¡ÚÅì³¤Æ»¿·´´Àþ¡ÛGW¤ÎÍøÍÑ¼Ô¤ÏÁ°Ç¯¤ò5¡óÍ¾¤ê¾å²ó¤ê¡È²áµî2ÈÖÌÜ¡ÉŽ¢ËüÇîŽ£Ž¢¥¤¥ó¥Ð¥¦¥ó¥ÉŽ£Í×°ø¤«(JRÅì³¤)
JRÅì³¤¤Ï¡¢¥´ー¥ë¥Ç¥ó¥¦¥¤ー¥¯´ü´ÖÃæ¤ÎÅì³¤Æ»¿·´´ÀþÍøÍÑ¼Ô¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢Á°¤ÎÇ¯¤ò5¡óÍ¾¤ê¾å²ó¤ë437Ëü¿ÍÍ¾¤ê¤À¤Ã¤¿¤ÈÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£ËüÇî¤Î³«ºÅ¤ä³°¹ñ¿Í¤Ë¤è¤ë¥¤¥ó¥Ð¥¦¥ó¥É¼ûÍ×¤¬¹¥Ä´¤ÎÍ×°ø¤À¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
JRÅì³¤¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢¥´ー¥ë¥Ç¥ó¥¦¥¤ー¥¯´ü´ÖÃæ¤ÎÅì³¤Æ»¿·´´Àþ¤ÎÍøÍÑ¼Ô¿ô¤Ï¡¢437Ëü¿Í¤¢¤Þ¤ê¤ÇÁ°¤ÎÇ¯¤ËÈæ¤Ù5¡ó¾å²ó¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ì¤Ï¥´ー¥ë¥Ç¥ó¥¦¥¤ー¥¯´ü´ÖÃæ¤Î°ìÆüÅö¤¿¤ê¤ÎÊ¿¶ÑÍ¢Á÷ÎÌ¤Ç²áµî2ÈÖÌÜ¤Ë¹â¤¤ÍøÍÑ¼Ô¿ô¤Ç¤¹¡£¤Ê¤ª¡¢º®»¨¤Î¥Ôー¥¯¤Ï¡¢²¼¤ê¤Ç3Æü ¾å¤ê¤Ç6Æü¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢ÀÅ²¬±Ø¤òÈ¯Ãå¤¹¤ëÊØ¤Î¼«Í³ÀÊ¾è¼ÖÎ¨¤ÎºÇÂç¤Ï160¡ó¤À¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¹¥Ä´¤ÎÍ×°ø¤È¤·¤ÆJRÅì³¤¤Ï´ü´ÖÃæµ¢¾Ê¤ä´Ñ¸÷¤Ë¸þ¤«¤¦¿Í¤ò¤Ï¤¸¤áÂçºå¡¦´ØÀ¾ËüÇî¤ä¥¤¥ó¥Ð¥¦¥ó¥É¼ûÍ×¤Î¹â¤Þ¤ê¤òµó¤²¤Æ¤¤¤Æ¡¢ÍøÍÑ¿å½à¤Ï¥³¥í¥ÊÁ°¤ËÌá¤Ã¤Æ¤¤¿¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£