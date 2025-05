¼ê±ÛÍ´Ìé¡¢¥·¥ó¥°¥ë¥¹¥Ù¥¹¥È¡õ¥é¥¤¥Ö²»¸»¤Î°ìµóÇÛ¿®¥ê¥êー¥¹·èÄê

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

■VR MODEでは『手越祐也 LIVE TOUR 2024 OVER YOU』2公演のオンデマンド配信リリースも決定!

手越祐也が、5月4日に東京オペラシティコンサートホールにて開催した『シンフォニックコンサート2025』のステージ上で、合計3タイトルの一挙配信リリースを発表した。

今回配信が決まったのは、5月14日にフィジカルリリースされる『手越祐也 SINGLES BEST』の配信版に加えて、『手越祐也 LIVE TOUR 2024 OVER YOU -DAY1-』『手越祐也 LIVE TOUR 2024 OVER YOU -DAY2-』の2タイトル、合計3タイトル。

さらにVR MODEでは、『手越祐也 LIVE TOUR 2024 OVER YOU(2024年10月16日KT Zepp Yokohama公演、2024年12月19日Zepp Haneda公演)』をオンデマンド配信リリース。初日のKT Zepp Yokohama公演はVR初出しのステージとなり、新鮮なパフォーマンスが光る初日公演と、ツアーが進むにつれて成熟したセミファイナル公演それぞれのステージを、180度3D立体視で観ることができる。

メイン写真:『手越祐也 SINGLES BEST』配信ジャケット

リリース情報

2025.04.23 ON SALE

DIGITAL SINGLE「Never-ending」

2025.05.14 ON SALE

ALBUM『手越祐也 SINGLES BEST』

2025.05.14 ON SALE

DIGITAL ALBUM『手越祐也 SINGLES BEST』

2025.05.14 ON SALE

DIGITAL ALBUM『手越祐也 LIVE TOUR 2024 OVER YOU -DAY1-』

2025.05.14 ON SALE

DIGITAL ALBUM『手越祐也 LIVE TOUR 2024 OVER YOU -DAY2-』

VR MODE

https://vrmode.jp

手越祐也 OFFICIAL SITE

https://yuyategoshi.com