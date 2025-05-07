ÂçÁêËÐ¡ØËüÇî¾ì½ê¡Ù£¸·î¤Ë³«ºÅ¡ªÎÏ»Î¤Ë¤è¤ë¸ø³«·Î¸Å¤ä¡Ö¤³¤É¤â·Î¸Å¡×¡¡²£¹Ë¡¦Ë¾ºÎ¶¤éÎÏ»ÎÌó£²£°£°¿Í¤¬½Ð¾ì
¡¡ËüÇî²ñ¾ì¤Ç£¸·î¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤ëÂçÁêËÐ¡£²£¹Ë¤ÎË¾ºÎ¶¤â½Ð¾ì¤Ç¤¹¡£
¡¡¡ÖÂçÁêËÐ¡¡Âçºå¡¦´ØÀ¾ËüÇî¾ì½ê¡×¤Ï¡¢£¸·î£³Æü¤ËËüÇî²ñ¾ì¤ÎÀ¾Â¦¡Ö£Å£Ø£Ð£Ï¥á¥Ã¥»¡×¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤Þ¤¹¡£
¡¡½Ð¾ì¤¹¤ëÎÏ»Î¤Ï²£¹Ë¡¦Ë¾ºÎ¶¤éÌó£²£°£°¿Í¤Ç¡¢¸«¤É¤³¤í¤ÏÎÏ»Î¤Ë¤è¤ë¸ø³«·Î¸Å¤È¡¢ÁêËÐ¤ò½¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤ËÎÏ»Î¤¬·Î¸Å¤ò¤Ä¤±¤ë¡Ö¤³¤É¤â·Î¸Å¡×¡£
¡¡ÎÏ»Î¿Í¸ý¤¬¸º¤ë¤Ê¤«¡¢ËüÇî¾ì½ê¤Î³«ºÅ¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢ÆüËÜ¤Î¤³¤É¤â¤¿¤Á¤ä³¤³°¤Ë¤âÁêËÐ¤ÎÌ¥ÎÏ¤ò¹¤á¤¿¤¤¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¡ÊÆüËÜÁêËÐ¶¨²ñ¡¡Éð·¨¹ëÂÀÏº¿ÆÊý¡Ê¸µÂç´Ø¡¦¹ë±ÉÆ»¡Ë¡Ë¡Ö³°¹ñ¤ÎÊý¤â¤¿¤¯¤µ¤ó¤¤¤é¤Ã¤·¤ã¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢½é¤á¤Æ¸«¤ËÍè¤é¤ì¤ëÊý¤Ë¤È¤Ã¤ÆÌ¥ÎÏÅª¤Ê¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ë¤Ê¤ì¤Ð¤¤¤¤¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡½ä¶È¤ÎÍâÆü¤Ë¤Ï¡¢ÆüËÜ³ÆÃÏ¤ÈÀ¤³¦¤ÎÁêËÐÊ¸²½¤òÂÎ¸³¤Ç¤¤ë¥¤¥Ù¥ó¥È¤â¹Ô¤ï¤ì¤ëÍ½Äê¤Ç¤¹¡£