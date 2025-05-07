¡Ö»Ò¤É¤â¤¬¤¤¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡×1ºÐÃË»ù¤¬ÍÑ¿åÏ©¤Ç»àË´¡¡1¿Í¤Ç²È¤«¤é½Ð¤ÆÅ¾Íî¤«¡¡Ê¼¸Ë¡¦Ã°ÇÈ»Ô
6ÆüÌëÃÙ¤¯¡¢Ê¼¸Ë¸©Ã°ÇÈ»Ô¤Ç¡¢1ºÐ¤ÎÃË¤Î»Ò¤¬ÍÑ¿åÏ©¤ÇÉâ¤¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬¸«¤Ä¤«¤ê¡¢»àË´¤¬³ÎÇ§¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
6Æü¸á¸å11»þ¤¹¤®¡¢Ê¼¸Ë¸©Ã°ÇÈ»ÔÉ¹¾åÄ®¤Ç¡¢¡Ö»Ò¤É¤â¤¬¤¤¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡×¤ÈÊì¿Æ¤«¤éÄÌÊó¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
·Ù»¡¤Ê¤É¤¬ÁÜº÷¤·¤¿¤È¤³¤í¡¢¼«Âð¶á¤¯¤ÎÍÑ¿åÏ©¤ÎÃæ¤Ç¡¢1ºÐ¤ÎÃË¤Î»Ò¤¬¿´ÇÙÄä»ß¤Î¾õÂÖ¤ÇÉâ¤¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬¸«¤Ä¤«¤ê¡¢»àË´¤¬³ÎÇ§¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
ÍÑ¿åÏ©¤Ï¡¢¿¼¤µ60¥»¥ó¥Á¤Û¤É¤Ç¡¢Êì¿Æ¤¬Âæ½ê¤ÇÊÒ¤Å¤±¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿ºÝ¤Ë¥ê¥Ó¥ó¥°¤Ë¤¤¤¿ÃË¤Î»Ò¤¬¤¤¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ëµ¤ÉÕ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£¥ê¥Ó¥ó¥°¤ÎÌÖ¸Í¤Ë¤Ï»Ò¤É¤â¤¬ÄÌ¤ì¤ë¤Û¤É¤ÎÇË¤ì¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Û¤«¡¢¸½¾ì¶á¤¯¤ÎËÉÈÈ¥«¥á¥é¤Ë¤Ï¡¢ÃË¤Î»Ò¤¬1¿Í¤ÇÊâ¤¯ÍÍ»Ò¤¬±Ç¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤Ê¤É¤«¤é¡¢·Ù»¡¤Ï1¿Í¤Ç³°¤Ë½Ð¤Æ¸í¤Ã¤ÆÅ¾Íî¤·¤¿¤È¤ß¤Æ¡¢¾Ü¤·¤¤¾õ¶·¤òÄ´¤Ù¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£