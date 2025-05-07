¡ØÌ¾ÃµÄå¥³¥Ê¥ó ÀÉ´ã¤Î»ÄÁü¡Ù3Ç¯Ï¢Â³¶½¼ý100²¯±ßÆÍÇË¡ª¡¡ÀÄ»³¹ä¾»¤Î¤ª½Ë¤¤¥¤¥é¥¹¥È¡õ¼çÂê²ÎPV²ò¶Ø
¡¡·à¾ìÈÇ¡ØÌ¾ÃµÄå¥³¥Ê¥ó ÀÉ´ã¤Î»ÄÁü¡Ê¥Õ¥é¥Ã¥·¥å¥Ð¥Ã¥¯¡Ë¡Ù¤¬¡¢3Ç¯Ï¢Â³100²¯±ßÆÍÇË¤Î²÷µó¤òÃ£À®¡£¤³¤ì¤òµÇ°¤·¡¢¸¶ºî¼Ô¡¦ÀÄ»³¹ä¾»¤Ë¤è¤ë¤ª½Ë¤¤¥¤¥é¥¹¥È¤È¡¢¿·¥«¥Ã¥ÈËþºÜ¤Î¥¨¥â¡¼¥·¥ç¥Ê¥ë¤Ê¼çÂê²ÎPV¤¬²ò¶Ø¤µ¤ì¤¿¡£
¡ÚÆ°²è¡Û·à¾ìÈÇ¡ØÌ¾ÃµÄå¥³¥Ê¥ó ÀÉ´ã¤Î»ÄÁü¡Ù¡ßKing Gnu¡ÖTWILIGHT!!!¡×¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥à¡¼¥Ó¡¼
¡¡4·î18Æü¤è¤ê¾å±ÇÃæ¤ÎËÜºî¤¬¡¢5·î6Æü¤Þ¤Ç¤Î¸ø³«19Æü´Ö¤Ç´ÑµÒÆ°°÷¿ô726Ëü¿Í¤òÄ¶¤¨¡¢¶½¹Ô¼ýÆþ104²¯±ß¤òÆÍÇË¡£2023Ç¯¸ø³«¤Î¡Ø¹õÅ´¤Îµû±Æ¡Ù¡¢2024Ç¯¸ø³«¤Î¡Ø100Ëü¥É¥ë¤Î¸ÞÎÇÀ±¡Ù¤ËÂ³¤¡¢3ºîÉÊÏ¢Â³100²¯±ßÆÍÇË¤Î²÷µó¤òÀ®¤·¿ë¤²¤¿¡£¸ø³«¤«¤é19Æü´Ö¤Ç¤Î100²¯±ßÆÍÇË¤Ï¡¢22Æü´Ö¤ÇÃ£À®¤·¤¿Á°ºî¡Ø100Ëü¥É¥ë¤Î¸ÞÎÇÀ±¡Ù¤è¤ê¡¢3ÆüÁá¤¤µÏ¿¤È¤Ê¤ê¡¢º£¤Ê¤ªÀª¤¤¤òÍî¤È¤¹¤³¤È¤Ê¤¯¡¢ÎòÂå¤ÎÀ®ÀÓ¹¹¿·¤âÁÀ¤¨¤ë²÷¿Ê·â¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ËÜ³Ê¥ß¥¹¥Æ¥ê¡¼¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¥ÉÇÉ¼ê¤Ê¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¡¢¤µ¤é¤Ë¤ÏÂç¿Í¤ÊÎø°¦ÌÏÍÍ¤Ê¤É¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê³ÑÅÙ¤«¤é³Ú¤·¤á¤ëËÜºî¡£´Ñ¤ë¤¿¤Ó¤Ë¿·¤¿¤ÊÈ¯¸«¤¬¤¢¤ë¤È¡¢´ÑµÒ¤«¤é¹â¤¤»Ù»ý¤ò½¸¤á¤Æ¤ª¤ê¡¢²¿ÅÙ¤â±Ç²è´Û¤ËÂ¤ò±¿¤ÖÊý¤¬Â³½Ð¤·¤Æ¤¤¤ë¡£28ºîÌÜ¤Ë¤·¤ÆÀª¤¤¤òÁý¤¹¤Ð¤«¤ê¤Î·à¾ìÈÇ¡ØÌ¾ÃµÄå¥³¥Ê¥ó¡Ù¤¬¡¢º£¸å¤É¤³¤Þ¤ÇÀ®ÀÓ¤ò¿¤Ð¤¹¤Î¤«ÃíÌÜ¤·¤¿¤¤¡£
¡¡¤½¤ó¤ÊÂç¥Ò¥Ã¥È¤òµÇ°¤·¤Æ¡¢King Gnu¤¬²Î¤¦¼çÂê²Î¡ÖTWILIGHT!!!¡×¤Ë¤Î¤»¤Æ¿·¥«¥Ã¥È¡õ¸«¤É¤³¤í¥·¡¼¥ó¤ò¤¿¤Ã¤×¤ê»ÈÍÑ¤·¤¿¼çÂê²Î¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥à¡¼¥Ó¡¼¤¬²ò¶Ø¤µ¤ì¤¿¡£±ÇÁü¤Ï¡¢¼ÖÃæ¤Ç¤ÎÂçÏÂ´º½õ¤È¾å¸¶Í³°á¤Ë¤è¤ë¥·¥ê¥¢¥¹¤Ê¥·¡¼¥ó¤«¤é¥¹¥¿¡¼¥È¡£¤½¤Î¸å¡¢King Gnu¤¬²Î¤¦¼çÂê²Î¡ÖTWILIGHT!!!¡×¤¬¤«¤«¤ë¤È¡¢¡Ö²Ì¤Æ¤Ê¤¤²Ì¤Æ¤Ê¤¤²Ì¤Æ¤Ê¤¤¤Ç Ç¡²¿¤Ê¤ë±¿Ì¿¤À¤í¤¦¤¬ ÌÀ¤±¤Ê¤¤ÌÀ¤±¤Ê¤¤Ìë¤Ï¤Ê¤¤¤ï¡×¤È¤¤¤¦²Î»ì¤Ë¥ê¥ó¥¯¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¥·¡¼¥ó¤¬ËÂ¤¬¤ì¤Æ¤¤¤¯¡£
¡¡±ÇÁü¤Î¸åÈ¾¤Ç¤Ï¡¢¹ÔÊýÉÔÌÀ¤À¤Ã¤¿´ü´Ö¤ËÎ¥¤ìÎ¥¤ì¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿²áµî¤ò¤â¤Ä´º½õ¤ÈÍ³°á¡¢»à¤ËÊÌ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¾®¸ÞÏº¤È¥ï¥Ë¡¢¤½¤·¤Æ¹âÌÀ¤Ê¤É¡¢¡Ö¤â¤¦°ìÅÙ²ñ¤¤¤¿¤¤¡×¤È´ê¤¦¡¢³Æ¡¹¤ÎÀÚ¤Ê¤µ¤¬ÅÁ¤ï¤Ã¤Æ¤¯¤ë¥·¡¼¥ó¤¬ÉÁ¤«¤ì¤ë¡£ËÜÊÔ¤Ç¤Ï¥¨¥ó¥É¥í¡¼¥ëÄ¾Á°¤ËÎ®¤ì¤ë¡¢¶õ¤Ë¸þ¤«¤Ã¤ÆÒì¤¯¾®¸ÞÏº¤Î¥·¡¼¥ó¤Ê¤É¡¢¸¶ºî¼Ô¤ÎÀÄ»³¹ä¾»¤¬¼ê¤¬¤±¤¿¥«¥Ã¥È¤â¤Õ¤ó¤À¤ó¤Ë»ÈÍÑ¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢Èþ¤·¤¤¥á¥í¥Ç¥£¤Ë¤É¤³¤«ÀÚ¤Ê¤µ¤ò´¶¤¸¤ë²Î»ì¤È¡¢¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤¿¤Á¤ÎÁÛ¤¤¤¬¸òºø¤¹¤ë¥¨¥â¡¼¥·¥ç¥Ê¥ë¤Ê±ÇÁü¤Ë»Å¾å¤¬¤Ã¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢ÀÄ»³¹ä¾»¤«¤é100²¯±ßÆÍÇËÆÍÇËµÇ°¡¦¤ª½Ë¤¤¤Î¥¤¥é¥¹¥È¤âÅþÃå¡£ÆÃÊÌ¤ËÉÁ¤²¼¤í¤µ¤ì¤¿¥¤¥é¥¹¥È¤Ë¤Ï¡¢º£²ó¤Î¥á¥¤¥ó¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤Ç¤¢¤ëÌÓÍø¾®¸ÞÏº¤¬¡¢·Ù»ëÄ£»þÂå¤Î¸µÆ±Î½¤Ç¤¢¤ë¡È¥ï¥Ë¡É¤ËÁÛ¤¤¤òÃÚ¤»¤Æ¤¤¤ëÍÍ»Ò¤¬ÉÁ¤«¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£·àÃæ¤È¥ê¥ó¥¯¤¹¤ë¤è¤¦¤Ê¥»¥ê¥Õ¤âÁê¤Þ¤Ã¤¿¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¤Ê¥¤¥é¥¹¥È¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡¢5·î30Æü¤«¤é¿·¤¿¤Ê·à¾ì»Üºö¤È¤·¤Æ¡¢¥³¥Ê¥ó»Ë¾å½é¤È¤Ê¤ë¡ÖSCREENX¡×¡ÖULTRA 4DX¡×¤Ç¤Î¾å±Ç¤¬·èÄê¤·¤¿¡£¼¡À¤Âå·¿¾å±Ç¥·¥¹¥Æ¥à¤È¤·¤Æ¡¢À¤³¦Åª¤ËÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤ë¡ÖSCREENX¡×¤Ç¤Ï¡¢ÀµÌÌ¤Î¥¹¥¯¥ê¡¼¥ó¤Ë²Ã¤¨¤ÆÎ¾Â¦ÌÌ¤Ë¤â±ÇÁü¤¬Åê±Æ¤µ¤ì¡¢270ÅÙ¤Î»ë³¦¤¹¤Ù¤Æ¤Ç±Ç²è¤ò´Õ¾Þ¤¹¤ë¤³¤È¤¬²ÄÇ½¡£¡ÖULTRA 4DX¡×¤Ç¤Ï¡¢ÂÎ´¶·¿¥¢¥È¥é¥¯¥·¥ç¥ó¥·¥¢¥¿¡¼¡Ö4DX¡×¤È¡ÖSCREENX¡×¤¬Í»¹ç¤·¤¿¾å±Ç¥·¥¹¥Æ¥à¤Ç¡¢º£¤Þ¤Ç¤Ë¤Ê¤¤¥À¥¤¥Ê¥ß¥Ã¥¯¤Ê±Ç²èÂÎ¸³¤ò³Ú¤·¤à¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡£
¡¡¤½¤·¤Æ¡¢Æ±¤¸¤¯5·î30Æü¤«¤é¡¢ÍèÇ¯¸ø³«¤Î·à¾ìÈÇÂè29ÃÆ¤Ë¤Þ¤Ä¤ï¤ë¿·µ¬¤Î±ÇÁü¤¬¡¢¸½ºßÎ®¤ì¤Æ¤¤¤ë¸åÉÕ¤±±ÇÁü¤Ë²Ã¤¨¤ÆÎ®¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤¬·èÄê¡£SCREENX¡¢ULTRA 4DX¤Û¤«ÄÌ¾ïÈÇ¡¦¥é¡¼¥¸¥Õ¥©¡¼¥Þ¥Ã¥È¾å±Ç´Þ¤à¤¹¤Ù¤Æ¤Î¾å±Ç¤¬ÂÐ¾Ý¤À¡£
¡¡·à¾ìÈÇ¡ØÌ¾ÃµÄå¥³¥Ê¥ó ÀÉ´ã¤Î»ÄÁü¡Ù¤Ï¸ø³«Ãæ¡£
¡ÚÆ°²è¡Û·à¾ìÈÇ¡ØÌ¾ÃµÄå¥³¥Ê¥ó ÀÉ´ã¤Î»ÄÁü¡Ù¡ßKing Gnu¡ÖTWILIGHT!!!¡×¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥à¡¼¥Ó¡¼
¡¡4·î18Æü¤è¤ê¾å±ÇÃæ¤ÎËÜºî¤¬¡¢5·î6Æü¤Þ¤Ç¤Î¸ø³«19Æü´Ö¤Ç´ÑµÒÆ°°÷¿ô726Ëü¿Í¤òÄ¶¤¨¡¢¶½¹Ô¼ýÆþ104²¯±ß¤òÆÍÇË¡£2023Ç¯¸ø³«¤Î¡Ø¹õÅ´¤Îµû±Æ¡Ù¡¢2024Ç¯¸ø³«¤Î¡Ø100Ëü¥É¥ë¤Î¸ÞÎÇÀ±¡Ù¤ËÂ³¤¡¢3ºîÉÊÏ¢Â³100²¯±ßÆÍÇË¤Î²÷µó¤òÀ®¤·¿ë¤²¤¿¡£¸ø³«¤«¤é19Æü´Ö¤Ç¤Î100²¯±ßÆÍÇË¤Ï¡¢22Æü´Ö¤ÇÃ£À®¤·¤¿Á°ºî¡Ø100Ëü¥É¥ë¤Î¸ÞÎÇÀ±¡Ù¤è¤ê¡¢3ÆüÁá¤¤µÏ¿¤È¤Ê¤ê¡¢º£¤Ê¤ªÀª¤¤¤òÍî¤È¤¹¤³¤È¤Ê¤¯¡¢ÎòÂå¤ÎÀ®ÀÓ¹¹¿·¤âÁÀ¤¨¤ë²÷¿Ê·â¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤½¤ó¤ÊÂç¥Ò¥Ã¥È¤òµÇ°¤·¤Æ¡¢King Gnu¤¬²Î¤¦¼çÂê²Î¡ÖTWILIGHT!!!¡×¤Ë¤Î¤»¤Æ¿·¥«¥Ã¥È¡õ¸«¤É¤³¤í¥·¡¼¥ó¤ò¤¿¤Ã¤×¤ê»ÈÍÑ¤·¤¿¼çÂê²Î¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥à¡¼¥Ó¡¼¤¬²ò¶Ø¤µ¤ì¤¿¡£±ÇÁü¤Ï¡¢¼ÖÃæ¤Ç¤ÎÂçÏÂ´º½õ¤È¾å¸¶Í³°á¤Ë¤è¤ë¥·¥ê¥¢¥¹¤Ê¥·¡¼¥ó¤«¤é¥¹¥¿¡¼¥È¡£¤½¤Î¸å¡¢King Gnu¤¬²Î¤¦¼çÂê²Î¡ÖTWILIGHT!!!¡×¤¬¤«¤«¤ë¤È¡¢¡Ö²Ì¤Æ¤Ê¤¤²Ì¤Æ¤Ê¤¤²Ì¤Æ¤Ê¤¤¤Ç Ç¡²¿¤Ê¤ë±¿Ì¿¤À¤í¤¦¤¬ ÌÀ¤±¤Ê¤¤ÌÀ¤±¤Ê¤¤Ìë¤Ï¤Ê¤¤¤ï¡×¤È¤¤¤¦²Î»ì¤Ë¥ê¥ó¥¯¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¥·¡¼¥ó¤¬ËÂ¤¬¤ì¤Æ¤¤¤¯¡£
¡¡±ÇÁü¤Î¸åÈ¾¤Ç¤Ï¡¢¹ÔÊýÉÔÌÀ¤À¤Ã¤¿´ü´Ö¤ËÎ¥¤ìÎ¥¤ì¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿²áµî¤ò¤â¤Ä´º½õ¤ÈÍ³°á¡¢»à¤ËÊÌ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¾®¸ÞÏº¤È¥ï¥Ë¡¢¤½¤·¤Æ¹âÌÀ¤Ê¤É¡¢¡Ö¤â¤¦°ìÅÙ²ñ¤¤¤¿¤¤¡×¤È´ê¤¦¡¢³Æ¡¹¤ÎÀÚ¤Ê¤µ¤¬ÅÁ¤ï¤Ã¤Æ¤¯¤ë¥·¡¼¥ó¤¬ÉÁ¤«¤ì¤ë¡£ËÜÊÔ¤Ç¤Ï¥¨¥ó¥É¥í¡¼¥ëÄ¾Á°¤ËÎ®¤ì¤ë¡¢¶õ¤Ë¸þ¤«¤Ã¤ÆÒì¤¯¾®¸ÞÏº¤Î¥·¡¼¥ó¤Ê¤É¡¢¸¶ºî¼Ô¤ÎÀÄ»³¹ä¾»¤¬¼ê¤¬¤±¤¿¥«¥Ã¥È¤â¤Õ¤ó¤À¤ó¤Ë»ÈÍÑ¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢Èþ¤·¤¤¥á¥í¥Ç¥£¤Ë¤É¤³¤«ÀÚ¤Ê¤µ¤ò´¶¤¸¤ë²Î»ì¤È¡¢¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤¿¤Á¤ÎÁÛ¤¤¤¬¸òºø¤¹¤ë¥¨¥â¡¼¥·¥ç¥Ê¥ë¤Ê±ÇÁü¤Ë»Å¾å¤¬¤Ã¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢ÀÄ»³¹ä¾»¤«¤é100²¯±ßÆÍÇËÆÍÇËµÇ°¡¦¤ª½Ë¤¤¤Î¥¤¥é¥¹¥È¤âÅþÃå¡£ÆÃÊÌ¤ËÉÁ¤²¼¤í¤µ¤ì¤¿¥¤¥é¥¹¥È¤Ë¤Ï¡¢º£²ó¤Î¥á¥¤¥ó¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤Ç¤¢¤ëÌÓÍø¾®¸ÞÏº¤¬¡¢·Ù»ëÄ£»þÂå¤Î¸µÆ±Î½¤Ç¤¢¤ë¡È¥ï¥Ë¡É¤ËÁÛ¤¤¤òÃÚ¤»¤Æ¤¤¤ëÍÍ»Ò¤¬ÉÁ¤«¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£·àÃæ¤È¥ê¥ó¥¯¤¹¤ë¤è¤¦¤Ê¥»¥ê¥Õ¤âÁê¤Þ¤Ã¤¿¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¤Ê¥¤¥é¥¹¥È¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡¢5·î30Æü¤«¤é¿·¤¿¤Ê·à¾ì»Üºö¤È¤·¤Æ¡¢¥³¥Ê¥ó»Ë¾å½é¤È¤Ê¤ë¡ÖSCREENX¡×¡ÖULTRA 4DX¡×¤Ç¤Î¾å±Ç¤¬·èÄê¤·¤¿¡£¼¡À¤Âå·¿¾å±Ç¥·¥¹¥Æ¥à¤È¤·¤Æ¡¢À¤³¦Åª¤ËÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤ë¡ÖSCREENX¡×¤Ç¤Ï¡¢ÀµÌÌ¤Î¥¹¥¯¥ê¡¼¥ó¤Ë²Ã¤¨¤ÆÎ¾Â¦ÌÌ¤Ë¤â±ÇÁü¤¬Åê±Æ¤µ¤ì¡¢270ÅÙ¤Î»ë³¦¤¹¤Ù¤Æ¤Ç±Ç²è¤ò´Õ¾Þ¤¹¤ë¤³¤È¤¬²ÄÇ½¡£¡ÖULTRA 4DX¡×¤Ç¤Ï¡¢ÂÎ´¶·¿¥¢¥È¥é¥¯¥·¥ç¥ó¥·¥¢¥¿¡¼¡Ö4DX¡×¤È¡ÖSCREENX¡×¤¬Í»¹ç¤·¤¿¾å±Ç¥·¥¹¥Æ¥à¤Ç¡¢º£¤Þ¤Ç¤Ë¤Ê¤¤¥À¥¤¥Ê¥ß¥Ã¥¯¤Ê±Ç²èÂÎ¸³¤ò³Ú¤·¤à¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡£
¡¡¤½¤·¤Æ¡¢Æ±¤¸¤¯5·î30Æü¤«¤é¡¢ÍèÇ¯¸ø³«¤Î·à¾ìÈÇÂè29ÃÆ¤Ë¤Þ¤Ä¤ï¤ë¿·µ¬¤Î±ÇÁü¤¬¡¢¸½ºßÎ®¤ì¤Æ¤¤¤ë¸åÉÕ¤±±ÇÁü¤Ë²Ã¤¨¤ÆÎ®¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤¬·èÄê¡£SCREENX¡¢ULTRA 4DX¤Û¤«ÄÌ¾ïÈÇ¡¦¥é¡¼¥¸¥Õ¥©¡¼¥Þ¥Ã¥È¾å±Ç´Þ¤à¤¹¤Ù¤Æ¤Î¾å±Ç¤¬ÂÐ¾Ý¤À¡£
¡¡·à¾ìÈÇ¡ØÌ¾ÃµÄå¥³¥Ê¥ó ÀÉ´ã¤Î»ÄÁü¡Ù¤Ï¸ø³«Ãæ¡£