»³¸ý¤ÎMFÃÓ¾å¾æÆó¤¬º¸µ÷¹ü¹üÆð¹üÂ»½ý¤ÇÎ¥Ã¦¡Ä
¥ì¥Î¥Õ¥¡»³¸ýFC¤Ï7Æü¡¢MFÃÓ¾å¾æÆó¤ÎÉé½ý¤òÊó¹ð¤·¤¿¡£
ÃÓ¾å¤Ï4·î28Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°Ãæ¤ËÉé½ý¡£¤½¤Î¸å¡¢º¸µ÷¹ü¹üÆð¹üÂ»½ý¤È¿ÇÃÇ¤µ¤ì¤¿¤È¤¤¤¦¡£²ÃÎÅ´ü´Ö¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ÏÁª¼ê¤Ë¤è¤êÁ°¸å¤¹¤ë¤¿¤á¡¢Èó¸øÉ½¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
ÃÓ¾å¤Ïº£¥·¡¼¥º¥ó¤³¤³¤Þ¤Ç¤ÎÌÀ¼£°ÂÅÄJ2¥ê¡¼¥°¤Ç2»î¹ç¡¢YBC¥ë¥ô¥¡¥ó¥«¥Ã¥×¤Ç2»î¹ç¤Ë½Ð¾ì¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
CL¡õEL¤òÆÈÀêÀ¸Ãæ·Ñ¡ª
WOWOW¤Î·î³Û²ÃÆþ¤Ê¤é
CL¡¦EL¤ÎÃíÌÜ»î¹ç¤ÈWOWOW¤ÎÁ´¥¸¥ã¥ó¥ë¤ò³Ú¤·¤á¤ë¡ª
¡ä¾Ü¤·¤¯¤Ï¤³¤Á¤é
ÃÓ¾å¤Ï4·î28Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°Ãæ¤ËÉé½ý¡£¤½¤Î¸å¡¢º¸µ÷¹ü¹üÆð¹üÂ»½ý¤È¿ÇÃÇ¤µ¤ì¤¿¤È¤¤¤¦¡£²ÃÎÅ´ü´Ö¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ÏÁª¼ê¤Ë¤è¤êÁ°¸å¤¹¤ë¤¿¤á¡¢Èó¸øÉ½¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
ÃÓ¾å¤Ïº£¥·¡¼¥º¥ó¤³¤³¤Þ¤Ç¤ÎÌÀ¼£°ÂÅÄJ2¥ê¡¼¥°¤Ç2»î¹ç¡¢YBC¥ë¥ô¥¡¥ó¥«¥Ã¥×¤Ç2»î¹ç¤Ë½Ð¾ì¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
CL¡õEL¤òÆÈÀêÀ¸Ãæ·Ñ¡ª
WOWOW¤Î·î³Û²ÃÆþ¤Ê¤é
CL¡¦EL¤ÎÃíÌÜ»î¹ç¤ÈWOWOW¤ÎÁ´¥¸¥ã¥ó¥ë¤ò³Ú¤·¤á¤ë¡ª
¡ä¾Ü¤·¤¯¤Ï¤³¤Á¤é