SUPER EIGHT´Ý»³Î´Ê¿¡Ö°®¼ê¤È¥Ï¥°¤È¥¥¹¤Þ¤Ç¤Ê¤éOK¡×¢ª¥¢¥¤¥É¥ë¤é¤·¤¤ÂÐ½èË¡¤Ë¶Ã¤
¡¡SUPER EIGHT¤Î´Ý»³Î´Ê¿¤¬8ÆüÊüÁ÷¤ÎÆÉÇä¥Æ¥ì¥Ó¡¦ÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ø¥À¥¦¥ó¥¿¥¦¥óDX¡Ù¡ÊËè½µÌÚÍË¡¡¸å10¡§00¡Ë¤Ë½Ð±é¤¹¤ë¡£
¡ÚÈÖÁÈ¥«¥Ã¥È¡Û¥¹¥¿¥¸¥ªÂçÀä»¿¡ª ¤È¤â¤·¤²¡õ´Ý»³Î´Ê¿¡õÍ§¶á¥ª¥¹¥¹¥á¤Î¤ªÅÚ»ºÉÊ
¡¡µÙ±é¤¹¤ë¥À¥¦¥ó¥¿¥¦¥ó¡Ê¾¾ËÜ¿Í»Ö¡¢ÉÍÅÄ²í¸ù¡Ë¤ÎÂåÂÇMC¤òóÊÎÛ¤ÎÀîÅçÌÀ¤¬Ì³¤á¤ë¡£¡Öº£Ìë²ò·è¤·¤¿¤¤¡ª·ÝÇ½¿Í¤Î¥ê¥¢¥ë¤ªÇº¤ßSP¡×¤ÈÂê¤·¡¢Ä«ÆüÆà±û¡¢´ä¾ëÞæ°ì¡¢ÉÊÀîÍ´¡ÊÉÊÀî¾±»Ê¡Ë¡¢ºä°æ¿Î¹á¡¦µÈÀî¤Ò¤è¤ê¡ÊÄ¶¤È¤¤á¤¢§ÀëÅÁÉô¡¡¢¨¢§¡á¥Ï¡¼¥È¡Ë¡¢Í§¶á¡¢´Ý»³¡¢¥â¥°¥é¥¤¥À¡¼¡Ê¼ÇÂçÊå¡¢¤È¤â¤·¤²¡Ë¡¢»³ÆâØª²ð¤¬ÀÖÍç¡¹¤ÊÇº¤ß¤òÀîÅç¤Ë¤Ö¤Ä¤±¤ë¡£
¡¡¡Ö³¹¤Ç¥à¥Á¥ã¤Ö¤ê¤µ¤ì¤¿¤È¤¤Î¾å¼ê¤¤¤«¤ï¤·Êý¡×¤È¤¤¤¦Çº¤ß¤ò¹ðÇò¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢¥Ç¥Ó¥å¡¼25¼þÇ¯¤Î»³Æâ¡£¡Öº£Æü¤ªÃÂÀ¸Æü¤Ê¤Î¤ÇHappy Birthday²Î¤Ã¤Æ¤â¤é¤¨¤Þ¤¹¤«¡ª°Â»ºµ§´ê¤Ë²Î¤Ã¤Æ¤â¤é¤¨¤Þ¤¹¤«¡ª¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¡×¤ÈÂÇ¤ÁÌÀ¤±¤ë¡£
¡¡ÀîÅç¤Î¡ÖÍ§¶á¤µ¤ó¤â¥à¥Á¥ã¤Ö¤ê¤È¤«¤µ¤ì¤ë¡©¡×¤È¤¤¤¦¼ÁÌä¤Ë¡¢Í§¶á¤Ï¡Ö»³Æâ¤µ¤ó¤Î¤è¤¦¤Ê¾ì¹ç¤À¤È±þ¤¨¤ëÊý¤¬Â¿¤¤¤«¤Ê¡¢¤È¤¤¤¦¤Î¤È¡£¡Ø¤¨¤Ã¡ª¤¨¤Ã¡ª¤¨¤Ã¡ª¡Ù¤ÈÍè¤ë»þ¡¢¤¢¤ë¤Ç¤·¤ç¡£¤¢¤Î»þ¤Ï»ä¤â¡Ø¤¨¤Ã¡ª¡Ù¤ÇÊÖ¤¹¡×¤È¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤¹¤ë¡£
¡¡¤½¤ì¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢´Ý»³¤Ï¡Ö¼Ì¿¿¤òÍê¤Þ¤ì¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤¤¤±¤É¡¢¸¢Íø¤Î´Ø·¸¤Ç¤½¤ì¤ÏÆñ¤·¤¤¡£¤À¤«¤éÀ¼¤ò¤«¤±¤Æ¤¯¤ì¤¿¿Í¤Ë¤Ï¡Ø°®¼ê¤È¥Ï¥°¤È¥¥¹¤Þ¤Ç¤Ê¤éOK¤Ç¤¹¤è¡Ù¤È¸À¤¦¡£¤½¤¦¤ä¤Ã¤Æ¥Ü¥±¤Æ·ù¤Ê»×¤¤¤ò¤µ¤»¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤Í¡×¤ÈÌÀ¤«¤¹¡£¥¢¥¤¥É¥ë¤é¤·¤¤ÂÐ½èË¡¤Ë¡¢¥¹¥¿¥¸¥ª¤«¤é¶Ã¤¤ÎÀ¼¤¬¤¢¤¬¤ë¡£
¢£½Ð±é
¡ãÂåÂÇMC¡ä
ÀîÅçÌÀ¡ÊóÊÎÛ¡Ë
¡ã¥²¥¹¥È¡ä
Ä«ÆüÆà±û
´ä¾ëÞæ°ì
ÉÊÀîÍ´¡ÊÉÊÀî¾±»Ê¡Ë
ºä°æ¿Î¹á¡¦µÈÀî¤Ò¤è¤ê¡ÊÄ¶¤È¤¤á¤¢¦ÀëÅÁÉô¡Ë
Í§¶á
´Ý»³Î´Ê¿¡ÊSUPER EIGHT¡Ë
¥â¥°¥é¥¤¥À¡¼¡Ê¼ÇÂçÊå¡¢¤È¤â¤·¤²¡Ë
»³ÆâØª²ð
¡ÚÈÖÁÈ¥«¥Ã¥È¡Û¥¹¥¿¥¸¥ªÂçÀä»¿¡ª ¤È¤â¤·¤²¡õ´Ý»³Î´Ê¿¡õÍ§¶á¥ª¥¹¥¹¥á¤Î¤ªÅÚ»ºÉÊ
¡¡µÙ±é¤¹¤ë¥À¥¦¥ó¥¿¥¦¥ó¡Ê¾¾ËÜ¿Í»Ö¡¢ÉÍÅÄ²í¸ù¡Ë¤ÎÂåÂÇMC¤òóÊÎÛ¤ÎÀîÅçÌÀ¤¬Ì³¤á¤ë¡£¡Öº£Ìë²ò·è¤·¤¿¤¤¡ª·ÝÇ½¿Í¤Î¥ê¥¢¥ë¤ªÇº¤ßSP¡×¤ÈÂê¤·¡¢Ä«ÆüÆà±û¡¢´ä¾ëÞæ°ì¡¢ÉÊÀîÍ´¡ÊÉÊÀî¾±»Ê¡Ë¡¢ºä°æ¿Î¹á¡¦µÈÀî¤Ò¤è¤ê¡ÊÄ¶¤È¤¤á¤¢§ÀëÅÁÉô¡¡¢¨¢§¡á¥Ï¡¼¥È¡Ë¡¢Í§¶á¡¢´Ý»³¡¢¥â¥°¥é¥¤¥À¡¼¡Ê¼ÇÂçÊå¡¢¤È¤â¤·¤²¡Ë¡¢»³ÆâØª²ð¤¬ÀÖÍç¡¹¤ÊÇº¤ß¤òÀîÅç¤Ë¤Ö¤Ä¤±¤ë¡£
¡¡ÀîÅç¤Î¡ÖÍ§¶á¤µ¤ó¤â¥à¥Á¥ã¤Ö¤ê¤È¤«¤µ¤ì¤ë¡©¡×¤È¤¤¤¦¼ÁÌä¤Ë¡¢Í§¶á¤Ï¡Ö»³Æâ¤µ¤ó¤Î¤è¤¦¤Ê¾ì¹ç¤À¤È±þ¤¨¤ëÊý¤¬Â¿¤¤¤«¤Ê¡¢¤È¤¤¤¦¤Î¤È¡£¡Ø¤¨¤Ã¡ª¤¨¤Ã¡ª¤¨¤Ã¡ª¡Ù¤ÈÍè¤ë»þ¡¢¤¢¤ë¤Ç¤·¤ç¡£¤¢¤Î»þ¤Ï»ä¤â¡Ø¤¨¤Ã¡ª¡Ù¤ÇÊÖ¤¹¡×¤È¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤¹¤ë¡£
¡¡¤½¤ì¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢´Ý»³¤Ï¡Ö¼Ì¿¿¤òÍê¤Þ¤ì¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤¤¤±¤É¡¢¸¢Íø¤Î´Ø·¸¤Ç¤½¤ì¤ÏÆñ¤·¤¤¡£¤À¤«¤éÀ¼¤ò¤«¤±¤Æ¤¯¤ì¤¿¿Í¤Ë¤Ï¡Ø°®¼ê¤È¥Ï¥°¤È¥¥¹¤Þ¤Ç¤Ê¤éOK¤Ç¤¹¤è¡Ù¤È¸À¤¦¡£¤½¤¦¤ä¤Ã¤Æ¥Ü¥±¤Æ·ù¤Ê»×¤¤¤ò¤µ¤»¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤Í¡×¤ÈÌÀ¤«¤¹¡£¥¢¥¤¥É¥ë¤é¤·¤¤ÂÐ½èË¡¤Ë¡¢¥¹¥¿¥¸¥ª¤«¤é¶Ã¤¤ÎÀ¼¤¬¤¢¤¬¤ë¡£
¢£½Ð±é
¡ãÂåÂÇMC¡ä
ÀîÅçÌÀ¡ÊóÊÎÛ¡Ë
¡ã¥²¥¹¥È¡ä
Ä«ÆüÆà±û
´ä¾ëÞæ°ì
ÉÊÀîÍ´¡ÊÉÊÀî¾±»Ê¡Ë
ºä°æ¿Î¹á¡¦µÈÀî¤Ò¤è¤ê¡ÊÄ¶¤È¤¤á¤¢¦ÀëÅÁÉô¡Ë
Í§¶á
´Ý»³Î´Ê¿¡ÊSUPER EIGHT¡Ë
¥â¥°¥é¥¤¥À¡¼¡Ê¼ÇÂçÊå¡¢¤È¤â¤·¤²¡Ë
»³ÆâØª²ð