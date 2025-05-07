ÎëÌÚºé¡¢¥°¥é¥Ó¥¢Éüµ¢¤ÎÈ¿¶Á¤Ë´î¤Ó º£¸å¤Î³èÆ°¤È¿·¤¿¤ÊÄ©Àï¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤ë¡Ú¥â¥Ç¥ë¥×¥ì¥¹¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¡Û
¡Ú¥â¥Ç¥ë¥×¥ì¥¹¡á2025/05/07¡Û¥¿¥ì¥ó¥È¤ÎÎëÌÚºé¤¬¥â¥Ç¥ë¥×¥ì¥¹¤Î¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤Ë±þ¤¸¤¿¡£µ×¡¹¤Î¥°¥é¥Ó¥¢¤¬È¿¶Á¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¤³¤È¤ä¡¢°ìÊý¤Ç¥³¥Ä¥³¥Ä¿Ê¤á¤Æ¤¤¤¿¡ÈÎÁÍý¡É¤È¤¤¤¦¿·¤¿¤ÊÆ»¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤âÏÃ¤òÊ¹¤¤¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û
¡½ ¥Õ¥¡¥ó¥¯¥é¥Ö¤ò»Ï¤á¤Æ¤ß¤Æ¡¢¼«Ê¬¤Ç»£±Æ¤·¤ÆºÜ¤»¤ë¤³¤È¤ÏÂçÊÑ¡©³Ú¤·¤¤¡©
10Ç¯¤°¤é¤¤Á°¡¢Twitter¡Ê¸½¡§X¡Ë¤Ç¡Ö#¥°¥é¥É¥ë¼«²è»£¤êÉô¡×¤Ã¤Æ¡¢¥«¥á¥é¥Þ¥ó¤µ¤ó¤Ë»£¤Ã¤Æ¤â¤é¤¦µ¡²ñ¤¬¤Ê¤¤¤«¤é¼«Ê¬¤¿¤Á¤Ç»£¤Ã¤Æ¤¢¤²¤è¤¦¤Ã¤Æ¤¤¤¦³èÆ°¤¬¹¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡¢¤½¤Î½é´ü¥á¥ó¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¼«Ê¬¤Ç¼«Ê¬¤ò»£¤ë¤Î¤Ï´·¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤«¡ÖÀÎ¤ä¤Ã¤Æ¤¿¤Ê¡Á¡×¤Ã¤Æ²û¤«¤·¤¤´¶¤¸¤Ç¤¹¡£¤Ç¤â¡¢»ä¤Ï¤ª¿¬¿ä¤·¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤Ê¤«¤Ê¤«Æñ¤·¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£¤ª¿¬¤ÎÎÉ¤µ¤ò1¿Í¤Ç½Ð¤¹¤Î¤ÏÂçÊÑ¤Ç¤¹¡£
¡½ ¥°¥é¥Ó¥¢Éüµ¢¤¬¥Ë¥å¡¼¥¹¤Ë¤Ê¤ë¤Û¤ÉÈ¿¶Á¤âÂç¤¤¯¡¢²ñ°÷¿ô¤â½éÆ°¤«¤é¤«¤Ê¤ê¤Î¿ô»ú¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢¥Õ¥¡¥ó¤ÎÊý¤ÎÈ¿¶Á¤Ï¤¤¤«¤¬¤Ç¤¹¤«¡©
°Õ³°¤È¤ß¤ó¤ÊÀÅ¤«¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿´¶¤¸¤Ç¤¹¡Ê¾Ð¡Ë¡£³«Àß¤·¤¿½Ö´Ö¤Ï¡Ö¤ä¤Ã¤È»Ï¤á¤Æ¤¯¤ì¤¿¤ó¤À¡ª¡×¤È¤«¿§¡¹¥³¥á¥ó¥È¤ò¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤ì°Ê¹ß¤Ï¤ß¤ó¤Ê¤³¤Ã¤½¤êÆþ¤Ã¤Æ¡¢¤³¤Ã¤½¤ê±þ±ç¤·¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤ë¤ß¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£¿Í¿ô¼«ÂÎ¤Ï¤¢¤ê¤¬¤¿¤¤¤³¤È¤Ë¡Ö¤Þ¤À¤³¤ó¤Ê¤Ë±þ±ç¤·¤Æ¤â¤é¤¨¤ë¤ó¤À¡×¤Ã¤Æ»×¤¦¤°¤é¤¤¡£¤¿¤À¡¢¤½¤Î¿ô¤ËÂÐ¤·¤Æ¥³¥á¥ó¥È¤¬¤½¤ó¤Ê¤ËÂ¿¤¯¤Ï¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢º£¤Ï¤³¤Ã¤½¤ê¿ä¤¹»þÂå¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤«¤Í¡Ê¾Ð¡Ë¡£¤¤¤¤Ç¯¤À¤··ëº§¤â¤·¤¿¤·¡¢²Ä°¦¤¤»Ò¤Ç°î¤ì¤Æ¤¤¤ëÀ¤¤ÎÃæ¤Ê¤Î¤Ç¤½¤ó¤Ê¤Ë¼ûÍ×¤¬¤Ê¤¤¤«¤Ê¤Ã¤Æ»×¤Ã¤¿¤Î¤Ë¡¢¥µ¥¤¥ì¥ó¥È¤Ç¤âÂÔ¤Ã¤Æ¤Æ¤¯¤ì¤¿Êý¤¬¤¿¤¯¤µ¤ó¤¤¤¿¤Î¤ÏËÜÅö¤Ë¤è¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£
¡½ ÁÛÁü°Ê¾å¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤Í¡£
ËÜÅö¤Ë¤Ó¤Ã¤¯¤ê¤·¤Þ¤·¤¿¡¢¼«¸Ê¹ÎÄê´¶¤¬¾å¤¬¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¡£¡Ö¤ß¤ó¤Ê¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡×¤Ã¤Æ½ñ¤¤¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡Ê¾Ð¡Ë¡£
¡½ ÇÛ¿®¤â¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡©
¤½¤¦¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£¥ª¥ó¥é¥¤¥óÄÌÏÃ¤¬¤Ç¤¤ë¥×¥é¥ó¤â¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢²ÃÆþ¤·¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤ëÊý¤ÇÏ¢Íí¤¬¤Ä¤«¤Ê¤¤Êý¤â¤¤¤Æ¡Ä¡£¤â¤·¤³¤Îµ»ö¤ò¸«¤Æ¤¤¤¿¤é¥ß¡¼¥ß¥å¡¼¥º¤ÎDM¤ò³ÎÇ§¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡Ê¾Ð¡Ë¡£
¡½ ¥°¥é¥Ó¥¢¤Ïµ×¡¹¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤ì¤Ï°Õ¿ÞÅª¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤«¡©
·ëº§¤¹¤ëÁ°¤Ë¼Ì¿¿½¸¤ò½Ð¤·¤¿¤Î¤¬ºÇ¸å¤Ç¡¢¤½¤ì°Ê¹ß¥°¥é¥Ó¥¢¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¤Á¤ç¤¦¤É¶èÀÚ¤ê¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤ß¤Ê¤µ¤ó·ëº§¤·¤¿¤«¤é¥°¥é¥Ó¥¢¤ò¤ä¤é¤Ê¤¤¤Ã¤Æ»×¤Ã¤Æ¤ë¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¡£¤½¤ì¤Ë¡¢»£±Æ¤¬¤Ê¤±¤ì¤Ð°áÁõ¤òÃå¤ëµ¡²ñ¤â¤Ê¤¤¤Î¤Ç¼«»£¤ê¤â¤Ê¤¯¡¢2Ç¯¤°¤é¤¤¤Ï¥°¥é¥Ó¥¢¤Î³èÆ°¤ò²¿¤â¤·¤Æ¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£
¡½ ¥ª¥Õ¥¡¡¼¤¬Íè¤¿¤é¡©
¤ä¤ê¤¿¤¤¤Ç¤¹¡ª¤¿¤À¡¢¤Á¤ç¤Ã¤ÈÂÎ¤¬´Ë¤ó¤Ç¤¤Æ¤ë¤Î¤ÇÁá¤á¤Ë¡¢¤Ç¤¤ì¤Ð2¥ö·î¤°¤é¤¤Í±Í½¤¬¤¢¤ë¤È¤¢¤ê¤¬¤¿¤¤¤Ç¤¹¡Ê¾Ð¡Ë¡£¡ÖÇ¯¤ò½Å¤Í¤¿¥ê¥¢¥ë¤ÊÆù´¶¤¬¹¥¤¤À¤«¤é¤½¤Î¤Þ¤Þ¤Ç¤¤¤¤¤è¡×¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ëÊý¤â¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¤Á¤ç¤Ã¤ÈÃÑ¤º¤«¤·¤¤¤Ç¤¹¡£
¡½ º£¸å¤ÎÅ¸³«¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ì¤Ð¤ªÊ¹¤¤·¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£
¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¤ª¿¬Çä¤ê¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤¿¤¯¤µ¤ó¥¢¥Ã¥×¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£²áµî¤Ë¥Õ¥§¥Á·Ï¤ÎºîÉÊ¤ò¤ä¤Ã¤¿¤È¤¡¢¤ß¤Ê¤µ¤ó¥¹¥È¥Ã¥¥ó¥°¤ÎÈ¿¶Á¤¬ÎÉ¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¥Õ¥¡¥ó¥¯¥é¥Ö¤Ç¤âÄ©Àï¤·¤¿¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£
¡½ ¥°¥é¥Ó¥¢¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿´ü´Ö¡¢¤ªÎÁÍý¤Ë´Ø¤¹¤ë³èÆ°¤¬Áý¤¨¤Þ¤·¤¿¤è¤Í¡©¤³¤ì¤Ï¤É¤¦¤¤¤¦ÍýÍ³¤Ç¡©
ÁÒ»ýÍ³¹á¤Á¤ã¤ó¤Î¤ª²È¤Ë¥°¥é¥É¥ë¤¬½¸¤Þ¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤«¤Ã¤¿¤È¤¡¢ÎÁÍý¤¬¹¥¤¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¤¤í¤ó¤Ê»Ò¤Ëºî¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£Åö»þ¤ÏÁ´Á³¼«Ê¬¤¬ÎÁÍý¤Ç¤¤ë¿Í¤À¤È¤Ï»×¤Ã¤Æ¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¼þ¤ê¤ÎÍ§¤À¤Á¤¬¡Ö¾å¼ê¤À¤«¤é¤ª»Å»ö¤Ë·Ò¤²¤¿¤é¡©¡×¤Èµ¤¤Å¤«¤»¤Æ¤¯¤ì¤¿¤Î¤¬¤¤Ã¤«¤±¤Ç¤¹¡£Æ°²è¤Ë¤¹¤ë¤Î¤¬Æñ¤·¤¯¤Æ¤Ê¤«¤Ê¤«¤ä¤Ã¤Æ¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢µîÇ¯¤Î²Æ¤°¤é¤¤¤«¤é¡Ö¤µ¤¹¤¬¤Ë¤ä¤ë¤«¡×¤Ã¤Æ»Ï¤á¤Þ¤·¤¿¡£
¡½ ÎÁÍý¤âÆ°²è¤â¡¢¤É¤ì¤â¹â¥¯¥ª¥ê¥Æ¥£¤Ç¤¹¤Í¡£
¤ª¤·¤ã¤ì¤Ê±Ç¤¨ÎÁÍý¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤è¤ê¤â¡¢ÈþÌ£¤·¤¤¤±¤É³Ú¤ÊÎÁÍý¤¬Ãæ¿´¤Ç¤¹¡£ÎÁÍý¤¬¤½¤ó¤Ê¤Ë¹¥¤¤¸¤ã¤Ê¤¤¿Í¤Ç¤â¤¹¤°½ÐÍè¤Á¤ã¤¦¡¢1¿ÍÊë¤é¤·¤Î¥º¥Ü¥é¤Ê»Ò¤Ç¤âºî¤ê¤ä¤¹¤¤¡¢¤ß¤¿¤¤¤Ê¡£
¡½ º£¸å¡¢¤ªÎÁÍý¤Ç¤É¤ó¤Ê¤ª»Å»ö¤ò¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡©
¤Þ¤º¤Ï¤ªÎÁÍý¤Ë´Ø¤¹¤ë¤É¤ó¤Ê¤ª»Å»ö¤Ë¤âÄ©Àï¤·¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£¤½¤ÎÃæ¤Ç¤â¸Ä¿ÍÅª¤Ë¡Ö¤³¤Î¿©ºà¤·¤«¤Ê¤¤¤±¤É¡¢¤É¤¦¤ä¤Ã¤Æ¥¢¥ì¥ó¥¸¤¹¤ë¡©¡×¡Ö¤³¤ÎÄ´Ì£ÎÁ¤ò¤É¤¦¤ä¤Ã¤Æ¥¢¥ì¥ó¥¸¤¹¤ë¡©¡×¤ß¤¿¤¤¤ÊÇû¤ê·ÏÎÁÍý¤ò¤¹¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤¤¤·¡¢¡Ö¤³¤ÎÌÍ¤Ä¤æ¤¬¤¤¤¤¡×¡Ö¤³¤Î¤ª¾ßÌý¤¬¤¤¤¤¡×¤Ã¤Æ¤¤¤¦¿ä¤·Ä´Ì£ÎÁ¤â¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢Ä´Ì£ÎÁ¤ä¿©ºà¤Ê¤É¤È¥¿¥¤¥¢¥Ã¥×¤·¤¿¤ª»Å»ö¤¬¾ÍèÅª¤Ë¤Ç¤¤ë¤È¤¤¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¡£
¡½ ¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡ÊmodelpressÊÔ½¸Éô¡Ë
À¸Ç¯·îÆü¡§1987Ç¯11·î3Æü
½Ð¿ÈÃÏ¡§°¦ÃÎ¸©
¿ÈÄ¹¡§165cm
¥µ¥¤¥º¡§B78 W61 H88
ÆÃµ»¡§ÎÁÍý
¼ñÌ£¡§¥¢¥Ë¥á¡¢Ì¡²è¡¢¥²¡¼¥à¡¢¥µ¥Ð¥²¡¼¡¢ÃåÊª
¡ÚNot Sponsored µ»ö¡Û
¡Ú¼Ì¿¿¡Û
¢¡ÎëÌÚºé¡¢¥Õ¥¡¥ó¥¯¥é¥Ö¤ÎÈ¿¶Á¤Ë¡ÖËÜÅö¤Ë¤Ó¤Ã¤¯¤ê¡×
¡½ ¥Õ¥¡¥ó¥¯¥é¥Ö¤ò»Ï¤á¤Æ¤ß¤Æ¡¢¼«Ê¬¤Ç»£±Æ¤·¤ÆºÜ¤»¤ë¤³¤È¤ÏÂçÊÑ¡©³Ú¤·¤¤¡©
10Ç¯¤°¤é¤¤Á°¡¢Twitter¡Ê¸½¡§X¡Ë¤Ç¡Ö#¥°¥é¥É¥ë¼«²è»£¤êÉô¡×¤Ã¤Æ¡¢¥«¥á¥é¥Þ¥ó¤µ¤ó¤Ë»£¤Ã¤Æ¤â¤é¤¦µ¡²ñ¤¬¤Ê¤¤¤«¤é¼«Ê¬¤¿¤Á¤Ç»£¤Ã¤Æ¤¢¤²¤è¤¦¤Ã¤Æ¤¤¤¦³èÆ°¤¬¹¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡¢¤½¤Î½é´ü¥á¥ó¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¼«Ê¬¤Ç¼«Ê¬¤ò»£¤ë¤Î¤Ï´·¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤«¡ÖÀÎ¤ä¤Ã¤Æ¤¿¤Ê¡Á¡×¤Ã¤Æ²û¤«¤·¤¤´¶¤¸¤Ç¤¹¡£¤Ç¤â¡¢»ä¤Ï¤ª¿¬¿ä¤·¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤Ê¤«¤Ê¤«Æñ¤·¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£¤ª¿¬¤ÎÎÉ¤µ¤ò1¿Í¤Ç½Ð¤¹¤Î¤ÏÂçÊÑ¤Ç¤¹¡£
°Õ³°¤È¤ß¤ó¤ÊÀÅ¤«¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿´¶¤¸¤Ç¤¹¡Ê¾Ð¡Ë¡£³«Àß¤·¤¿½Ö´Ö¤Ï¡Ö¤ä¤Ã¤È»Ï¤á¤Æ¤¯¤ì¤¿¤ó¤À¡ª¡×¤È¤«¿§¡¹¥³¥á¥ó¥È¤ò¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤ì°Ê¹ß¤Ï¤ß¤ó¤Ê¤³¤Ã¤½¤êÆþ¤Ã¤Æ¡¢¤³¤Ã¤½¤ê±þ±ç¤·¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤ë¤ß¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£¿Í¿ô¼«ÂÎ¤Ï¤¢¤ê¤¬¤¿¤¤¤³¤È¤Ë¡Ö¤Þ¤À¤³¤ó¤Ê¤Ë±þ±ç¤·¤Æ¤â¤é¤¨¤ë¤ó¤À¡×¤Ã¤Æ»×¤¦¤°¤é¤¤¡£¤¿¤À¡¢¤½¤Î¿ô¤ËÂÐ¤·¤Æ¥³¥á¥ó¥È¤¬¤½¤ó¤Ê¤ËÂ¿¤¯¤Ï¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢º£¤Ï¤³¤Ã¤½¤ê¿ä¤¹»þÂå¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤«¤Í¡Ê¾Ð¡Ë¡£¤¤¤¤Ç¯¤À¤··ëº§¤â¤·¤¿¤·¡¢²Ä°¦¤¤»Ò¤Ç°î¤ì¤Æ¤¤¤ëÀ¤¤ÎÃæ¤Ê¤Î¤Ç¤½¤ó¤Ê¤Ë¼ûÍ×¤¬¤Ê¤¤¤«¤Ê¤Ã¤Æ»×¤Ã¤¿¤Î¤Ë¡¢¥µ¥¤¥ì¥ó¥È¤Ç¤âÂÔ¤Ã¤Æ¤Æ¤¯¤ì¤¿Êý¤¬¤¿¤¯¤µ¤ó¤¤¤¿¤Î¤ÏËÜÅö¤Ë¤è¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£
¡½ ÁÛÁü°Ê¾å¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤Í¡£
ËÜÅö¤Ë¤Ó¤Ã¤¯¤ê¤·¤Þ¤·¤¿¡¢¼«¸Ê¹ÎÄê´¶¤¬¾å¤¬¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¡£¡Ö¤ß¤ó¤Ê¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡×¤Ã¤Æ½ñ¤¤¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡Ê¾Ð¡Ë¡£
¡½ ÇÛ¿®¤â¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡©
¤½¤¦¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£¥ª¥ó¥é¥¤¥óÄÌÏÃ¤¬¤Ç¤¤ë¥×¥é¥ó¤â¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢²ÃÆþ¤·¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤ëÊý¤ÇÏ¢Íí¤¬¤Ä¤«¤Ê¤¤Êý¤â¤¤¤Æ¡Ä¡£¤â¤·¤³¤Îµ»ö¤ò¸«¤Æ¤¤¤¿¤é¥ß¡¼¥ß¥å¡¼¥º¤ÎDM¤ò³ÎÇ§¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡Ê¾Ð¡Ë¡£
¢¡¥°¥é¥Ó¥¢¤Ï¥ª¥Õ¥¡¡¼¤¬¤¢¤ì¤Ð¡Ö¤ä¤ê¤¿¤¤¤Ç¤¹¡ª¡×
¡½ ¥°¥é¥Ó¥¢¤Ïµ×¡¹¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤ì¤Ï°Õ¿ÞÅª¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤«¡©
·ëº§¤¹¤ëÁ°¤Ë¼Ì¿¿½¸¤ò½Ð¤·¤¿¤Î¤¬ºÇ¸å¤Ç¡¢¤½¤ì°Ê¹ß¥°¥é¥Ó¥¢¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¤Á¤ç¤¦¤É¶èÀÚ¤ê¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤ß¤Ê¤µ¤ó·ëº§¤·¤¿¤«¤é¥°¥é¥Ó¥¢¤ò¤ä¤é¤Ê¤¤¤Ã¤Æ»×¤Ã¤Æ¤ë¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¡£¤½¤ì¤Ë¡¢»£±Æ¤¬¤Ê¤±¤ì¤Ð°áÁõ¤òÃå¤ëµ¡²ñ¤â¤Ê¤¤¤Î¤Ç¼«»£¤ê¤â¤Ê¤¯¡¢2Ç¯¤°¤é¤¤¤Ï¥°¥é¥Ó¥¢¤Î³èÆ°¤ò²¿¤â¤·¤Æ¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£
¡½ ¥ª¥Õ¥¡¡¼¤¬Íè¤¿¤é¡©
¤ä¤ê¤¿¤¤¤Ç¤¹¡ª¤¿¤À¡¢¤Á¤ç¤Ã¤ÈÂÎ¤¬´Ë¤ó¤Ç¤¤Æ¤ë¤Î¤ÇÁá¤á¤Ë¡¢¤Ç¤¤ì¤Ð2¥ö·î¤°¤é¤¤Í±Í½¤¬¤¢¤ë¤È¤¢¤ê¤¬¤¿¤¤¤Ç¤¹¡Ê¾Ð¡Ë¡£¡ÖÇ¯¤ò½Å¤Í¤¿¥ê¥¢¥ë¤ÊÆù´¶¤¬¹¥¤¤À¤«¤é¤½¤Î¤Þ¤Þ¤Ç¤¤¤¤¤è¡×¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ëÊý¤â¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¤Á¤ç¤Ã¤ÈÃÑ¤º¤«¤·¤¤¤Ç¤¹¡£
¡½ º£¸å¤ÎÅ¸³«¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ì¤Ð¤ªÊ¹¤¤·¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£
¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¤ª¿¬Çä¤ê¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤¿¤¯¤µ¤ó¥¢¥Ã¥×¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£²áµî¤Ë¥Õ¥§¥Á·Ï¤ÎºîÉÊ¤ò¤ä¤Ã¤¿¤È¤¡¢¤ß¤Ê¤µ¤ó¥¹¥È¥Ã¥¥ó¥°¤ÎÈ¿¶Á¤¬ÎÉ¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¥Õ¥¡¥ó¥¯¥é¥Ö¤Ç¤âÄ©Àï¤·¤¿¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£
¢¡ÎëÌÚºé¡¢ÎÁÍý¤Ë¤âÊ³Æ®Ãæ
¡½ ¥°¥é¥Ó¥¢¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿´ü´Ö¡¢¤ªÎÁÍý¤Ë´Ø¤¹¤ë³èÆ°¤¬Áý¤¨¤Þ¤·¤¿¤è¤Í¡©¤³¤ì¤Ï¤É¤¦¤¤¤¦ÍýÍ³¤Ç¡©
ÁÒ»ýÍ³¹á¤Á¤ã¤ó¤Î¤ª²È¤Ë¥°¥é¥É¥ë¤¬½¸¤Þ¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤«¤Ã¤¿¤È¤¡¢ÎÁÍý¤¬¹¥¤¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¤¤í¤ó¤Ê»Ò¤Ëºî¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£Åö»þ¤ÏÁ´Á³¼«Ê¬¤¬ÎÁÍý¤Ç¤¤ë¿Í¤À¤È¤Ï»×¤Ã¤Æ¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¼þ¤ê¤ÎÍ§¤À¤Á¤¬¡Ö¾å¼ê¤À¤«¤é¤ª»Å»ö¤Ë·Ò¤²¤¿¤é¡©¡×¤Èµ¤¤Å¤«¤»¤Æ¤¯¤ì¤¿¤Î¤¬¤¤Ã¤«¤±¤Ç¤¹¡£Æ°²è¤Ë¤¹¤ë¤Î¤¬Æñ¤·¤¯¤Æ¤Ê¤«¤Ê¤«¤ä¤Ã¤Æ¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢µîÇ¯¤Î²Æ¤°¤é¤¤¤«¤é¡Ö¤µ¤¹¤¬¤Ë¤ä¤ë¤«¡×¤Ã¤Æ»Ï¤á¤Þ¤·¤¿¡£
¡½ ÎÁÍý¤âÆ°²è¤â¡¢¤É¤ì¤â¹â¥¯¥ª¥ê¥Æ¥£¤Ç¤¹¤Í¡£
¤ª¤·¤ã¤ì¤Ê±Ç¤¨ÎÁÍý¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤è¤ê¤â¡¢ÈþÌ£¤·¤¤¤±¤É³Ú¤ÊÎÁÍý¤¬Ãæ¿´¤Ç¤¹¡£ÎÁÍý¤¬¤½¤ó¤Ê¤Ë¹¥¤¤¸¤ã¤Ê¤¤¿Í¤Ç¤â¤¹¤°½ÐÍè¤Á¤ã¤¦¡¢1¿ÍÊë¤é¤·¤Î¥º¥Ü¥é¤Ê»Ò¤Ç¤âºî¤ê¤ä¤¹¤¤¡¢¤ß¤¿¤¤¤Ê¡£
¡½ º£¸å¡¢¤ªÎÁÍý¤Ç¤É¤ó¤Ê¤ª»Å»ö¤ò¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡©
¤Þ¤º¤Ï¤ªÎÁÍý¤Ë´Ø¤¹¤ë¤É¤ó¤Ê¤ª»Å»ö¤Ë¤âÄ©Àï¤·¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£¤½¤ÎÃæ¤Ç¤â¸Ä¿ÍÅª¤Ë¡Ö¤³¤Î¿©ºà¤·¤«¤Ê¤¤¤±¤É¡¢¤É¤¦¤ä¤Ã¤Æ¥¢¥ì¥ó¥¸¤¹¤ë¡©¡×¡Ö¤³¤ÎÄ´Ì£ÎÁ¤ò¤É¤¦¤ä¤Ã¤Æ¥¢¥ì¥ó¥¸¤¹¤ë¡©¡×¤ß¤¿¤¤¤ÊÇû¤ê·ÏÎÁÍý¤ò¤¹¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤¤¤·¡¢¡Ö¤³¤ÎÌÍ¤Ä¤æ¤¬¤¤¤¤¡×¡Ö¤³¤Î¤ª¾ßÌý¤¬¤¤¤¤¡×¤Ã¤Æ¤¤¤¦¿ä¤·Ä´Ì£ÎÁ¤â¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢Ä´Ì£ÎÁ¤ä¿©ºà¤Ê¤É¤È¥¿¥¤¥¢¥Ã¥×¤·¤¿¤ª»Å»ö¤¬¾ÍèÅª¤Ë¤Ç¤¤ë¤È¤¤¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¡£
¡½ ¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡ÊmodelpressÊÔ½¸Éô¡Ë
¢¡ÎëÌÚºé¡Ê¤¹¤º¤¡¦¤µ¤¡Ë¥×¥í¥Õ¥£¡¼¥ë
À¸Ç¯·îÆü¡§1987Ç¯11·î3Æü
½Ð¿ÈÃÏ¡§°¦ÃÎ¸©
¿ÈÄ¹¡§165cm
¥µ¥¤¥º¡§B78 W61 H88
ÆÃµ»¡§ÎÁÍý
¼ñÌ£¡§¥¢¥Ë¥á¡¢Ì¡²è¡¢¥²¡¼¥à¡¢¥µ¥Ð¥²¡¼¡¢ÃåÊª
¡ÚNot Sponsored µ»ö¡Û