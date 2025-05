宇多田ヒカル『Mine or Yours』Music Video

宇多田ヒカルが5月2日に配信リリースした最新楽曲「Mine or Yours」のミュージックビデオが、5月7日21時にYouTubeプレミア公開される。

「Mine or Yours」ジャケット写真

配信リリース当日には、一発撮りでおなじみのYouTubeチャンネル「THE FIRST TAKE」での初パフォーマンスも披露されると、公開3日で300万再生され、YouTube急上昇ランキング7位に入るなど、大きな話題となっている。

ミュージックビデオの監督は、「宇多田ヒカル Gold ~また逢う日まで~」や「何色でもない花」も手掛けた山田智和氏が担当。

宇多田ヒカル 新アーティスト写真

宇多田は「数々のMVを撮ってもらってきた人生ですが、今でも見たことのない新しい自分を撮ってもらえるなんてすごい。知ってると思ってた日常も新しい視点で見ると全然違って、絶妙な不安定さと洒落っ気も表現されてて最高です」とコメント。

また山田監督は「曖昧で不安定な愛おしき境界線たち。その中で宇多田さんと最高なチームで大切なものを探し続けていく時間はとても刺激的でした」としている。

宇多田ヒカル - Mine or Yours / THE FIRST TAKE