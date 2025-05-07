¡Ú¥«¥ë¥Ç¥£¡Û200±ßÂæ°Ê²¼¤ÇÇã¤¨¤ë¥×¥í·ã¿ä¤·¤Î¡Ö¥¯¥Ã¥ー&¥Ó¥¹¥±¥Ã¥È¡×¤Þ¤È¤á
»×¤ï¤ºÌÜ°Ü¤ê¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Û¤ÉÌ¥ÎÏÅª¤Ê¤ª²Û»Ò¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥«¥ë¥Ç¥£¡£
º£²ó¤Ï¡¢200±ßÂæ°Ê²¼¤ÇÇã¤¨¤ë¥¯¥Ã¥ー¤ä¥Ó¥¹¥±¥Ã¥È¤ò¡¢¥¹¥¤ー¥Ä¤Î¥×¥í¤¬¼Â¿©¥ì¥Ýー¥È¡ª
¥·¥Ê¥â¥ó¡ß¥¥ã¥é¥á¥ë¡ß¥Ð¥Ë¥é¥¯¥êー¥à¤Î¥Ïー¥â¥Ëー¤¬¤¿¤Þ¤é¤Ê¤¤¡ª¡Ö¥·¥Ê¥â¥ó¥«¥é¥á¥ë¥µ¥ó¥É¡¡¥Ð¥Ë¥é¥¯¥êー¥à¡×¥á¥ë¥·ー¥Ê¡¡¥·¥Ê¥â¥ó¥«¥é¥á¥ë¥µ¥ó¥É¡¡¥Ð¥Ë¥é¥¯¥êー¥à¡¡226±ß
°ì¸À¤Ç¤¤¤¦¤Ê¤é¥³¥¹¥ÑºÇ¹â¤Î¥¯¥Ã¥ー¡£¸ÄÊñÁõ¤Ç¥·¥§¥¢¤â¤·¤ä¤¹¤¯¡¢¿©¤Ù²á¤®¤òËÉ¤²¤ë¤È¤³¤í¤â¡ý¡£Éõ¤ò¤¢¤±¤¿½Ö´Ö¡¢¥·¥Ê¥â¥ó¤È¥Ð¥Ë¥é¤Î¹á¤ê¤¬¤¿¤Á¤Î¤Ü¤ê¡¢¿©Íß¤ò¤½¤½¤ê¤Þ¤¹¡£
¥¯¥Ã¥ーÀ¸ÃÏ¤Ï¡¢¥¥ã¥é¥á¥ë¤¬¤Õ¤ó¤À¤ó¤ËÎý¤ê¹þ¤Þ¤ì¡¢¥Ð¥Ë¥é¥¯¥êー¥à¤È¤ÎÁêÀÈ´·²¡£¤Þ¤¿¥¯¥êー¥à¤Ï¤È¤Æ¤â³ê¤é¤«¤Ç¤¯¤Á¤É¤±¤â¤è¤·¡£
°ìÂÞ¤ÎÃæ¤Ë8Ëç¤Û¤ÉÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤ªºâÉÛ¤Ë¤âÍ¥¤·¤¤¡£
(ºÇ¹â5¤Ä¡ú¡Ë
´ÅÌ£¡¡¡ú¡ú¡ú¡ú
¥µ¥¯¥µ¥¯¿©´¶¡¡¡ú¡ú¡ú¡ú
¥³¥¹¥Ñ¡¡¡ú¡ú¡ú¡ú¡ú
ÌµÂÌ¤Ê¤â¤Î¤¬²¿¤Ò¤È¤ÄÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¹ÅÇÉ¤Ê¥Ó¥¹¥±¥Ã¥È¡Ö¥«¥é¥á¥ë¥Ó¥¹¥±¥Ã¥È¡×¥Ý¥Ôー¥º¡¡¥«¥é¥á¥ë¥Ó¥¹¥±¥Ã¥È(25ËçÆþ¤ê¡Ë¡¡298±ß
¤ªÃã²Û»Ò¤ÎÄêÈÖ¡ª¥«¥é¥á¥ë¥Ó¥¹¥±¥Ã¥È¤Ï¡¢¤ª¤·¤ã¤ì¤Ê¥«¥Õ¥§¤Î°û¤ßÊª¤ËÅº¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¤ê¡¢¤¤¤í¤¤¤í¤Ê¤È¤³¤í¤Ç³èÌöÃæ¡£¥«¥é¥á¥ëÌ£¤Î¥Ó¥¹¥±¥Ã¥È¤Î²¦ÍÍÅªÂ¸ºß!?
¸¶ºàÎÁ¤Ï¡¢¾®ÇþÊ´¡¢º½Åü¡¢¿¢ÊªÌý»é¡¢¥·¥å¥¬ー¥·¥í¥Ã¥×¡¢¿©±ö¡¢¥·¥Ê¥â¥ó¤È¡¢¤È¤Ã¤Æ¤â¥·¥ó¥×¥ë¤Ç°Â¿´¡£
Ì£¤Ï¥«¥é¥á¥ëÌ£¤Î¤¢¤È¤Ë¥·¥Ê¥â¥ó¤Î¹á¤ê¤¬¤¿¤Ã¤Æ¤¤Æ¡¢´Å¤¹¤®¤º¡¢¸å¤ò¤Ò¤¯¤ª¤¤¤·¤µ¡£¸ÄÊñÁõ¤Ê¤¬¤é¡¢1Ëç¡¢2Ëç¤È¿©¤Ù¤ë¼ê¤¬»ß¤Þ¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¥³ー¥Òー¤ä¥Æ¥£ー¤Ê¤É¤Ë¿»¤·¤Æ¿©¤Ù¤ë¤Î¤â¤Þ¤¿°ã¤Ã¤¿Ì£¤ï¤¤¤Ë¤Ê¤ê¤ª¤¹¤¹¤á¡£
(ºÇ¹â5¤Ä¡ú¡Ë
´ÅÌ£¡¡¡ú¡ú¡ú¡ú
¥µ¥¯¥µ¥¯¿©´¶¡¡¡ú¡ú¡ú¡ú¡ú
¥³¥¹¥Ñ¡¡¡ú¡ú¡ú¡ú¡ú
198±ß¤Ç¤¦¤ì¤·¤¤¡ªµíÆý¤Ë¿»¤·¤Æ¿©¤Ù¤¿¤¤¡Ö¥ß¥ì¥Ë¥¢¥à¡¡¥¹¥È¥í¥Ù¥êー¡×¥Ô¥¨¥¤¥é¡¦¥Ç¡¦¥«¥¹¥È¥í¡¡¥ß¥ì¥Ë¥¢¥à¥¹¥È¥í¥Ù¥êー¡¡198±ß
¥Ý¥ë¥È¥¬¥ë»º¤Î¤³¤Á¤é¤Î¥Ó¥¹¥±¥Ã¥È¤Ï¡¢¤º¤Ã¤·¤ê163g¤ÈÂçÍÆÎÌ¤Ê¤¬¤éÀÇ¹þ¤ß198±ß¤È¥³¥¹¥ÑºÇ¶¯¡£
Ãæ¤Î¥¹¥È¥í¥Ù¥êー¥¯¥êー¥à¤Ï¡¢»ÀÌ£¤¬¸ú¤¤¤Æ¤¤¤Æ¡¢¥³¥³¥¢¤ÎÀ¸ÃÏ¤È¤â¤¢¤¤¤Þ¤Ã¤Æ¡¢¸«¤¿ÌÜ¤Û¤É´Å¤¯¤Ê¤¯ÈþÌ£¡£µíÆý¤Ë¥Ç¥£¥Ã¥×¤·¤Ê¤¬¤é¿©¤Ù¤ë¤Î¤âÂçÀµ²ò¡£
(ºÇ¹â5¤Ä¡ú¡Ë
´ÅÌ£¡¡¡ú¡ú¡ú¡ú
¥µ¥¯¥µ¥¯¿©´¶¡¡¡ú¡ú¡ú
¥³¥¹¥Ñ¡¡¡ú¡ú¡ú¡ú¡ú
¥«¥Þ¥ó¥Ùー¥ë¥Áー¥º¡ß¥Ð¥¿ー¡ß±ö¤Î¥³¥é¥Ü¤Ë¤ä¤ß¤Ä¤¡Ö±ö¥Ð¥¿¤«¤Þ¤ó¡×±ö¥Ð¥¿¤«¤Þ¤ó¡¡213±ß
¥«¥ë¥Ç¥£¤Î¥¯¥Ã¥ー³¦·¨¤ÇÃÎÌ¾ÅÙ¤¬¹â¤¤¤³¤Á¤é¤Î±ö¥Ð¥¿¤«¤Þ¤ó¤Ï¡¢¥ê¥Ôー¥¿ーÂ³½Ð¤ÎÉÊ¡£
¤½¤ì¤â¤½¤Î¤Ï¤º¡¢ÁÇºà¤ÎÌ£¤¬¤¤¤¤Æ¤¤¤Æ¡¢ÈþÌ£¤À¤«¤é¡ª
°ì¸ý¿©¤Ù¤ë¤È¤Þ¤º¡¢¥Ð¥¿ー¡¢¥«¥Þ¥ó¥Ùー¥ë¥Áー¥º¤¬¤ª¤½¤Ã¤Æ¤¤Æ¡¢ºÇ¸å¤Ë±öÌ£¤¬¥¬¥Ä¥ó¤È¤¤Æ¡¢¸ýÆâ¤Ë¤¤¤í¤ó¤ÊÌ£¤¬Èô¤Ó¸ò¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Û¤É¤è¤¤´Å¤µ¤Ç¤ª²Û»Ò¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢¥ï¥¤¥ó¤Ê¤É¤Î¤ª¼ò¤È¤â¹ç¤¤¤½¤¦¤Ê»È¤¤¾¡¼ê¤Î¤è¤¤¥¯¥Ã¥ー¤Ç¤¹¡£
(ºÇ¹â5¤Ä¡ú¡Ë
´ÅÌ£¡¡¡ú¡ú¡ú
¥µ¥¯¥µ¥¯¿©´¶¡¡¡ú¡ú¡ú¡ú
¥³¥¹¥Ñ¡¡¡ú¡ú¡ú¡ú¡ú
¥¦¥Õ¡£
¥¦¥Õ¡£ÊÔ½¸Éô¥¹¥¿¥Ã¥Õ
¥¹¥¤ー¥Ä¤¬¤Ê¤¤¤È»Ï¤Þ¤é¤Ê¤¤¡£ ¥¹¥¤ー¥Ä¹¥¤¤Î¤¿¤á¤Î¾ðÊó¥á¥Ç¥£¥¢¡£Á´¹ñ¤ÎÁÇÅ¨¤Ê¥¹¥¤ー¥Ä¾ðÊó¤òÈ¯¿®¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£