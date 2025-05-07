¡Úµð¿Í¡Û ÂåÌÚÂçÏÂ¤¬£Ô£Ê¼ê½Ñ¸å½é¤Î¥Õ¥ê¡¼ÂÇ·âÅÐÈÄ¡Ö¥Ð¥Ã¥¿¡¼¤ËÅê¤²¤é¤ì¤ë¤Î¤Ï³Ú¤·¤¤¡×Éüµ¢¤ØÃå¡¹¤ÈÁ°¿Ê
¡¡ºòÇ¯£´·î¤Ë¡Öº¸ÉªÆâÂ¦Â¦Éû¤¸¤óÂÓºÆ·ú½Ñ¡×¡ÊÄÌ¾Î¥È¥ß¡¼¡¦¥¸¥ç¥ó¡á£Ô£Ê¼ê½Ñ¡Ë¤ò¼õ¤±¤¿µð¿Í¡¦ÂåÌÚÂçÏÂÅê¼ê¤¬£·Æü¡¢½Ñ¸å½é¤á¤Æ¥Õ¥ê¡¼ÂÇ·â¤ËÅÐÈÄ¤·¤¿¡£
¡¡¼«Á³¤È¾Ð¤ß¤¬¤³¤Ü¤ì¤¿¡£¥¸¥ã¥¤¥¢¥ó¥Äµå¾ì¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¥Õ¥ê¡¼ÂÇ·â¤Ç¥Þ¥¦¥ó¥É¤Ø¡£°éÀ®¡¦ÃÝ²¼¤ËÎÏ¶¯¤¯£±£µµå¤òÅê¤¸¤¿¡£¡Ö¥Ð¥Ã¥¿¡¼¤ËÅê¤²¤é¤ì¤ë¤Î¤Ï³Ú¤·¤¤¤·¡¢¤ä¤Ã¤È¥Þ¥¦¥ó¥É¤Ë¾å¤¬¤ì¤¿¤Ê¤È¤¤¤¦´¶¤¸¤Ç¤¹¡£º£Æü¤ÏµåÂ®¤ò£±£´£³¥¥í¤Þ¤Ç¤ËÍÞ¤¨¤Æ¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢¤½¤Î¤¯¤é¤¤¤ÇÅê¤²¤Þ¤·¤¿¡×¡£¤è¤¦¤ä¤¯Ìá¤Ã¤Æ¤¤¿¡È¿¦¾ì¡É¤Ç¡¢´¶¿¨¤ò³Î¤«¤á¤Ê¤¬¤éº¸ÏÓ¤ò¿¶¤Ã¤¿¡£
¡¡ÂÐÂÇ¼Ô¤Ø¤ÎÅêµå¤Ï£±Ç¯°Ê¾å¤Ö¤ê¡£¡Ö¥Ð¥Ã¥¿¡¼¤ÎÈ¿±þ¤â¤ß¤é¤ì¤Æ¡¢Åê¤²¤ëÃæ¤Ç¤É¤¦¤¤¤¦ÎÏ¤ß¤¬¤Ç¤ë¤Î¤«¤âÊ¬¤«¤Ã¤¿¡£²ÝÂê¤È¤·¤Æ¤Ï¥¯¥ê¥¢¤Ç¤¤¿¤·¡¢¤Þ¤¿¿·¤¿¤Ê²ÝÂê¤â¸«¤Ä¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢Á´Éô¥×¥é¥¹¤Ç¤¹¡×¤È½¼¼Â¤Î»þ´Ö¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡ÂÐ¥Ð¥Ã¥¿¡¼¤Ø¤ÎÅêµå¤È¤Ê¤ì¤Ð¡¢¼«Á³¤ÈÎÏ¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤âÉÔ»×µÄ¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£º¸Éª¤Î´¶³Ð¤äÂÎ¤ÎÈ¿±þ¤Ê¤É¤ò³ÎÇ§¤·¤¿¾å¤Ç¡¢º£¸å¤ÎÎý½¬¥á¥Ë¥å¡¼¤Ê¤É¤ò·è¤á¤Æ¤¤¤¯¸«¹þ¤ß¡£¡ÖÂÇ·âÅê¼ê¤ò¤ä¤Ã¤Æ¡¢¤½¤³¤«¤é¥é¥¤¥Ö£Â£Ð¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤±¤ì¤Ð¡£¤½¤ÎÃæ¤Ç½ÐÎÏ¤ò¾å¤²¤ë¡¢µå¿ô¤òÅê¤²¤ë¥Ö¥ë¥Ú¥ó¤â¹Ô¤¦Í½Äê¤Ê¤Î¤Ç¡¢½ÐÎÏ¤ò¾å¤²¤Ä¤Ä¡¢¥Õ¥©¡¼¥à¤â¸Ç¤á¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×¡£ÂåÌÚ¤Ï¼«Ê¬¤È¸þ¤¹ç¤¤¡¢¼ÂÀïÉüµ¢¤Ø¤ÎÆ»¤òÊâ¤ó¤Ç¤¤¤¯¡£