¥É¥ë±ß°ì»þ£±£´£³¡¥£³£¸¥ì¥Ù¥ë¡¢¤ï¤º¤«¤Ë±ß°ÂÊý¸þ¤Ë¥ì¥ó¥¸¹¤²¤ë¡á¥í¥ó¥É¥ó°ÙÂØ
¥É¥ë±ß°ì»þ£±£´£³¡¥£³£¸¥ì¥Ù¥ë¡¢¤ï¤º¤«¤Ë±ß°ÂÊý¸þ¤Ë¥ì¥ó¥¸¹¤²¤ë¡á¥í¥ó¥É¥ó°ÙÂØ
¡¡¥í¥ó¥É¥ó½øÈ×¡¢¥É¥ë±ß¤Ï°ì»þ143.38¥ì¥Ù¥ë¤È¡¢¾®Éý¤Ë¹âÃÍ¤ò¿¤Ð¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¥æー¥í±ß¤È¥Ý¥ó¥É±ß¤¬·øÄ´¤Ç¡¢¥æー¥í±ß¤Ï162.94¥ì¥Ù¥ë¡¢¥Ý¥ó¥É±ß¤Ï191.41¥ì¥Ù¥ë¤Ê¤É¤ËËÜÆü¤Î¹âÃÍ¤ò¹¹¿·¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
USD/JPY¡¡143.36¡¡EUR/JPY¡¡162.93¡¡GBP/JPY¡¡191.40
¡¡¥í¥ó¥É¥ó½øÈ×¡¢¥É¥ë±ß¤Ï°ì»þ143.38¥ì¥Ù¥ë¤È¡¢¾®Éý¤Ë¹âÃÍ¤ò¿¤Ð¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¥æー¥í±ß¤È¥Ý¥ó¥É±ß¤¬·øÄ´¤Ç¡¢¥æー¥í±ß¤Ï162.94¥ì¥Ù¥ë¡¢¥Ý¥ó¥É±ß¤Ï191.41¥ì¥Ù¥ë¤Ê¤É¤ËËÜÆü¤Î¹âÃÍ¤ò¹¹¿·¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
USD/JPY¡¡143.36¡¡EUR/JPY¡¡162.93¡¡GBP/JPY¡¡191.40