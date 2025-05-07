Î±³ØÀ¸¤¬ÃÝÎë¤Å¤¯¤ê¤ËÄ©Àï¡¡Î©Ì¿´Û¥¢¥¸¥¢ÂÀÊ¿ÍÎÂç³Ø¡¡ÂçÊ¬
ÂçÊ¬¸©ÊÌÉÜ»Ô¤ÎÅÁÅý¹©·ÝÉÊ¡¢ÃÝºÙ¹©¤ÎÌ¥ÎÏ¤òÃÎ¤Ã¤Æ¤â¤é¤ª¤¦¤È¡¢Î©Ì¿´Û¥¢¥¸¥¢ÂÀÊ¿ÍÎÂç³Ø¡ÊAPU¡Ë¤Î³ØÀ¸¤¬ÃÝÎë¤Å¤¯¤ê¤ËÄ©Àï¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¤ò¸«¤ë¡ÛÎ±³ØÀ¸¤¬ÃÝÎë¤Å¤¯¤ê¤ËÄ©Àï¡¡Î©Ì¿´Û¥¢¥¸¥¢ÂÀÊ¿ÍÎÂç³Ø¡¡ÂçÊ¬
¤³¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤Ï¡¢Î©Ì¿´Û¥¢¥¸¥¢ÂÀÊ¿ÍÎÂç³Ø¤Î³ØÀ¸ÃÄÂÎ¡ÖSAS¡×¤¬´ë²è¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¡¢7Æü¤Ï³ØÀ¸41¿Í¤¬»²²Ã¤·¤Þ¤·¤¿¡£
²ñ¾ì¤Ç¤Ï¡¢ÊÌÉÜ»ÔÃÝºÙ¹©ÅÁÅý»º¶È²ñ´Û¤ÎµÜºäÈþÊæ´ÛÄ¹¤¬¡¢ÃÝÎë¤Ë5¿§¤ÎÃÝ¤Ò¤´¤òÊÔ¤ß¤³¤àÊýË¡¤ò³ØÀ¸¤Ë¶µ¤¨¤Þ¤·¤¿¡£
³ØÀ¸¤Ï¡¢½ÐÍè¾å¤¬¤ê¤ò¥¤¥áー¥¸¤·¤Ê¤¬¤éÃÝ¥Üー¥ë¤Î·ê¤Ë¿µ½Å¤Ë¤Ò¤´¤òÄÌ¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
³ØÀ¸¡Ö¤¹¤´¤¯ÌÌÇò¤¤¡£ÃÝ¤Ï¶Ê¤¬¤Ã¤¿¤ê¤¹¤ë¤¬¡¢³ä¤ì¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤¹¤´¤¤¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¡Ö¥ー¥Á¥§ー¥ó¤È¤«¤Ë»È¤¤¤¿¤¤¡×
³ØÀ¸ÃÄÂÎ¤Ç¤Ï¡¢Å´ÎØ¤á¤°¤ê¤ä»ùÆ¸´Û¤Ç¤Î»Ò¤É¤â¤È¤Î¸òÎ®¤Ê¤É¡¢ÃÏ°è¤Ëº¬º¹¤·¤¿³èÆ°¤òº£¸å¤â¼Â»Ü¤¹¤ë·×²è¤Ç¤¹¡£