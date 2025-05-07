¥³¥áÊ¿¶Ñ²Á³Ê5kg¤Ç4233±ß¡Ä17½µÏ¢Â³¤ÇºÇ¹âÃÍ¹¹¿·¡¡¾ÃÈñ¸½¾ì¤ËÆÏ¤¤¤¿È÷ÃßÊÆ¤ÏÁ´ÂÎ¤Î1.4%ÄøÅÙ
¥¹¡¼¥Ñ¡¼¤Î¥³¥á²Á³Ê¤¬17½µÏ¢Â³¤ÇºÇ¹âÃÍ¤ò¹¹¿·¤Ç¤¹¡£
ÇÀÎÓ¿å»º¾Ê¤ÎÈ¯É½¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢4·î21Æü¤«¤é27Æü¤ËÁ´¹ñ¤Î¥¹¡¼¥Ñ¡¼¤ÇÈÎÇä¤µ¤ì¤¿¥³¥á¤Î5kg¤¢¤¿¤ê¤ÎÊ¿¶Ñ²Á³Ê¤Ï4233±ß¤Ç¤·¤¿¡£
Á°¤Î½µ¤è¤ê12±ß¹â¤¯¡¢17½µÏ¢Â³¤ÇºÇ¹âÃÍ¤ò¹¹¿·¤·¤Þ¤·¤¿¡£
ÃÍ¾å¤¬¤êÉý¤Ï¹¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢2024Ç¯¤ÎÆ±¤¸»þ´ü¤Î2ÇÜ¶á¤¤¹â¿å½à¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ÎÄ´ºº¤Ç¤Ï¡¢3·î¤ÎÆþ»¥¤ÇÍî»¥¤µ¤ì¤¿È÷ÃßÊÆÌó21Ëü¥È¥ó¤Î¤¦¤Á¡¢4·î13Æü¤Þ¤Ç¤Î4½µ´Ö¤Ç¾®Çä¶È¼Ô¤Ë°ú¤ÅÏ¤µ¤ì¤¿¤Î¤ÏÌó1.4¡ó¤Ë¤È¤É¤Þ¤ë¤Ê¤É¡¢Êü½Ð¤·¤¿È÷ÃßÊÆ¤¬¾ÃÈñ¤Î¸½¾ì¤Ë¹Ô¤ÆÏ¤¤¤Æ¤¤¤Ê¤¤¼ÂÂÖ¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤Î¥Ë¥å¡¼¥¹¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¾Ü¤·¤¯¤ªÅÁ¤¨¤·¤Þ¤¹¡£
Á´¹ñ¤Î¥¹¡¼¥Ñ¡¼¤ÇÈÎÇä¤µ¤ì¤¿ÊÆ¤Î5kg¤¢¤¿¤ê¤ÎÊ¿¶Ñ²Á³Ê¤¬4233±ß¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢¾å¤²Éý¤¬¥×¥é¥¹12±ß¡£
¿ô»ú¤ò¸«¤Æ¤ß¤ë¤È¡¢4·î14Æü¤«¤é20Æü¤Î4220±ß¤«¤é13±ßÂ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢»Í¼Î¸ÞÆþ¤Î´Ø·¸¤Ç¥×¥é¥¹12±ß¤È¤¤¤¦·×»»¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
ÊÆ¤ÎÎ®ÄÌ¤Ë¾Ü¤·¤¤±§ÅÔµÜÂç³Ø¤Î¾¾Ê¿¾°Ìé¤µ¤ó¤È¤ß¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
ÀÄ°æ¼Â¥¥ã¥¹¥¿¡¼¡§
²¿¤Ç¤³¤ó¤Ê¤Ë¾å¤¬¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤«¡©
±§ÅÔµÜÂç³Ø¡¦¾¾Ê¿¾°Ìé¤µ¤ó¡§
¤³¤Î¿ô½µ´Ö¡¢²£¤Ð¤¤¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¶Ã¤¤¤¿¤È¤³¤í¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤¿¤À¡¢È÷ÃßÊÆ¤Î½Ð²ó¤ê¤¬ÃÙ¤ì¤ëÃæ¤Ç¡¢¼çÍ×¤ÊÌÃÊÁÊÆ¡Ö¿·³ã¥³¥·¥Ò¥«¥ê¡×Åù¤Ï¾å¾º·¹¸þ¤Ë¤¢¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¤½¤¦¤¤¤Ã¤¿¤È¤³¤í¤¬±Æ¶Á¤·¤¿¤Î¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
µÜ»Ê°¦³¤¥¥ã¥¹¥¿¡¼¡§
È÷ÃßÊÆ¤Î±Æ¶Á¤Ï½Ð¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¤«¡©
±§ÅÔµÜÂç³Ø¡¦¾¾Ê¿¾°Ìé¤µ¤ó¡§
4·î27Æü¤Î»þÅÀ¤Ç¤¹¤Î¤Ç¡¢¤Þ¤À¤½¤³¤Þ¤ÇËÜ³ÊÅª¤Ë½Ð²ó¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¾õ¶·¤Ç¤¹¤Í¡¢»ÄÇ°¤Ê¤¬¤é¡£
µÜ»Ê°¦³¤¥¥ã¥¹¥¿¡¼¡§
¤À¤È¤¹¤ë¤È12±ß¤È¤¤¤¦¾å¤²Éý¤ÏÂç¤¤¤¤È´¶¤¸¤ë¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢¤É¤¦¤¤¤Ã¤¿¤³¤È¤¬Í×°ø¤È¤·¤Æ¤¢¤ë¤ó¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©
±§ÅÔµÜÂç³Ø¡¦¾¾Ê¿¾°Ìé¤µ¤ó¡§
¤ä¤Ï¤ê¾®Çä¤êÅù¤Ç¤Þ¤À¤Þ¤ÀÎ®ÄÌ¸½¾ìÅù¤Ç¤âÊÆ¤ÎÉÔÂ´¶¤¬¶¯¤¤¤È¤¤¤¦Ãæ¤Ç¡¢¼ÂºÝ¤Ë¾å¤²¤Ê¤±¤ì¤Ð¤·¤ç¤¦¤¬¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦Å¹¤âÂ¿¤¤¤ÈÊ¹¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¤½¤¦¤¤¤Ã¤¿¸½¾õ¤¬±Æ¶Á¤·¤¿¤Î¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
ÀÄ°æ¼Â¥¥ã¥¹¥¿¡¼¡§
È÷ÃßÊÆ¤Ï¤¤¤Ä¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤é¥¹¡¼¥Ñ¡¼¤ÇÎ®ÄÌ¤·»Ï¤á¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©
±§ÅÔµÜÂç³Ø¡¦¾¾Ê¿¾°Ìé¤µ¤ó¡§
Î®ÄÌ¤ÎÀîÃæ¤Ç¤¢¤ë²·¤·¤ÇÄ´À°¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¤¢¤ë¤¤¤ÏÀºÊÆ¤Î¸ÂÅÙ¤â¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢¤Ê¤«¤Ê¤«½Ð²ó¤ë¤³¤È¤¬ÃÙ¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢¼«Ì±ÅÞ¤¬º£Æü¡¢ÊÆ¹âÆ¤ÎÂÐºö¤ò»Ø¼¨¤·¤¿¡£ÇÀ¿å¾Ê¤âÇÀ¶¨¤Ë¤â¤¦¾¯¤·Áá¤¯Î®ÄÌ¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤È¤¤¤¦Í×ÀÁ¤ò½Ð¤·¤Æ¤¤¤ë¾õ¶·¤Ç¡¢¶ñÂÎÅª¤Ë¤É¤¦¤¤¤Ã¤¿ÂÐºö¤¬½Ð¤Æ¤¯¤ë¤«¤È¤¤¤¦¤Î¤¬¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ë¤Ê¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
SP¥¥ã¥¹¥¿¡¼ ¥Ñ¥È¥ê¥Ã¥¯¡¦¥Ï¡¼¥é¥ó»á¡§
ËÍ¤Ï¤³¤Î´Ö¡¢¹Ù³°¤ÎÂç·¿¥¹¡¼¥Ñ¡¼¤ÇÈ÷ÃßÊÆ¤È»×¤ï¤ì¤ë¤â¤Î¤¬·ë¹½°Â¤¯Çä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤ò¸«¤«¤±¤Þ¤·¤¿¤±¤É¡¢¾¯¤·¤º¤Ä¤ÏÍè¤Æ¤¤¤ëµ¤¤¬¤·¤Þ¤¹¡£¤·¤«¤·¡¢¤³¤Î²Á³Ê¤ò¸«¤ë¤È¤Þ¤À¤Þ¤ÀÁ´Á³Â¤ê¤Ê¤¤¡£Æþ»¥²Á³Ê¤Ï2Ëü2000±ß¤°¤é¤¤¤Ç¤¹¤è¡¢60¥È¥ó¤Ç¡£·×»»¤¹¤ë¤È5kg2000±ß¼å¤ÇÇä¤ì¤ë¤Ï¤º¤Ê¤Î¤Ë¹â¤¤ÃÍÃÊ¤Ë¤È¤É¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¿´ÇÛ¤Ç¤¹¡£ÆüËÜ¤Î¿©À¸³è¤¬ÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤È·üÇ°¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÀÄ°æ¼Â¥¥ã¥¹¥¿¡¼¡§
ÀÐÇË¼óÁê¤Ï¡¢¡ÖÊÆ²Á¤¬²¼¤¬¤Ã¤¿¼Â´¶¤¬½Ð¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤ÇÅÞ¤È¤·¤Æ¤·¤Ã¤«¤êÀ¯ºö¤ò¤Þ¤È¤á¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¤È¤¤¤¦»Ø¼¨¤ò½Ð¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢4000±ß¤òÀÚ¤Ã¤Æ3000±ßÂæ¤Ë¤Ê¤ë¤Ê¤ó¤Æ¤³¤È¤ÏÈ÷ÃßÊÆÊü½Ð¸å¤Ë¤¢¤êÆÀ¤ë¤ó¤Ç¤¹¤«¡©
±§ÅÔµÜÂç³Ø¡¦¾¾Ê¿¾°Ìé¤µ¤ó¡§
º£ÈÎÇä¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëÈ÷ÃßÊÆ¤Ï¡¢5kg¤¬ÂçÂÎÁ´¹ñ¤ÇÊ¿¶Ñ3500±ß¤°¤é¤¤¤ÇÈÎÇä¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¤³¤ì¤¬½Ð²ó¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤È²Á³Ê¤ÎÍÞÀ©¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤¿¤À¡¢¤É¤ì¤À¤±Áá¤¯½Ð²ó¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤«¤È¤¤¤¦¤Î¤¬¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤Æ¡¢²·¤·¤È¤·¤Æ¤Ï4·î¤«¤é7·î¤Ë¤«¤±¤ÆÈÎÇä¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢¤¹¤°Å¹Æ¬¤ËÊÂ¤Ö¤È¤¤¤¦¤è¤¦¤ÊÎ®ÄÌ¾õ¶·¤Ë¤Ê¤¤²ÝÂê¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£