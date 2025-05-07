·ª¸¶ÎÍÌð¤¬4»î¹ç¤Ö¤ê¤Ë¥¹¥¿¥á¥óÉüµ¢¡¡¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¡¢º£µ¨ºÇÄ¹6Ï¢¾¡¤Ø¡¡9Ï¢ÀïÄù¤á¤¯¤¯¤ê¤ÎÀ¾ÉðÀï¥¹¥¿¥á¥ó
¡¡¢¡À¾Éð¡½¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¡Ê7Æü¡¢¥Ù¥ë¡¼¥Ê¥É¡¼¥à¡Ë
¡¡¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤Ï9Ï¢Àï¥é¥¹¥È¡£º£µ¨ºÇÄ¹6Ï¢¾¡¤ò·ü¤±¡¢Å¨ÃÏ¤ÇÀ¾Éð¤ÈÂÐÀï¤¹¤ë¡£¼ó¤Î°ãÏÂ´¶¤Ç·ç¾ì¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤¿·ª¸¶ÎÍÌð¤¬4»î¹ç¤Ö¤ê¤Ë¥¹¥¿¥á¥ó¤ËÉüµ¢¡£4·î20Æü¤Î¥Ù¥ë¡¼¥Ê¥É¡¼¥à¤Ç¤ÎÀ¾ÉðÀï¤Ç7²ó1¼ºÅÀ¤Î¹¥Åê¤ò¸«¤»¤¿ÅìÉÍµð¤¬ÀèÈ¯¤¹¤ë¡£
¡¡¡Ú¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤ÎÀ¾ÉðÀï¥¹¥¿¥á¥ó¡Û
¡¡1¡¡Í·¡¡ÌîÂ¼Í¦
¡¡2¡¡º¸¡¡½ïÊýÍý¹×
¡¡3¡¡»°¡¡·ª¸¶ÎÍÌð
¡¡4¡¡°ì¡¡»³ÀîÊæ¹â
¡¡5¡¡»Ø¡¡ÃæÂ¼¹¸
¡¡6¡¡±¦¡¡ÌøÄ®Ã£
¡¡7¡¡Æó¡¡ËÒ¸¶ÂçÀ®
¡¡8¡¡Êá¡¡Îæ°æÇî´õ
¡¡9¡¡Ãæ¡¡ºûÀîµÈ¹¯
¡¡¡¡Åê¡¡ÅìÉÍµð