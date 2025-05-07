·Ù»¡¹ÔÀ¯¿¦°÷116¿Í¤ÎÂ´¶È¼°¡¡ÅÔÆâ¤Î·Ù»¡½ð¤Ê¤É50°Ê¾å¤ÎÇÛÂ°Àè¤Ø¡¡Ç÷ÅÄÍµ¼£·Ù»ëÁí´Æ¤â·ãÎå¡¡·Ù»ëÄ£
Åìµþ¡¦ÉÜÃæ»Ô¤Î·Ù»¡³Ø¹»¤Ç¡¢7Æü¡¢·Ù»¡´±¤Î¿¦Ì³¤ò»öÌ³¤äÀìÌçÀ¤Î¹â¤¤µ»½Ñ¤Ç»Ù¤¨¤ë¹ÔÀ¯¿¦°÷¤ÎÂ´¶È¼°¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
·Ù»¡³Ø¹»¤ò7Æü¤ËÂ´¶È¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢·Ù»¡¶ÈÌ³¤ò»öÌ³¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯´Õ¼±µ»½Ñ¤äÄÌÌõ¤Ê¤É¡¢ÀìÌçÀ¤Î¹â¤¤Ê¬Ìî¤Ç»Ù¤¨¤ë·Ù»¡¹ÔÀ¯¿¦°÷¤Î116¿Í¤Ç¤¹¡£
¥¹¥Ú¥¤¥ó¸ì¤ÎÄÌÌõ¿¦¤È¤·¤ÆÇÛÂ°¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¿¹¹°½Õ¹á¤µ¤ó¤Ï¡ÖÃ¯¤«¤ò½õ¤±¤ë¤³¤È¤ä¼£°Â¤ò¼é¤ë¤³¤È¤Ë¸ì³Ø¤ÎÊÉ¤¬¤¢¤Ã¤Æ¤Ï¤Ê¤é¤Ê¤¤¡£¤½¤Î¤¿¤á¤Ë¤âÆü¡¹Àº¿Ê¤·¤Þ¤¹¡×¤È°Õµ¤¹þ¤ß¤ò¸ì¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤ó¤ÊÂ´¶ÈÀ¸¤¿¤Á¤Ë¤à¤±Ç÷ÅÄÍµ¼£·Ù»ëÁí´Æ¤Ï¡Ö¼«Ê¬¤¬·Ù»ëÄ£¤Î¸¶Æ°ÎÏ¤Ç¤¢¤ë¤È¤¤¤Ã¤¿¿®Ç°¤ò»ý¤Ã¤Æ¡¢ÅÔÌ±¤Î¤¿¤á¤ËÂç¤¤¤Ë³èÌö¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤ò´ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È·ãÎå¤òÁ÷¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
Â´¶È¼°¸å¤Î¹ÔÀ¯¿¦°÷¤é¤Ï¤ª¤è¤½1¤«·îÎÀÀ¸³è¤ò¤·¤¿Ãç´Ö¤È¶¦¤Ë¡¢¤ªÀ¤ÏÃ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¶µ´±¤ÈÇ®¤¤°®¼ê¤ò¸ò¤ï¤·¤Ê¤¬¤éÎÞ¤òÎ®¤·¡¢ÃÈ¤«¤¤Çï¼ê¤ÇÅÔÆâ¤Î·Ù»¡½ð¤Ê¤É50°Ê¾å¤ÎÇÛÂ°Àè¤Ø¤È¸«Á÷¤é¤ì¤Æ¤¤¤¤Þ¤·¤¿¡£