Åìµþ±ß¡¢143±ßÂæÁ°È¾
¡¡Ï¢µÙÌÀ¤±7Æü¤ÎÅìµþ³°¹ñ°ÙÂØ»Ô¾ì¤Î±ßÁê¾ì¤Ï¡¢1¥É¥ë¡á143±ßÂæÁ°È¾¤Ç¼è°ú¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡¸á¸å5»þ¸½ºß¤ÏÁ°½µËöÈæ1±ß95Á¬±ß¹â¥É¥ë°Â¤Î1¥É¥ë¡á143±ß18¡Á20Á¬¡£¥æ¡¼¥í¤Ï1±ß70Á¬±ß¹â¥æ¡¼¥í°Â¤Î1¥æ¡¼¥í¡á162±ß69¡Á73Á¬¡£
¡¡¥È¥é¥ó¥×ÊÆÀ¯¸¢¤Î´ØÀÇÀ¯ºö¤ÎÀè¹Ô¤¤¬¸«ÄÌ¤»¤Ê¤¤Ãæ¡¢ÊÆºâÌ³Ä¹´±¤¬ËÇ°×Ëà»¤¤ò½ä¤Ã¤ÆÃæ¹ñÂ¦¤È¥¹¥¤¥¹¤Ç¶¨µÄ¤¹¤ë¤ÈÅÁ¤ï¤Ã¤¿¤¬¡¢»Ô¾ì¤Î·Ù²ü´¶¤Ï²ò¾Ã¤µ¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£ÁêÂÐÅª¤Ë°ÂÁ´¤È¤µ¤ì¤ë±ß¤¬Çã¤ï¤ì¤¿¡£
¡¡³°°Ù¥Ö¥í¡¼¥«¡¼¤Ï¡Ö¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯³ô¼°»Ô¾ì¤Î¥À¥¦¹©¶È³ô30¼ïÊ¿¶Ñ¤¬²¼Íî¤·¤¿¤³¤È¤â¡Ê¥É¥ëÇä¤ê¤Ë¡Ë±Æ¶Á¤·¤¿¡×¤ÈÊ¬ÀÏ¤·¤¿¡£