Âçºå¡¦´ØÀ¾ËüÇî¤ÇÆüËÜÆÃ¼ìÆ«¶È¤¬½é¸ø³«¡ª¡¡±ÇÁü¤«¤é¼ê¿¨¤ê¤ò´¶¤¸¤é¤ì¤ë¶õÃæ´¶³ÐÁõÃÖ¡¡»°½Å¸©¤Î¥Öー¥¹¤Ç¤Ï°ËÀªÃã¤äÆüËÜ¼ò¤Î¹á¤êÂÎ¸³¤â
Âçºå¡¦´ØÀ¾ËüÇî¤Ë¤Ï½ÐÅ¸¤·¤Æ¤¤¤ëÅì³¤ÃÏÊý¤Î´ë¶È¤Î¥Ñ¥Ó¥ê¥ª¥ó¤ò¼èºà¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¤ò¸«¤ë¡ÛÂçºå¡¦´ØÀ¾ËüÇî¤ÇÆüËÜÆÃ¼ìÆ«¶È¤¬½é¸ø³«¡ª¡¡±ÇÁü¤«¤é¼ê¿¨¤ê¤ò´¶¤¸¤é¤ì¤ë¶õÃæ´¶³ÐÁõÃÖ¡¡»°½Å¸©¤Î¥Öー¥¹¤Ç¤Ï°ËÀªÃã¤äÆüËÜ¼ò¤Î¹á¤êÂÎ¸³¤â
¡ÖÌ¤Íè¤ÎÅÔ»Ô¡×¥Ñ¥Ó¥ê¥ª¥ó¤Ë½ÐÅ¸¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢Ì¾¸Å²°¤ËËÜ¼Ò¤òÃÖ¤¯ÆüËÜÆÃ¼ìÆ«¶È¤Ç¤¹¡£¥³¥ó¥»¥×¥È¤Ï½Û´Ä·¿¼Ò²ñ¼Â¸³¾ì¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¤¬¡¢»ä¤¿¤Á¤¬ÃíÌÜ¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢¤³¤Î¥Ñ¥Ó¥ê¥ª¥ó¤Ç½é¸ø³«¤È¤Ê¤Ã¤¿¡Ö¶õÃæ´¶³ÐÁõÃÖ¡×¤Ç¤¹¡£
¼èºàÈÉ¡§¡ÖÌÜ¤ÎÁ°¤Î²èÌÌ¤«¤é±ÇÁü¤¬Éâ¤¾å¤¬¤Ã¤Æ¸«¤¨¤Þ¤¹¡×
¥¹¥¿¥Ã¥Õ¡§¡Ö¼ê¤Î¤Ò¤é¤ÇÍ¥¤·¤¯¿¨¤Ã¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡×
¼èºàÈÉ¡§¡Ö¡Ê¥¯¥¸¥é¤Î¡Ë±ÇÁü¤Ë¼ê¤ò¶á¤Å¤±¤ë¤È¡¢¿¨¤Ã¤Æ¤¤¤ë´¶¿¨¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡ª¡Ê²èÌÌ¤Ë¹ß¤Ã¤Æ¤¤¿¡Ë±«Î³¤¬¼ê¤ËÅö¤¿¤Ã¤Æ¤¤¤ë´¶³Ð¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡×
Î¥¤ì¤Æ¤¤¤ë¿Í¤Î¡È¤Ì¤¯¤â¤ê¡É¤¬´¶¤¸¤é¤ì¤ëÌ¤Íè¤ò
ÆüËÜÆÃ¼ìÆ«¶È¤¬¡¢¤³¤Îµ»½Ñ¤ÎÀè¤Ë¸«¿ø¤¨¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ï¡Ä¡£
¡ÊÆüËÜÆÃ¼ìÆ«¶È ¥³ー¥Ý¥ìー¥È¥³¥ß¥å¥Ë¥±ー¥·¥ç¥ó¼¼ »ÔÂ¼É§¹¬ ¼çÇ¤¡Ë
¡ÖÎ¥¤ì¤¿¿Í¤Ë¸ª¤ò¤â¤ó¤Ç¤â¤é¤¦¤È¤«¡£¿²¤¿¤¤ê¤Î¿Í¤ÎÂÎ¤ò¿¨¤Ã¤Æ¡¢´Ç¸î»Õ¤¬Ä´¤Ù¤ë¤È¤«¡£Î¥¤ì¤Æ¤¤¤ë¿Í¤¿¤Á¤Î¤Ì¤¯¤â¤ê¤ò´¶¤¸¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤ÊÌ¤Íè¤ò¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ë¡×
¸Þ´¶¤ÇÌ¥ÎÏ¤òÂÎ´¶¤Ç¤¤ë¥Öー¥¹¤Ï¡¢¤³¤Á¤é¤Ë¤â¡ª9¤Ä¤ÎÉÜ¡¦¸©¤¬¶¨ÎÏ¤¹¤ë¡Ö´ØÀ¾¥Ñ¥Ó¥ê¥ª¥ó¡×¤ËÆþ¤ë¡Ö»°½Å¸©¥Öー¥¹¡×¤Ç¤¹¡£
¡Ê»°½Å¸© Âçºå¡¦´ØÀ¾ËüÇî ¿ä¿Ê¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¥Áー¥à µÜËÜÅ°»Ö ¼çÇ¤¡Ë
¡Ö¡È¤³¤³¤í¤Î¸¶ÅÀ¡É¤ò¥Æー¥Þ¤Ë¡¢¤¤¤í¤¤¤í¤Ê·Á¤Ç»°½Å¸©¤ÎÌ¥ÎÏ¤òÈ¯¿®¤·¤Æ¤¤¤ë¡×
ÊÉ¤Ë¤¢¤ëÂç¾®25¸Ä¤Î°ú¤½Ð¤·¤ò³«¤±¤ë¤È¡Ä
Ìó400Ëç¤Î¶À¤Ë¸©Æâ¤ÎÈþ¤·¤¤±ÇÁü¤¬±Ç¤·½Ð¤µ¤ì¤ë¡Ö»þ¤Î¥È¥ó¥Í¥ë¡×¤òÈ´¤±¤ë¤È¡¢°Ë²ìÇ¦¼Ô¤ò¥¤¥áー¥¸¤·¤¿À©Éþ¤Î¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤¬¤ª½Ð·Þ¤¨¡£
¼¡¤Î¥¨¥ê¥¢¤Ë¿Ê¤à¤ÈÊÉ¤ËÂç¾®25¸Ä¤Î°ú¤½Ð¤·¤¬¡£¤½¤Î1¤Ä¤ò³«¤±¤Æ¤ß¤ë¤È¡Ä
¼èºàÈÉ¡§¡Ö°ËÀªÃã¤Î¹á¤ê¤¬¤·¤Þ¤¹¡£ÌÜ¤òÊÄ¤¸¤ë¤ÈÃãÈª¤¬¹¤¬¤Ã¤Æ¤¤Þ¤¹¡×
°ËÀªÃã¤äÆüËÜ¼ò¤Î¹á¤ê¤ò´¶¤¸¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¤ê¡¢°Ë²ìÇ¦¼Ô¤¬ÊÝÂ¸¿©¤È¤·¤Æ»ý¤ÁÊâ¤¤¤¿ÀùÌß¡Ê¤»¤ó¤Ù¤¤¡Ë¡Ö¤«¤¿¤ä¤¡×¤Î¼ÂÊª¤ò¿¨¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¤ê¡¢Ì¾Ä¥»Ô¤ËÀ¸Â©¤¹¤ë¡Ö¥ª¥ª¥µ¥ó¥·¥ç¥¦¥¦¥ª¡×¤ÎÌÏ·¿¤¬¸½¤ì¤Þ¤¹¡ª
¥Öー¥¹¤ÎÂÎ¸³¤òÄÌ¤·¤Æ»°½Å¸©¤Î¾ðÊóÈ¯¿®¤ò
¤³¤Î¥Öー¥¹¤Ç»°½Å¸©¤¬ÌÜ»Ø¤¹¤Î¤Ï¡©
¡Ê»°½Å¸© Âçºå¡¦´ØÀ¾ËüÇî ¿ä¿Ê¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¥Áー¥à µÜËÜÅ°»Ö ¼çÇ¤¡Ë
¡Ö¥Öー¥¹¤ÎÂÎ¸³¤òÄÌ¤·¤Æ»°½Å¸©¤ËÍè¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯¤³¤È¤¬ºÇ½ªÌÜÅª¡£¿©¤âË¤«¤Ç¡¢¼«Á³¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤·¡¢ÅÁÅýÊ¸²½¤â¤¤¤í¤¤¤í¤¢¤ë¡£»°½Å¸©¤È¤·¤Æ¾ðÊóÈ¯¿®¤·¤Æ³°¹ñ¿Í¤ä¸©Æâ³°¤ÎÊý¤ËÍè¤Æ¤â¤é¤¨¤¿¤é¡×
GW´ü´ÖÃæ¡¢Â¿¤¤Æü¤Ï1Æü¤Ë3900¿Í¤¢¤Þ¤ê¤Î¿Í¤¬Ë¬¤ì¤¿¡Ö»°½Å¸©¥Öー¥¹¡×¡¢³«Ëë¸å¤¹¤Ç¤Ë7Ëü8000¿Í°Ê¾å¤¬Â¤ò±¿¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£¸Þ´¶¤ÇÅ¸Ë¾¤¹¤ëÌ¤Íè¤¬¡¢¤³¤³¤Ë¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£