Íò¤ÎÀ»ÃÏ¡¦ÆóµÜ¿À¼ÒÇ©µ¹ÌÀ¤«¤¹¡¡¥á¥ó¥«¥é£µ¿§¤Î¤ª¼é¤ê¤Ï¥Õ¥¡¥ó¤Î»ØÅ¦¤ÇÃÂÀ¸¡¡¡Ö²«¿§¤¬Â¤ê¤Ê¤¤¡×
¡¡¿Íµ¤¥°¥ë¡¼¥×¡¦Íò¤Î²ò»¶È¯É½¤«¤é°ìÌëÌÀ¤±¤¿£·Æü¡¢¥Õ¥¡¥ó¤Î¡ÈÀ»ÃÏ¡É¤Î°ì¤Ä¤È¤·¤Æ¤âÃÎ¤é¤ì¤ë¿À¸Í»Ô¡¦ÆóµÜ¿À¼Ò¤Î»³À¾¹¯»ÊÇ©µ¹¡Ê¤Í¤®¡¢£µ£µ¡Ë¤¬¥Ç¥¤¥ê¡¼¥¹¥Ý¡¼¥Ä¤Î¼èºà¤Ë±þ¤¸¡¢Ìó£²£°Ç¯´ÖÂ³¤¤¤Æ¤¤¤ëÍò¤È¤Î¡È±ï¡É¤Ø´¶¼Õ¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡¥á¥ó¥Ð¡¼¤ÎÆóµÜÏÂÌé¤ÈÆ±¤¸Ì¾Á°¤È¤¤¤¦¤³¤È¤â¤¢¤ê¡¢¥°¥ë¡¼¥×¤Î³èÆ°µÙ»ß¸å¤â¥Õ¥¡¥ó¤ÎÍèË¬¤¬ÅÓÀÚ¤ì¤ë¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¡£²ò»¶È¯É½¤ò¼õ¤±¡¢¼«¿È¤âÍò¤Î¥Õ¥¡¥ó¤Ç¡¢¹¥¤¤Ê¶Ê¤Ï¥Ç¥Ó¥å¡¼¶Ê¤Î¡Ö£Á¡¦£Ò£Á¡¦£Ó£È£É¡×¤À¤È¤¤¤¦»³À¾Ç©µ¹¤Ï¡Ö¤³¤¦¤¤¤¦·Á¤Ç£±Ç¯¤È¤¤¤¦»þ´Ö¤ò¤¯¤ì¤¿¤³¤È¤Ï¡¢¥Õ¥¡¥ó¤ÎÊý¤â¿´¤ÎÀ°Íý¤ò¤Ä¤±¤é¤ì¤ë»þ´Ö¤Ê¤Î¤«¤Ê¡¢¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¡¢¥Õ¥¡¥ó¤Î¿´¶¤òÎ¸¤Ã¤¿¡£
¡¡¤¤Ã¤«¤±¤ÏÌó£²£°Ç¯Á°¡£¤¢¤ë»¨»ï¤ÇÆóµÜ¤¬¥é¥Ã¥¡¼¥¢¥¤¥Æ¥à¤È¤·¤Æ¡ÖÆóµÜ¿À¼Ò¡×¤Èµ¤µ¤ì¤¿¤ª¼é¤ê¤ò¾Ò²ð¤·¤Æ¤«¤é¡¢¿À¼Ò¤òË¬¤ì¤ë¥Õ¥¡¥ó¤¬Áý¤¨¤¿¡£¿··¿¥³¥í¥Ê¤¬Î®¹Ô¤¹¤ëÁ°¤Ï¹ñÆâ¤Î¥Õ¥¡¥ó¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢ÂæÏÑ¤ä´Ú¹ñ¤Î¥Õ¥¡¥ó¤¬´Ñ¸÷¥Ð¥¹¤ÇË¬¤ì¤ë¤Ê¤É¡¢»²ÇÒµÒ¤¬£±Æü£²£°£°¿Í¤òÄ¶¤¨¤ë¤³¤È¤âÄÁ¤·¤¯¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¥Õ¥¡¥ó¤Ë¿Íµ¤¤Ê¤Î¤Ï£µ¿Í¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¥«¥é¡¼¤Ç¤½¤í¤¨¤é¤ì¤¿¤ª¼é¤ê¡£¸µ¡¹£´¿§¤ÇÈÎÇä¤·¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢¤¢¤ë½÷»Ò¹âÀ¸¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¡Ö²«¿§¤¬Â¤ê¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡×¤È»ØÅ¦¤ò¼õ¤±¡¢ÆóµÜ¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¥«¥é¡¼¤Ç¤¢¤ë²«¿§¤òÄÉ²Ã¡££Ó£Î£Ó¤«¤éÏÃÂê¤È¤Ê¤ê¡¢¸½ºß¤Þ¤Ç¿Íµ¤¤òÇî¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¶Æâ¤Ë¤Ï¥á¥ó¥Ð¡¼¥«¥é¡¼£µ¿§¤Ç¥Ç¥¶¥¤¥ó¤µ¤ì¤¿Æú¤Ë¡¢¡Ö³ð¡×¤ÎÊ¸»ú¤¬½ñ¤«¤ì¤¿³¨ÇÏ¤¬¿ôÂ¿¤¯ÊôÇ¼¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¡ÖÍò¤È²ñ¤¨¤Þ¤¹¤è¤¦¡×¡¢¡ÖÍò£µ¿Í¤Ç¥é¥¤¥Ö¤·¤ÆÍß¤·¤¤¡×¤Ê¤É¡¢¥Õ¥¡¥ó¤ÎÀÚ¤Ê¤ë´ê¤¤¤¬µ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£°ÊÁ°¤Ï¥³¥ó¥µ¡¼¥È¥Á¥±¥Ã¥ÈÅöÁª¤Ê¤É¤Î´ê¤¤¤¬Â¿¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢³èÆ°µÙ»ß¸å¤Ï¥á¥ó¥Ð¡¼¤Î·ò¹¯¤ä³èÆ°ºÆ³«¤ò´ê¤¦¥Õ¥¡¥ó¤¬Áý¤¨¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡¡º£¤Ç¤â¥á¥ó¥Ð¡¼¤ÎÃÂÀ¸Æü¤Ê¤ÉÀáÌÜ¤ËÆ±¿À¼Ò¤ò»²ÇÒ¤¹¤ë¥Õ¥¡¥ó¤ÏÂ¿¤¤¡£»³À¾Ç©µ¹¤Ï¡ÖÍò¤¬¤¤Ã¤«¤±¤Ç¼ã¤¤Êý¡¹¤È¤ÎÀÜÅÀ¤¬¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡£¿§¤ó¤Ê¤³¤È¤ò¶µ¤¨¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¡¢³èµ¤¤È»É·ã¤ò¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¡£ËÜÅö¤Ë´¶¼Õ¤·¤«¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡×¤ÈÌÜ¤òºÙ¤á¤ë¡£¡ÖÅö¼Ò¸Ê¤Ë¾¡¤Ã¤Æ¿ÍÀ¸¤Ë¾¡¤Ä¡¢¤È¤¤¤¦¾¡¤Á±¿¤Î¿ÀÍÍ¡£¥Õ¥¡¥ó¤ÎÊý¡¹¤â¼«Ê¬¤Î¿ÍÀ¸¤ÎÊâ¤ß¤ò¿Ê¤á¡¢¹¬¤»¤Ê¿ÍÀ¸¤òÁ÷¤Ã¤ÆÍß¤·¤¤¡×¤È¡¢¤³¤ì¤Þ¤ÇÆ±¿À¼Ò¤ò»²ÇÒ¤·¤¿¥Õ¥¡¥ó¤Ø¡¢´¶¼Õ¤È¤È¤â¤Ë¸ÀÍÕ¤òÂ£¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£