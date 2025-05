【「プロ野球スピリッツ2024-2025」球団経営モード「myBALLPARK」×「にじホロ交流戦2025」コラボ】 5月7日~6月2日 開催

コナミデジタルエンタテインメントは、プレイステーション 5/Steam用野球・育成ゲーム「プロ野球スピリッツ2024-2025」の球団経営モード「myBALLPARK」において、オフラインイベント「にじホロ交流戦2025」とのコラボレーションを5月7日から6月2日まで実施する。

本コラボでは、「にじホロ交流戦2025」の開催を記念して、4人の監督と2人のチェアマンが「myBALLPARK」に登場する。

・チェアマン「笹木咲」「白上フブキ」

・聖★ミルキーウェイ学園 監督「星川サラ」

・王立ヘルエスタ女学院 監督「リゼ・ヘルエスタ」

・兎立ぺこーら学園 監督「兎田ぺこら」

・天界学園 監督「天音かなた」

※敬称略

【「にじホロ交流戦2025」について】

「にじホロ交流戦2025」は5月24日・25日の2日間、エスコンフィールドHOKKAIDO(北海道北広島市)で開催されるオフラインイベント。ANYCOLORが運営するVTuber/バーチャルライバーグループ「にじさんじ」と、カバーが運営する女性VTuberグループ「ホロライブ」の2組が、「プロ野球スピリッツ2024-2025」で育成したオリジナルチームを使用して、対戦を行なう。

また、「にじホロ交流戦2025」の4人の監督(にじさんじ所属:星川サラさんとリゼ・ヘルエスタさん、ホロライブ所属:兎田ぺこらさんと天音かなたさん)が球団経営モード「myBALLPARK」に秘書として登場。獲得した4名にスポンサー契約やファンサービスなどの仕事をお願いし、秘書として社長の球団経営をサポートしてもらうことができる。秘書と一緒に仕事をしていくことで、秘書のプライベートな一面を見ることができるかもしれない。

4名の特別なイベントもそれぞれ開催!

コラボ期間中には、4名の特別なイベントも開催される。それぞれのイベントに参加して、 Bランクの各監督を手に入れよう。

「プロスピベースボールフェス」にエントリーして、累計試合数でBランク秘書(兎田ぺこら)を獲得しよう!

エントリー期間:5月7日(水)メンテナンス後~5月23日(金)2時59分

開催期間:5月23日(金)15時~6月1日(日)23時59分

「輝け!スゴウデ秘書大作戦」に参加して、Bランク秘書(リゼ・ヘルエスタ)を獲得しよう!

開催期間:5月12日(月)メンテナンス後~5月19日(月)メンテナンス前

「熱狂!プロスピファンクラブ」に参加し、SEASONを複数回プレーすることで「Bランク秘書(天音かなた)」を獲得しよう!

開催期間:5月19日(月)メンテナンス後~5月26日(月)メンテナンス前

「調子くんのマスコット体験」に参加し、サイコロを振って複数のエリアをクリアすることで「Bランク秘書(星川サラ)」を獲得しよう!

開催期間:5月26日(月)メンテナンス後~6月2日(月)メンテナンス前

2種類のログインボーナスを同時開催!

「にじホロ交流戦2025」の開催を記念して、同時に2種類の期間限定特別ログインボーナスが開催される。それぞれ、チェアマンである「笹木咲」さん(にじさんじ所属)、「白上フブキ」さん(ホロライブ所属)がログインボーナス画面に登場し見守ってくれる。

開催期間:5月13日(火)3時 ~ 5月26日(月)2時59分



