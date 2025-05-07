ÂçÃ«æÆÊ¿¤ÎÂÇÀÊ¤ÇÌÜ¤Ë¤·¤¿¡È°ÛÊÑ¡É¡¡Å¨ÃÏÊüÁ÷ÀÊ¤¬ÅÁ¤¨¤¿¸÷·Ê¡Ö¶Ã¤¯¤Ù¤¤³¤È¡×
³èÌö¤òÍ½¸À¤¹¤ë¤«¤Î¤è¤¦¤ÊÅ¨ÃÏ¤Î¼Â¶·
¢£¥Þ¡¼¥ê¥ó¥º 5¡¼4 ¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¡ÊÆüËÜ»þ´Ö7Æü¡¦¥Þ¥¤¥¢¥ß¡Ë
¡¡Å¨ÃÏ¤Î¼Â¶·¤µ¤¨¤â¡¢¤½¤Î¥ª¡¼¥é¤Ë°µÅÝ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤ÎÂçÃ«æÆÊ¿Åê¼ê¤Ï6Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö7Æü¡Ë¡¢Å¨ÃÏ¤Ç¤Î¥Þ¡¼¥ê¥ó¥ºÀï¤Ë¡Ö1ÈÖ¡¦»ØÌ¾ÂÇ¼Ô¡×¤Ç½Ð¾ì¡£»î¹çÃæ¤ËÅ¨ÃÏ¤Î¼Â¶·¤¬¡Ö¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¥Þ¥¤¥¢¥ß¤Ç¤â¥¹¥¿¡¼¡×¤ÈÂçÃ«¤Î¿Íµ¤¤òÀä»¿¤·¤¿¡£
¡¡ÂçÃ«¤¬3²ó¤ÎÂè2ÂÇÀÊ¤ËÎ©¤Ã¤¿ºÝ¡¢¥Þ¡¼¥ê¥ó¥ºÊüÁ÷¶É¡Ö¥Õ¥¡¥ó¥Ç¥å¥¨¥ë¥¹¥Ý¡¼¥Ä¡¦¥Í¥Ã¥È¥ï¡¼¥¯¡¦¥Õ¥í¥ê¥À¡×¤¬¥Þ¥¤¥¢¥ß¤Ç¤ÎÂçÃ«¤Î¿Íµ¤¤Ë¸ÀµÚ¡£¼Â¶·¤Î¥«¥¤¥ë¡¦¥·¡¼¥í¥Õ»á¤Ï¡ÖÁö¼Ô¤Ê¤·¤Ç¥ª¥ª¥¿¥Ë¡£¤É¤³¤Ç¤â¡¢Èà¤Ï¥í¡¼¥É¤Ç¤â¥Û¡¼¥à¤Ç¤â¤«¤Ê¤ê¤Î´¿À¼¤¬µ¯¤¤Þ¤¹¡×¤È½Ò¤Ù¤¿¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¸½Ìò»þÂå¤Ë¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Ç¤â¥×¥ì¡¼·Ð¸³¤¬¤¢¤ë²òÀâ¤Î¥È¥ß¡¼¡¦¥Ï¥Ã¥È¥ó»á¤â¡¢ÂçÃ«¤Î¿Íµ¤¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ÀµÚ¡£Æ±¤¸¤¯¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Ç¥×¥ì¡¼¤·¤¿¥ê¥Ã¥¯¡¦¥Þ¥ó¥Ç¡¼»á¤«¤éÊ¹¤¤¤¿ÏÃ¤È¤·¤Æ¡ÖÈà¡ÊÂçÃ«¡Ë¤Ï¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¤Ç¥¹¥¿¡¼¤Ê¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¥Þ¥¤¥¢¥ß¤Ë¹Ô¤±¤Ð¤½¤³¤Ç¥¹¥¿¡¼¡£Èà¤ÏÀ¤³¦Ãæ¤Ç¥¹¥¿¡¼¡£Èà¤¬¤â¤¿¤é¤¹¤â¤Î¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¤½¤³¤¬¶Ã¤¯¤Ù¤¤³¤È¤Ç¤¹¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¥Ï¥Ã¥È¥ó»á¤Ï¡Öµå¾ì¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤Ï¡¢¥·¥ç¥¦¤Ø¥¤¡¦¥ª¥ª¥¿¥Ë¤¬ÂÇÀÊ¤ËÎ©¤Ä¤È¿Í¡¹¤¬Î©¤Á»ß¤Þ¤ê¡¢Çä¤ê»Ò¤âÎ©¤Á»ß¤Þ¤Ã¤Æ¿¶¤êÊÖ¤ë¤Î¤ò¸«¤¿¡×¤È¤¤¤¦¥Þ¥ó¥Ç¡¼»á¤Î¸ÀÍÕ¤ò¾Ò²ð¡£¤³¤ì¤Ë¤Ï¼Â¶·¤Î¥·¡¼¥í¥Õ»á¤â¡Öµå¾ì¤¬¾¯¤·ÀÅ¤«¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¿Í¡¹¤Ï·ÈÂÓ¤ò¤Ä¤«¤ß¤Þ¤¹¡£Èà¤¬ÂÇÀÊ¤Ë¸þ¤«¤¦¤È¡¢²¿¤¬µ¯¤¤ë¤«Ê¬¤«¤é¤Ê¤¤¤«¤é¤Ç¤¹¡×¤È±þ¤¸¡¢Å¨ÃÏ¤Ê¤¬¤éÂçÃ«¤ò¾Î¤¨¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡Å¨ÃÏ¤Î¼Â¶·¤È²òÀâ¤¬Àä»¿¤·¤¿6Æü¡ÊÆ±7Æü¡Ë¤Ë¤â¥Þ¥¤¥¢¥ß¤ÇÆÃÂç10¹æ¤òÊü¤Ã¤¿ÂçÃ«¡£ºòÇ¯¤ÏÁ°¿ÍÌ¤Æ§¤Î¡Ö50-50¡×¤òÃ£À®¤·¤¿ÃÏ¤Ç¤â¡¢¤½¤Î¥¹¥¿¡¼¤È¤·¤Æ¤ÎÂ¸ºß´¶¤ÏÍÉ¤ë¤®¤Ê¤¤¤è¤¦¤À¡£¡ÊFull-CountÊÔ½¸Éô¡Ë