愛され続けるビスケットがフル3DCGアニメーションとして映画化された『たべっ子どうぶつ THE MOVIE』がランクイン。監督は竹清仁、声の出演は松田元太、水上恒司、 高石あかり (※高=はしごだか)、ほか。6位には、瑠東東一郎監督が アイドル グループ・ WEST. のメンバー全員を主演に迎えたアクション・コメディ『裏社員。‐ スパイ やらせ てもろてます‐』が初登場した。既存作品では、『#真相をお話しします』が公開12日間で動員98万人、興収13億円を突破した。■全国映画動員ランキングトップ10(5月2日〜4日)1(1→)名 探偵 コナン 隻眼の残像(フ ラッシュ バック)(公開週3)2(2→) マインクラフト /ザ・ムービー(2)3(NEW)サンダーボルツ*(1)4(3↓)#真相をお話しします(2)5(NEW)たべっ子どうぶつ THE MOVIE(1)6(NEW)裏社員。- スパイ やらせ てもろてます-(1)7(4↓)花まんま(2)8(9↑)教皇選挙(7)9(6↓)映画ドラえもん のび太の絵世界物語(9)10(7↓)ウィキッド ふたりの魔女(9)※11(5↓)パリピ孔明 THE MOVIE(2)