¡Ø²¾ÌÌ¥é¥¤¥À¡¼¥¬¥ô¡Ù¡¢ÏÂ²Û»Ò¤Î¥´¥Á¥¾¥¦¤¬ÅÐ¾ì!¡ÖDX¥é¥¤¥À¡¼¥´¥Á¥¾¥¦¥»¥Ã¥È06¡×
¥Ð¥ó¥À¥¤¤Ï¡¢¡Ø²¾ÌÌ¥é¥¤¥À¡¼¥¬¥ô¡Ù¤è¤ê¡ÖDX¥é¥¤¥À¡¼¥´¥Á¥¾¥¦¥»¥Ã¥È06¡×(1,980±ß)¤ò5·î17Æü¤è¤êÈ¯Çä¤¹¤ë¡£
5·î17ÆüÈ¯Çä¡ÖDX¥é¥¤¥À¡¼¥´¥Á¥¾¥¦¥»¥Ã¥È06¡×(1,980±ß)
¡ÖDX¥é¥¤¥À¡¼¥´¥Á¥¾¥¦¥»¥Ã¥È06¡×¤Ï¡¢¡Ö¤É¤é¤Î¤¹¤±¥´¥Á¥¾¥¦¡×¡Ö¤ß¤¿¤é¤â¤Ã¤Á¥´¥Á¥¾¥¦¡×¡Ö¤â¤®¤Þ¤ë¥´¥Á¥¾¥¦¡×¤ò¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¡£¡ÖDXÊÑ¿È¥Ù¥ë¥È¥¬¥ô(ÊÌÇä¤ê)¡×¤Ë¥»¥Ã¥È¤·¤Æ¡¢¥´¥Á¥¾¥¦¤ÎÎÏ¤ò²òÊü¤Ç¤¤ë¡£
(C)2024 ÀÐ¿¹¥×¥í¡¦¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü¡¦ADK EM¡¦Åì±Ç
5·î17ÆüÈ¯Çä¡ÖDX¥é¥¤¥À¡¼¥´¥Á¥¾¥¦¥»¥Ã¥È06¡×(1,980±ß)
¡ÖDX¥é¥¤¥À¡¼¥´¥Á¥¾¥¦¥»¥Ã¥È06¡×¤Ï¡¢¡Ö¤É¤é¤Î¤¹¤±¥´¥Á¥¾¥¦¡×¡Ö¤ß¤¿¤é¤â¤Ã¤Á¥´¥Á¥¾¥¦¡×¡Ö¤â¤®¤Þ¤ë¥´¥Á¥¾¥¦¡×¤ò¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¡£¡ÖDXÊÑ¿È¥Ù¥ë¥È¥¬¥ô(ÊÌÇä¤ê)¡×¤Ë¥»¥Ã¥È¤·¤Æ¡¢¥´¥Á¥¾¥¦¤ÎÎÏ¤ò²òÊü¤Ç¤¤ë¡£
(C)2024 ÀÐ¿¹¥×¥í¡¦¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü¡¦ADK EM¡¦Åì±Ç