¥á¥¬¥Í¤Ë¤â¥µ¥ó¥°¥é¥¹¤Ë¤âÊÑ²½¡£1ËÜ¤Ç2ËÜÊ¬¤ÎÌò¤ËÎ©¤Ä¥ì¥¤¥Ð¥ó
²Æ¤ò¹¹¿·¤¹¤ë¤¿¤Ó¤ËÁý¤¨Â³¤±¤Æ¤¤¤¯ÌÔ½ëÆü¡£
½ë¤µ¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢Æüº¹¤·¤âÇ¯¡¹¶¯¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤³¤³10Ç¯¤Ç»ç³°ÀþÎÌ¤Ï4.6%¤âÁý²Ã¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤«¡£
¤½¤ó¤ÊÆüËÜ¤Î²Æ»ö¾ð¤ò¤¦¤±¤ÆËÍ¤¬É¬¿Ü¥¢¥¤¥Æ¥à¤Ë¤·¤¿¤Î¤¬¥µ¥ó¥°¥é¥¹¡£ ¤«¤Ê¤ê¤Î¤ª½õ¤±¥¢¥¤¥Æ¥à¤À¤±¤É¡¢¼ã´³º¤¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬Ìë¤Î¥µ¥ó¥°¥é¥¹ÌäÂê¤Ç¤¹¡£¤É¤ó¤Ê¤Ë½ë¤¯¤Æ¤âÌë¤ËÆüº¹¤·¤Ï¤Ê¤¤¤ï¤±¤Ç¡¢ÆüË×¸å¡¢¥µ¥ó¥°¥é¥¹¤Ï´°Á´¤Ë¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¥¢¥¤¥Æ¥à¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
Ìë¤Ë¥µ¥ó¥°¥é¥¹¤ò³Ý¤±¤ë¿Í¤âÁý¤¨¤Æ¤Ï¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¼«°Õ¼±²á¾êµ¤Ì£¤ÎËÍ¤Ï¾¯¤·µ¤ÃÑ¤º¤«¤·¤¯¡£¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢Ìë¤¬Íè¤ë¤¿¤Ó¤Ë¥µ¥ó¥°¥é¥¹¤òT¥·¥ã¥Ä¤Î¶»¤Ë»É¤¹¤È¼ó¸µ¤¬¤Ó¤í¡¼¤ó¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤·¡¢¤Ç¤¤ë¤À¤±·ÚÁõ¤Ç¤¤¤¿¤¤²ÆÌë¤Ï¥±¡¼¥¹¤ò»ý¤ÁÊâ¤¯¤Î¤µ¤¨ÈÑ¤ï¤·¤¤¡Ä¡£
Ä´¸÷¥Õ¥ì¡¼¥à¤¬¼Â¸½¤·¤¿Ãë¤ÈÌë¤ÎÌò³äÊ¬Ã´
¤½¤ó¤Ê¤ÎÄ´¸÷¥ì¥ó¥º¤òÆþ¤ì¤ì¤Ð¤¤¤¤¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Î¡©¤È»×¤¦¤Ê¤«¤ì¡£
ËÍ¤â²áµî¡¢Ä´¸÷¥ì¥ó¥º¤ò»î¤·¤¿¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¤ä¤Ï¤ê¥«¥é¡¼¥ì¥ó¥º¤Ë¹ç¤¦¥Õ¥ì¡¼¥à¡¢¥¯¥ê¥¢¥ì¥ó¥º¤Ë¹ç¤¦¥Õ¥ì¡¼¥à¤È¤¤¤¦¤â¤Î¤¬¤¢¤ê¡¢Åö»þ¤ÏÈÆÍÑÀ¤Î¹â¤¤¹õ¥Õ¥ì¡¼¥à¤òÁª¤ó¤Ç¤¤¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤¤¤Þ¤¤¤Á¥Ô¥ó¤È¤³¤Ê¤¯¤Æ¡¢·ë¶É³Ý¤±¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿·Ð¸³¤¢¤ê¡£
º£²ó¾Ò²ð¤¹¤ëRay-Ban® Change¤Î¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥¦¥§¥¤¥Õ¥¡¡¼¥é¡¼¡ÊÀÇ¹þ55,440±ß¡Ë¤Ï¤½¤ó¤ÊÌäÂê¤ò¤µ¤é¤ê¤È²ò·è¡£
¥ì¥ó¥º¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¥Õ¥ì¡¼¥à¤Ë¤â¥È¥é¥ó¥¸¥¸¥ç¥ó¥º¡Ê»ç³°Àþ¤Ë¤è¤ê¥¹¥Ô¡¼¥Ç¥£¤Ë¥«¥é¡¼¤¬ÊÑ²½¤¹¤ëÄ´¸÷µ¡Ç½¡Ë¤òºÎÍÑ¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
¤Ä¤Þ¤êÆüÃæÌë´Ö¡¢¼¼Æâ²°³°¤Ç2¥¹¥¿¥¤¥ë¤Î¥Õ¥ì¡¼¥à¤¬³Ú¤·¤á¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¡£ Ìë´Ö¤ä¼¼Æâ¤Ç¤Ï¥¯¥ê¥¢¥ì¥ó¥º¤ËÇö¤¤¥Þ¡¼¥Ö¥ë¥Õ¥ì¡¼¥à¤Ç¾¯¤·¥Ê¡¼¥É¤Ê°õ¾Ý¡£¤Ç¤âÆüÃæ²°³°¤Ë½Ð¤ë¤È2¡Á3ÉÃ¤Û¤É¤Ç¥°¥ì¡¼¥ì¥ó¥º¤ÎÇ»¤¤¥Þ¡¼¥Ö¥ë¥Õ¥ì¡¼¥à¤Ë¤Ê¤ê¡¢¤°¤Ã¤È¤ªÞ¯Íî¤Ê¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ë¡£
¤½¤Î°ã¤¤¤Ï°ìÌÜÎÆÁ³¤Ç¡¢¤Þ¤ë¤Ç2ËÜ¤Î¥¢¥¤¥¦¥¨¥¢¤ò»ý¤ÁÊâ¤¤¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¡£
ºÇ¿·¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸¡¼¤¬¸ÄÀ¤ÈÈÆÍÑÀ¤òÎ¾Î©
¤·¤«¤â¥Õ¥ì¡¼¥à¤Ï¥µ¥ó¥°¥é¥¹¤ÎÌ¾ºî¡¢¥¦¥§¥¤¥Õ¥¡¡¼¥é¡¼¡£
1952Ç¯¤ÎÅÐ¾ì¤«¤é¡¢¥Ü¥Ö¡¦¥Ç¥å¥é¥ó¡¢¥ª¡¼¥É¥ê¡¼¡¦¥Ø¥Ã¥×¥Ð¡¼¥ó¡¢¥¥à¥¿¥¯¤Þ¤Ç¡¢70Ç¯°Ê¾å¤âÌ¾¤À¤¿¤ëÈþÃËÈþ½÷¤òºÌ¤Ã¤Æ¤¤¿¥µ¥ó¥°¥é¥¹¤Ç¤¹¡£
¤·¤«¤·¤³¤ì¡¢´Ö°ã¤¤¤Ê¤¯¥«¥Ã¥³¥¤¥¤¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢ÌÌÄ¹¤Î¥¦¥§¥ê¥ó¥È¥ó¤Ç¡¢¥Õ¥í¥ó¥È¤Î·¹¼Ð¤¬¥¥Ä¤¯¡¢Ê¿Ã³¤ÊËÍ¤Î´é¤Ç¤ÏÉ¡¤«¤éÍî¤Á¤ë¤·¡¢ËË¹ü¤Ë¥ê¥à¤Ï»É¤µ¤ë¤·¡¢¾¯¡¹³Ý¤±¿´ÃÏ¤ËÆñ¤¬¤¢¤ë¥â¥Î¤Ç¤·¤¿¡£É¡¶Ú¤ÎÄÌ¤Ã¤¿¤Ò¤ÈÀìÍÑ¥µ¥ó¥°¥é¥¹¤À¤Ã¤¿¤ï¤±¤Ç¤¹¡£
¤È¤³¤í¤¬¤³¤Á¤é¤Î¥¦¥§¥¤¥Õ¥¡¡¼¥é¡¼¡¢¥Õ¥í¥ó¥È¤Î·¹¼Ð¤Ï¤½¤Î¤Þ¤Þ¤Ë¡¢¤´¤Ã¤Æ¤ê¤È¤·¤¿É¡À¹¤ê¤¬¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤ï¤±¤Ç¤â¤Ê¤¤¤Î¤Ë¡¢¤Ê¤¼¤«¥¸¥ã¥¹¥È¥Õ¥£¥Ã¥È¡£
¤·¤«¤â¡¢¾å¼Á¤Ê¥¢¥»¥Æ¡¼¥ÈÁÇºà¤Ç¸÷Âô´¶¤â¤¢¤Ã¤Æ¤¹¤³¤Ö¤ë¾åÉÊ¡£ÊÁ¤âÀè½Ò¤Î¥È¥é¥ó¥¸¥¸¥ç¥ó¥ºÄ´¸÷À÷ÎÁ¤ò²Ã¤¨¤ë¤³¤È¤Ë¤è¤ê¡¢°ìËÜ°ìËÜÆÈÆÃ¤ÎÆÃÄ§¤¬À¸¤Þ¤ì¡¢Æ±¤¸¥Ñ¥¿¡¼¥ó¤Ï2¤Ä¤È¤Ê¤¤¤È¤«¡£
¥¦¥§¥¤¥Õ¥¡¡¼¥é¡¼¤ò24»þ´Ö¼«Ê¬ÀìÍÑ¤Ë¤Ç¤¤Æ¤·¤Þ¤¦Ray-Ban®¤Î¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸¡¼¤Ë¤Ï´¶¼Õ¤·¤«¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¤¢¤ÎÆ´¤ì¤À¤Ã¤¿±¦¥ì¥ó¥º¤È¥Æ¥ó¥×¥ë¤ËÆþ¤Ã¤¿Ray-Ban¥í¥´¤ò¥¢¥Ô¡¼¥ë¤Ç¤¤ë¤È»×¤¨¤Ð¡¢º£Ç¯¤ÎÌÔ½ë¤â¾è¤ê±Û¤¨¤é¤ì¤½¤¦¤Êµ¤¤¬¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Photo:µÜÁ°°ì´î