´¶À÷³ÈÂç¡ÖÉ´Æü¤»¤¡× ´¶À÷ÎÏ¤¬¶Ë¤á¤Æ¶¯¤¤¡Ö¤Ï¤·¤«¡×´µ¼Ô¤âÁý²Ã¡¡¸©°å»Õ²ñ¤¬ÀÜ¼ïÎò¤Î³ÎÇ§¸Æ¤Ó¤«¤±¡¡ÂçÊ¬
Á´¹ñÅª¤Ë´¶À÷¤¬¹¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡ÖÉ´Æü¤»¤¡×¤È¡¢ÂçÊ¬¸©Æâ¤Ç¤â´µ¼Ô¤¬³ÎÇ§¤µ¤ì¤¿¡Ö¤Ï¤·¤«¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¸©°å»Õ²ñ¤Ï7Æü²ñ¸«¤ò³«¤¡¢¥ï¥¯¥Á¥óÀÜ¼ï¤ò¸Æ¤Ó¤«¤±¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¤ò¸«¤ë¡Û´¶À÷³ÈÂç¡ÖÉ´Æü¤»¤¡× ´¶À÷ÎÏ¤¬¶Ë¤á¤Æ¶¯¤¤¡Ö¤Ï¤·¤«¡×´µ¼Ô¤âÁý²Ã¡¡¸©°å»Õ²ñ¤¬ÀÜ¼ïÎò¤Î³ÎÇ§¸Æ¤Ó¤«¤±¡¡ÂçÊ¬
¡Ê¸©°å»Õ²ñ¡¦ÀÐÏÂ½ÓÉû²ñÄ¹¡Ë¡ÖÀÜ¼ïÎò¤òÊì»Ò¼êÄ¢¤Ç³ÎÇ§¤·¤Æ¡¢ÀÜ¼ï²ó¿ô¤¬Â¤ê¤Ê¤¤¾ì¹ç¡¢¤«¤«¤ê¤Ä¤±°å¤ËÁêÃÌ¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¡×
É´Æü¤»¤¤Ï¡¢·ã¤·¤¤¤»¤¤¬ÆÃÄ§¤ÎºÙ¶Ý´¶À÷¾É¤Ç¡¢Æý»ù¤¬´¶À÷¤¹¤ë¤È½Å¾É²½¤·¤Æ»àË´¤¹¤ë¤ª¤½¤ì¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£Á´¹ñ¤Ç´¶À÷¤¬¹¤¬¤ë¤Ê¤«¡¢¸©Æâ¤Ç¤Ï4·î7Æü¤«¤é27Æü¤Þ¤Ç¤Î3½µ´Ö¤Ë24¿Í¤Î´¶À÷¤¬Êó¹ð¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
°ìÊý¡¢¤Ï¤·¤«¤Ï´¶À÷ÎÏ¤¬¶Ë¤á¤Æ¶¯¤¯¡¢¹âÇ®¤äÁ´¿È¤ÎÈ¯¤·¤ó¤¬¼ç¤Ê¾É¾õ¤Ç¤¹¡£4·î¤Ë±±µÏ»Ô¤Ë½»¤à10Âå¤Î½÷»ÒÀ¸ÅÌ¤¬´¶À÷¤·¡¢¤½¤Î¸å¡¢10Âå¤ÎÄï¤â´¶À÷¤¬³ÎÇ§¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£²ÈÂ²°Ê³°¤Î´¶À÷¤Ï¡¢Êó¹ð¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¤¤¤º¤ì¤â¥ï¥¯¥Á¥óÀÜ¼ï¤¬Í¸ú¤À¤È¤·¤Æ¡¢¸©°å»Õ²ñ¤ÏÄê´üÀÜ¼ï¤äÀÜ¼ïÎò¤Î³ÎÇ§¤ò¸Æ¤Ó¤«¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£