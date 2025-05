ONE OK ROCKÁ´11ºî¤Î¥¢¥ë¥Ð¥à¤ò¥¢¥Ê¥í¥°¥ì¥³ー¥É²½¡ªBOX¤È¤·¤ÆÈ¯Çä·èÄê

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

■バンドとして、アルバム作品がアナログレコード化されるのは今回が初!

ONE OK ROCKがバンド結成20周年を記念して、2007年リリースの『ゼイタクビョウ』から最新作『DETOX』まで、全11作のアルバムを網羅したアナログレコードBOXを発売することが決定した。

タイトルは『ONE OK ROCK 20th Anniversary Vinyl LP Box』。バンドとして、アルバム作品がアナログレコード化されるのは今回が初となる。

なお、このBOXセットは初回生産限定でのリリースとなる。

リリース情報

2025.07.23 ON SALE

ANALOG『ONE OK ROCK 20th Anniversary Vinyl LP Box』

