ÄÌ²ß¥ª¥×¥·¥ç¥ó¡¡¥Ü¥é¥Æ¥£¥ê¥Æ¥£ー¡¡¥É¥ë±ß£±½µ´Ö£±£´¡¥£µ¡óÉÕ¶á¡¡Á°Æü¤«¤éÌÜÎ©¤Ã¤¿ÊÑ²½¤Ê¤·

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¡¡USD/JPY¡¡EUR/USD¡¡EUR/JPY¡¡GBP/USD
1WK¡¡14.54¡¡10.68¡¡9.52¡¡9.99
1MO¡¡12.69¡¡9.63¡¡9.60¡¡8.70
3MO¡¡12.28¡¡9.41¡¡10.02¡¡8.82
6MO¡¡11.55¡¡8.90¡¡10.14¡¡8.69
9MO¡¡11.06¡¡8.59¡¡10.10¡¡8.63
1YR¡¡10.75¡¡8.45¡¡10.14¡¡8.62
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡
¡¡GBP/JPY¡¡AUD/USD¡¡USD/CHF
1WK¡¡11.42¡¡13.13¡¡12.78
1MO¡¡10.97¡¡11.62¡¡11.05
3MO¡¡11.21¡¡11.49¡¡10.49
6MO¡¡11.16¡¡11.29¡¡9.76
9MO¡¡11.03¡¡11.13¡¡9.32
1YR¡¡10.97¡¡11.06¡¡9.08
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