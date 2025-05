パリミキは、イタリアの象徴的なブランド フェンディ(FENDI)の創業100周年を記念して、4月29日(火)から一部店舗にてアイウェア ポップアップを開催している。ポップアップでは、特別なディスプレイや春夏の最新コレクションを中心としたフレームとサングラスを豊富なラインナップで用意している。FENDI FF SQUARED FE50123I 001 51,700円(税込)

グローバル メンズウェア アンバサダーであり、ジャパンメンズブランドアンバサダーを務めるSnow Manのメンバーで俳優の目黒蓮さん着用モデルにも採用された、カジュアルラインの現代的なフレーム。FFロゴを配したスクエア型シグネチャーが特徴で、マスキュリンな魅力を演出。フェンディのレーザーパターンが刻印されたテンプルもポイント。FENDI FIRST FE40098F 01W 69,300円(税込)FENDI FIRST、ブランドを象徴するトレンドセッターなコレクション。グラマラスなアセテートフレームに、バッグやアクセサリーなど様々なアイテムで共通して使われる洗練されたFENDI FIRSTシグネチャーが際立つ。■ポップアップ開催店舗・期間【4月29日(火)〜6月8日(日)】パリミキ 渋谷店、パリミキ 心斎橋本店【4月29日(火)〜5月25日(日)】パリミキ グランフロント大阪店、パリミキ 四条烏丸店、パリミキ 池袋店【5月30日(金)〜6月29日(日)】La Confiance by PARIS MIKI ONE FUKUOKA BLDG.店