¡Ö´À¤À¤¯¤¬µ¤»ý¤Á¤¬¤¤¤¤¤Î¤Ç¤¹¡×à¥Õ¥£¥®¥å¥¢¥Ü¥Ç¥£á¥°¥é¥É¥ë¤Î¥µ¥¦¥Ê»Ñ¤¬È¿¶Á¡Ö¥Ñ¡¼¥Õ¥§¥¯¥È¥Ò¥å¡¼¥Þ¥ó¡Ä¡×¡ÖºÇ¹â¤è¤Í¡×
¶ÑÀ°¤Î¤È¤ì¤¿à¥Õ¥£¥®¥å¥¢¥Ü¥Ç¥£á¤Ç¿Íµ¤µÞ¾å¾ºÃæ
¡¡¥°¥é¥Ó¥¢¥¢¥¤¥É¥ë¤ÎÎÓÌ¤¼î(¤Ï¤ä¤·¡¦¤ß¤¸¤å)¤¬X¤ò¹¹¿·¡£¼ñÌ£¤Î¥µ¥¦¥Ê¤ò³Ú¤·¤àÍÍ»Ò¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
¡¡¥µ¥¦¥Ê¤¬¼ñÌ£¤Ç½µ¤Ë1ÅÙ¤Ï¹Ô¤¯¤È¤¤¤¦ÎÓ¤Ï¡Ö´À¤À¤¯¤¬µ¤»ý¤Á¤¤¤¤¤Î¤Ç¤¹¡×¤È¤Ä¤Å¤Ã¤Æ¡¢¥µ¥¦¥Ê¤òËþµÊ¤¹¤ë¼Ì¿¿¤ò¸ø³«¡£
¡¡ÉÛÌÌÀÑ¤Î¾¯¤Ê¤¤¥°¥ê¡¼¥ó¤Î¥Ó¥¥Ë»Ñ¤Ç´À¤À¤¯¤Ë¤Ê¤ëà¥µ¥¦¥Ê¥·¥ç¥Ã¥Èá¤Ë¡¢¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¤«¤é¤Ï¡Ö¥¹¥¿¥¤¥ëÈ´·²¡×¡Ö¥Ñ¡¼¥Õ¥§¥¯¥È¥Ò¥å¡¼¥Þ¥ó¡Ä¡×¡Ö¥µ¥¦¥Êµ¤»ý¤Á¤¤¤¤¤Ç¤¹¤è¤Í¡ª¡×¡ÖºÇ¹â¤è¤Í¡×¡Ö´À¤â¤·¤¿¤¿¤ë¤¤¤¤½÷¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¥³¥á¥ó¥È¤¬½ñ¤¹þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡ºòÇ¯10·î¤Ë¥°¥é¥Ó¥¢¥¢¥¤¥É¥ë¤È¤·¤Æ¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¤¿ÎÓ¤Ï¡¢¼«¤é¤òà¥Õ¥£¥®¥å¥¢¥Ü¥Ç¥£á¤È¾Î¤¹¤ë¡¢I¥«¥Ã¥×¤Î¥Ð¥¹¥È¤Ë57¥»¥ó¥Á¤Î¥¦¥¨¥¹¥È¤È·Ã¤Þ¤ì¤¿¥×¥í¥Ý¡¼¥·¥ç¥ó¤ÇÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ë¡£