¹ã³¤½Ð»ñ¤Î¹ã²ÚÀè¿Ê¡¢»°É©¼«Æ°¼Ö¤ÈÅÅµ¤¼«Æ°¼Ö¤ÎOEM¶¡µë¤Ç³Ð½ñ À¤³¦»Ô¾ì¤ò³«Âó¤Ø
¡ÊÂæËÌÃæ±û¼Ò¡ËÅÅµ¤¼«Æ°¼Ö¡ÊEV¡Ë¤ò³«È¯¤¹¤ë¹ã²ÚÀè¿Ê²Êµ»¡ÊËÌÉô¡¦¿·ËÌ»Ô¡Ë¤Ï7Æü¡¢»°É©¼«Æ°¼Ö¤ÈEV¤Î³«È¯¤Ë´Ø¤¹¤ë³Ð½ñ¤ò·ë¤ó¤À¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£¹ã²ÚÀè¿Ê¤¬Àß·×¤ÈÀ½Â¤´ÉÍý¤òÃ´Åö¤·¡¢2026Ç¯²¼È¾´ü¤Ë¥ª¡¼¥¹¥È¥é¥ê¥¢¤È¥Ë¥å¡¼¥¸¡¼¥é¥ó¥É¤ÇÈÎÇä³«»Ï¤µ¤ì¤ëÍ½Äê¡£
¹ã²ÚÀè¿Ê¤Ï¹ã³¤¡Ê¥Û¥ó¥Ï¥¤¡Ë½¸ÃÄ¤ÈÂæÏÑ¤Î¼«Æ°¼ÖÀ½Â¤Âç¼ê¡¢ÍµÎ´½¸ÃÄ¤Ë¤è¤ë¹çÊÛ´ë¶È¡£2020Ç¯¤ËÀßÎ©¤µ¤ì¤¿¡£
»°É©¼«Æ°¼Ö¤¬Æ±ÆüÈ¯É½¤·¤¿ÊóÆ»»ñÎÁ¤Ë¤è¤ì¤Ð¡¢º£²ó¤Î³Ð½ñ¤Ë´ð¤Å¤¡¢¹ã²ÚÀè¿Ê¤¬³«È¯¤·¤¿EV¤¬»°É©¼«Æ°¼Ö¤ËOEM¡ÊÁê¼êÀè¥Ö¥é¥ó¥É¤Ë¤è¤ëÀ¸»º¡ËÊý¼°¤Ç¶¡µë¤µ¤ì¤ë¡£À¸»º¤ÏÍµÎ´µ¥¼ÖÀ½Â¤¤¬Ã´¤¦¡£
¹ã²ÚÀè¿Ê¤Ï¡Ö»°É©¼«Æ°¼Ö¤È¤ÎÏ¢·È¤ÇÁê¸ß¤ËÊä¤¤¹ç¤¤¡¢¶¦¤ËÀ¤³¦»Ô¾ì¤ò³«Âó¤·¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤Ë´üÂÔ¤¹¤ë¡×¤ÈÊóÆ»»ñÎÁ¤Ç¥³¥á¥ó¥È¤·¤¿¡£
À¸»º¤ÏÍµÎ´¤Î»°µÁ¹©¾ì¡ÊÃæÉô¡¦ÉÄ·ª¸©¡Ë¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤ë¡£ÍµÎ´¤ÏÊóÆ»»ñÎÁ¤Ç¡¢»°É©¼«Æ°¼Ö¤È¤ÎÄ¹Ç¯¤Î¶¨ÎÏ¤¬º£²ó¤ÎEVÀ¸»º¤ò³ÍÆÀ¤Ç¤¤¿Âç¤¤Ê¸°¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È¤·¡¢EV¤Î»þÂå¤ÇÂæÏÑ¤Î¼«¼ç³«È¯¤È¼«Æ°¼ÖÀ½Â¤µ»½Ñ¤¬À¤³¦¤Ë±©¤Ð¤¿¤¯¤³¤È¤Ë¤ª¤¤¤Æ»ØÉ¸Åª¤Ê°ÕÌ£¤¬¤¢¤ë¤È¤·¤¿¡£
¡Ê¾á±ÉÊö¡¿ÊÔ½¸¡§Ì¾ÀÚÀé³¨¡Ë
¹ã²ÚÀè¿Ê¤Ï¹ã³¤¡Ê¥Û¥ó¥Ï¥¤¡Ë½¸ÃÄ¤ÈÂæÏÑ¤Î¼«Æ°¼ÖÀ½Â¤Âç¼ê¡¢ÍµÎ´½¸ÃÄ¤Ë¤è¤ë¹çÊÛ´ë¶È¡£2020Ç¯¤ËÀßÎ©¤µ¤ì¤¿¡£
»°É©¼«Æ°¼Ö¤¬Æ±ÆüÈ¯É½¤·¤¿ÊóÆ»»ñÎÁ¤Ë¤è¤ì¤Ð¡¢º£²ó¤Î³Ð½ñ¤Ë´ð¤Å¤¡¢¹ã²ÚÀè¿Ê¤¬³«È¯¤·¤¿EV¤¬»°É©¼«Æ°¼Ö¤ËOEM¡ÊÁê¼êÀè¥Ö¥é¥ó¥É¤Ë¤è¤ëÀ¸»º¡ËÊý¼°¤Ç¶¡µë¤µ¤ì¤ë¡£À¸»º¤ÏÍµÎ´µ¥¼ÖÀ½Â¤¤¬Ã´¤¦¡£
À¸»º¤ÏÍµÎ´¤Î»°µÁ¹©¾ì¡ÊÃæÉô¡¦ÉÄ·ª¸©¡Ë¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤ë¡£ÍµÎ´¤ÏÊóÆ»»ñÎÁ¤Ç¡¢»°É©¼«Æ°¼Ö¤È¤ÎÄ¹Ç¯¤Î¶¨ÎÏ¤¬º£²ó¤ÎEVÀ¸»º¤ò³ÍÆÀ¤Ç¤¤¿Âç¤¤Ê¸°¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È¤·¡¢EV¤Î»þÂå¤ÇÂæÏÑ¤Î¼«¼ç³«È¯¤È¼«Æ°¼ÖÀ½Â¤µ»½Ñ¤¬À¤³¦¤Ë±©¤Ð¤¿¤¯¤³¤È¤Ë¤ª¤¤¤Æ»ØÉ¸Åª¤Ê°ÕÌ£¤¬¤¢¤ë¤È¤·¤¿¡£
¡Ê¾á±ÉÊö¡¿ÊÔ½¸¡§Ì¾ÀÚÀé³¨¡Ë