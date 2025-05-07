Íò¡¡¥Õ¥¡¥ó¤¬´¶Æ°¤·¤¿³èÆ°½ªÎ»¥³¥ó¥µ¡¼¥È¤Ë¤à¤±¤¿¡È¿è¤Ê·×¤é¤¤¡É
³èÆ°µÙ»ßÃæ¤Î¥¢¥¤¥É¥ë¥°¥ë¡¼¥×¡ÖÍò¡×¤¬5·î6Æü¡¢Íè½Õ¤Î¥³¥ó¥µ¡¼¥È¤ò¤â¤Ã¤Æ³èÆ°¤ò½ªÎ»¤¹¤ë¤³¤È¤òÍÎÁ¥Õ¥¡¥ó¥¯¥é¥Ö¤ä¸ø¼°SNS¤Ê¤É¤òÄÌ¤¸¤ÆÈ¯É½¤·¤¿¡£
Æ±Æü¡¢¥Õ¥¡¥ó¥¯¥é¥Ö¥µ¥¤¥ÈÆâ¤Ç¸ø³«¤µ¤ì¤¿Æ°²è¤ËÁêÍÕ²íµª¡Ê42¡Ë¡¢¾¾ËÜ½á¡Ê41¡Ë¡¢ÆóµÜÏÂÌé¡Ê41¡Ë¡¢ÂçÌîÃÒ¡Ê44¡Ë¡¢Ý¯°ææÆ¡Ê43¡Ë¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼5¿Í¤¬Â·¤Ã¤ÆÅÐ¾ì¡£¼«¤é¤Î¸ÀÍÕ¤Ç¡¢Íè½ÕºÇ¸å¤Î¥³¥ó¥µ¡¼¥È¥Ä¥¢¡¼¤ò¹Ô¤¤¡¢Íò¤È¤·¤Æ¤Î³èÆ°¤ò½ª¤¨¤ë¤³¤È¤òÊó¹ð¤·¤¿¡£
³èÆ°µÙ»ßÁ°¤Î¡Ç20Ç¯¤Ë¤Ï¥³¥í¥Ê²Ò¤ÇÍ´ÑµÒ¥é¥¤¥Ö¤ò¹Ô¤¨¤Ê¤«¤Ã¤¿Íò¡£º£²ó¤ÎÊó¹ð¤Ç¤Ï¡¢ÏÃ¤·¹ç¤¤¤ò½Å¤Í¤¿¤¦¤¨¤Ç¡¢¡Ô¤â¤¦°ìÅÙ½¸¤Þ¤Ã¤Æ¡¢Íò¤È¤·¤Æ¤Î¥³¥ó¥µ¡¼¥È¤ò¹Ô¤¤¡¢¥³¥í¥Ê¤Ë¤è¤Ã¤Æ³ð¤¨¤é¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¡¢¥Õ¥¡¥ó¤Î³§¤µ¤ó¤Ë¡ÈÄ¾ÀÜ´¶¼Õ¤òÅÁ¤¨¤ë¡É¡ÈÄ¾ÀÜ¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤ò¸«¤Æ¤â¤é¤¦¡É¤È¤¤¤¦¤³¤È¤ò¤â¤Ã¤Æ¡¢5¿Í¤Ç¤Î³èÆ°¤ò½ªÎ»¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤·¤¿¡Õ¤È¤Î·ëÏÀ¤È¤Ê¤Ã¤¿¤ÈÌÀ¤«¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¥Õ¥¡¥ó¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¡¢¼Â¤Ë7Ç¯¤Ö¤ê¤Î¥³¥ó¥µ¡¼¥È¥Ä¥¢¡¼¤È¤Ê¤ëÍè½Õ¤Î¥é¥¤¥Ö¡£³èÆ°½ªÎ»¤Ë¤à¤±¤¿¥³¥ó¥µ¡¼¥È¤È¤¢¤Ã¤Æ¡¢Íò¥Õ¥¡¥ó¤Î¿´Ãæ¤ÏÈá´îÎ¾ÌÌ¤À¤í¤¦¤¬¡¢¥Õ¥¡¥ó¤ò´¶Æ°¤µ¤»¤¿¡È¿è¤Ê·×¤é¤¤¡É¤â¤¢¤Ã¤¿¡£¥Õ¥¡¥ó¥¯¥é¥Ö¤Î¿·µ¬Æþ²ñ¼õÉÕ¤ò°ì»þÄä»ß¤¹¤ë¤È¤Î¥¢¥Ê¥¦¥ó¥¹¤¬¤Ê¤µ¤ì¤¿¤Î¤À¡£
¡Ô¥³¥ó¥µ¡¼¥È¤Ï¡¢º£¤³¤ÎÆ°²è¤ò¤´Í÷¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡¢¸½ºß¥Õ¥¡¥ó¥¯¥é¥Ö²ñ°÷¤ÎÊý¤ËÍ¥ÀèÅª¤Ë¿½¤·¹þ¤ó¤Ç¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢¥Õ¥¡¥ó¥¯¥é¥Ö¤Î¿·µ¬Æþ²ñ¤Ï°ì»þÅª¤Ë¿½¤·¹þ¤ß¤òÄä»ß¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡Õ
¡ÖÍò¤Î¥Õ¥¡¥ó¥¯¥é¥Ö¤Î²ñÈñ¤ÏÆþ²ñ¶â¤¬1000±ß¤ÇÇ¯²ñÈñ¤¬4000±ß¤Ç¤¹¡£³èÆ°µÙ»ß¤·¤¿¡Ç20Ç¯Ëö¤«¤é4Ç¯È¾¤¬·Ð¤Ä¤Ê¤«¡¢Âà²ñ¤»¤º¤Ë³èÆ°ºÆ³«¤ò¿®¤¸¤Æ²ñÈñ¤òÊ§¤¤Â³¤±¤Æ¤¤¿¥Õ¥¡¥ó¤òÍ¥Àè¤·¤Æ¥³¥ó¥µ¡¼¥È¤Ë¾·¤¤¿¤¤¤È¤¤¤¦Íò¤Ê¤ê¤ÎÀ¿¼Â¤ÊÂÐ±þ¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£º£²ó¤Î¥³¥ó¥µ¡¼¥È¤ÎÈ¯É½¤Ç¡¢²þ¤á¤ÆÆþ²ñ¤·¤è¤¦¤È»×¤¤Î©¤Ã¤¿¥Õ¥¡¥ó¤â¤¤¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¸½ºß¥Õ¥¡¥ó¥¯¥é¥Ö¤Î¿·µ¬Æþ²ñ¤ÏÄä»ß¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢ºÆ²ñ¤Ï6·î2Æü¤È¤Ê¤ëÍ½Äê¤Ç¤¹¡×¡Ê·ÝÇ½¥ê¥Ý¡¼¥¿¡¼¡Ë
µÙ»ß´ü´Ö¤âÍò¥Õ¥¡¥ó¥¯¥é¥Ö¤ËÆþ¤êÂ³¤±¤¿´ûÂ¸¤Î¥Õ¥¡¥ó¤òÍ¥Àè¤¹¤ë»ÑÀª¤Ë¡¢X¤Ç¤Ï¥Õ¥¡¥ó¤Î´Ö¤Ç¡ÈÍò¤ÎÀ¿°Õ¤ò´¶¤¸¤ë¡É¤È¤ÎÀ¼¤¬¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÔÍò¤Î¥Õ¥¡¥ó¥¯¥é¥Ö¤Î¿·µ¬Æþ²ñ¤ò°ì»þÅª¤ËÄä»ß¤¹¤ë¤Î¤Ï¡¢¤º¤Ã¤È±þ±ç¤·¤Æ¤¤¿¥Õ¥¡¥ó¤Ø¤ÎÇÛÎ¸¤ÇÁÇÀ²¤é¤·¤¤¤È»×¤¦¡Õ
¡ÔÀ¨¤¤¤ÊÍò¡¡FCÆþ²ñ°ì»þÄä»ß¤·¤Æ ¸½²ñ°÷¤òÍ¥Àè¤¹¤ë¤È¤«¤Þ¤¿½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ë¤È¤«¡¡¥Õ¥¡¥ó»×¤¤¤À¤Ê¤È´¶¤¸¤¿¡Õ
¡ÔÍò¡¢¤º¤Ã¤È±þ±ç¤·¤Æ¤¤¿¥Õ¥¡¥ó¤ËÂÐ¤¹¤ëÀ¿¼Â¤µ¤¬ÅÁ¤ï¤ë¡£¤³¤¦¤¤¤¦¤È¤³¤í¤¬°¦¤µ¤ì¤ëÍýÍ³¤Ê¤ó¤À¤í¤¦¤Ê¤¢¡Õ
¡ÔÍò¤Ã¤ÆËÜÅöÀ¿¼Â¡£Íò¤Î¥Õ¥¡¥ó¤È¤¤¤¦»ö¤¬Á¢¤Þ¤·¤¤¤¯¤é¤¤¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ï¥Õ¥¡¥ó¥Õ¥¡¡¼¥¹¥È¤À¤Í¡£¥Õ¥¡¥ó¤Î¿ÍÃ£¤ÏÊ£»¨¤À¤È»×¤¦¤±¤É¡Ä¡¡¤ß¤ó¤Ê¥³¥ó¥µ¡¼¥È¹Ô¤±¤Þ¤¹¤è¤¦¤Ë¡Õ