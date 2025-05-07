¼çË¤¡¦²¬ËÜÎ¥Ã¦¤Ç¤Þ¤µ¤«¤ÎÂÇ½ç¡Ö¤¨¡¢¤Þ¤¸¤«¡×¡¡¶ÛµÞ»öÂÖ¤ÇÀ¸¤Þ¤ì¤¿¡È¿·4ÈÖ¡É¡Ö¤Ó¤Ã¤¯¤ê¡×
µÈÀî¾°µ±¤Î4ÈÖ¤Ï¥×¥í½é
¢£µð¿Í ¡¼ ºå¿À¡Ê7Æü¡¦Åìµþ¥É¡¼¥à¡Ë
¡¡¶Ã¤¤Î¥ª¡¼¥À¡¼¤¬È¯É½¤µ¤ì¤¿¡£µð¿Í¤Ï7Æü¡¢Åìµþ¥É¡¼¥à¤Çºå¿ÀÀï¤ËÎ×¤à¡£¤³¤ÎÆü¤Ï¼çË¤¤Î²¬ËÜÏÂ¿¿ÆâÌî¼ê¤¬Ëõ¾Ã¤µ¤ì¡¢Ã¯¤¬4ÈÖ¤òÌ³¤á¤ë¤Î¤«ÃíÌÜ¤µ¤ì¤¿¡£¡È¿·4ÈÖ¡É¤ËºÂ¤ë¤Î¤Ï¡¢µÈÀî¾°µ±ÆâÌî¼ê¡£¡Ö¤½¤¦¤¤¿¤«w¡×¡Ö¤«¤Ã¤±¤¤¡×¤È¥Õ¥¡¥ó¤â¶Ã¤¤ò±£¤»¤Ê¤¤¤è¤¦¤À¡£
¡¡ÂÇÎ¨.308¡¢8ËÜÎÝÂÇ¡¢25ÂÇÅÀ¤¬¤¤¤º¤ì¤â¥Á¡¼¥à¥È¥Ã¥×¤À¤Ã¤¿²¬ËÜ¤Ï¡¢Á°Æü¤Îºå¿ÀÀï¤Î½é²ó¤Ë¼éÈ÷¤ÇÃæÌîÂóÌ´ÆâÌî¼ê¤È¸òºø¡£º¸Éª¤ò²¡¤µ¤¨¡¢¶ìÌå¤ÎÉ½¾ð¤òÉâ¤«¤Ù¤Ê¤¬¤é¸òÂå¤·¤¿¡£¤½¤·¤Æ¤³¤ÎÆü¤Î¥×¥íÌîµå¸ø¼¨¤ÇÅÐÏ¿Ëõ¾Ã¡£µð¿Í¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤ÏÄË¤¹¤®¤ëÎ¥Ã¦¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡²Ì¤¿¤·¤Æ²¬ËÜ¤ËÂå¤ï¤ë4ÈÖ¤ÏÃ¯¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤«¡£18»þ»î¹ç³«»Ï¤ÎÌó1»þ´ÖÁ°¤Ë¥¹¥¿¥á¥ó¤¬È¯É½¤µ¤ì¡¢Âè92Âå¤Î4ÈÖ¤ËµÈÀî¤¬Ì³¤á¤ë¤³¤È¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¹¥¼é¹¥ÂÇ¤¬»ý¤ÁÌ£¤ÎµÈÀî¤Ïº£µ¨¼ç¤Ë3ÈÖ¤òÌ³¤á¡¢¤³¤³¤Þ¤Ç¥ê¡¼¥°2°Ì¤ÎÂÇÎ¨.320¤ò¥Þ¡¼¥¯¤·¤Æ¤¤¤¿¡£°ìÊý¤ÇËÜÎÝÂÇ¤Ï¥¼¥í¤Ê¤¬¤é¤â¡¢OPS.775¤Ï¥Á¡¼¥à4°Ì¤òµÏ¿¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡È¤Þ¤µ¤«¡É¤Î¥¹¥¿¥á¥ó¤Ë¥Õ¥¡¥ó¤âÌÜ¤ò´Ý¤¯¤·¤¿¤è¤¦¤À¡£¡Ö4ÈÖµÈÀî¤ÏµîÇ¯¤Î4ÈÖ¶áËÜ¤ò×Ç×Ê¤È¤µ¤»¤ë¤Ê¡×¡Ö¤Ó¤Ã¤¯¤ê¤¹¤®¤ë¡×¡Ö¤¨¤°¤¤¡ª¾Ð¡×¡ÖÎò»ËÅª½Ö´Ö¡×¤È¤¤¤Ã¤¿À¼¤¬Â¿¤¯¤¢¤ëÃæ¡¢¡Ö¾°µ±¤¬1ÈÖ°ÂÄê¤·¤Æ¤¤¤ë¤«¤é°¤¯¤Ê¤¤¡×¡Ö¤Þ¤µ¤«¤Î4ÈÖµÈÀî¾°µ±¡Ä¡Ä¤Ç¤â¤Þ¤¡¤½¤¦¤«¡×¡ÖµÈÀî4ÈÖ¤Ï·ë¹½ÎÉ¤µ¤½¤¦¤ä¤Ê¡×¡Ö¤Ê¤ó¤«·Ò¤¬¤ê¤½¤¦¡×¤ÈÇ¼ÆÀ¤Î°Õ¸«¤â¡£¥Á¡¼¥à¤Î¶ÛµÞ»öÂÖ¤Ç¡¢²Ì¤¿¤·¤Æº£µ¨1¾¡7ÇÔ¤È¶ì¼ê¤Ë¤¹¤ëºå¿À¤òÁê¼ê¤Ë¤Þ¤º¤Ï¾¡Íø¤ò¼ý¤á¤é¤ì¤ë¤À¤í¤¦¤«¡£¡ÊFull-CountÊÔ½¸Éô¡Ë