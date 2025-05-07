¡Ö³¤»ÎÍÌÚ¡×¤Ï¤Ê¤ó¤ÆÆÉ¤à¡©Ä«¥É¥é¤ò¸«¤Æ¤¤¤¿¿Í¤ÏÆÉ¤á¤ë¤«¤â¡©
ÃÏ¿Þ¤äÎ¹Àè¤Ç¸«¤«¤±¤ë¤±¤É¡¢¼Â¤Ï´Ö°ã¤Ã¤ÆÆÉ¤ó¤Ç¤¤¤¿¡ª¤½¤ó¤ÊÃÏÌ¾¡¢°Õ³°¤ÈÂ¿¤¤¤Ç¤¹¤è¤Í¡£º£²ó¤Ï¡¢Âç¿Í¤Ç¤â´Ö°ã¤¨¤Æ¤·¤Þ¤¤¤¬¤Á¤ÊÃÏÌ¾¤ò¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£½¢³è¤ä¼Ò²ñ¿ÍÀ¸³è¤ÇÃÑ¤ò¤«¤«¤Ê¤¤¤³¤È¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢ÃÎ¤Ã¤Æ¤ª¤¯¤È¥Ï¥Ê¥¿¥«¤Ë¤Ê¤ì¤Á¤ã¤¦¤«¤â¡ª
¡Ö³¤»ÎÍÌÚ¡×¤Ï¤Ê¤ó¤ÆÆÉ¤à¡©
¡Ö³¤»ÎÍÌÚ¡×¤È¤¤¤¦´Á»ú¤ò¸«¤¿¤³¤È¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¡©
¥Ò¥ó¥È¤Ï¡¢ÀéÍÕ¸©¤ÎÃÏÌ¾¤Ç¡¢¡ÖÍÌÚ¡×¤Ï¡ÖµÂÌÚ¡×¤È½ñ¤¯¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¤¤¤Ã¤¿¤¤¡¢¡Ö³¤»ÎÍÌÚ¡×¤Ï¤Ê¤ó¤ÈÆÉ¤à¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
Àµ²ò¤òÃÎ¤ê¤¿¤¤¿Í¤Ï¡¢¤â¤¦¾¯¤·¥¹¥¯¥í¡¼¥ë¤·¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
²Ì¤¿¤·¤Æ¡¢Àµ²ò¤Ï¡©
Àµ²ò¤Ï¡¢¡Ö¤¢¤Þ¤¢¤ê¤¡×¤Ç¤·¤¿¡£
³¤»ÎÍÌÚ¤Ï¡¢ÀéÍÕ¸©»Ô¸¶»Ô¤Î»°ÏÂÃÏ¶è¤Ë°ÌÃÖ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ö³¤»ÎÍÌÚ¡×¤È¤¤¤¦ÃÏÌ¾¤Ï¡¢¤«¤Ä¤Æ¤³¤ÎÃÏ°è¤ËµùÉ×¡Ê³¤¿Í¡Ë¤Î½¸Íî¤¬¤¢¤ê¡¢Éí¶á¤ËÍÌÚ¾ë¡Ê¸½ºß¤ÎÂÙ°Â»û¡Ë¤¬¤¢¤Ã¤¿¤³¤È¤¬Í³Íè¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¸½ºß¤Ï¡¢ËÌÉô¤Ë¡ÖÀéÍÕ¤³¤É¤â¤Î¹ñ¥¥Ã¥º¥À¥à¡×¡¢ÅìÉô¤Ë¡Ö»Ô¸¶»ÔÊ¸²½¤Î¿¹¡×¤¬¤¢¤ê¡¢¥ì¥¸¥ã¡¼¤ä¥¹¥Ý¡¼¥Ä¤ò³Ú¤·¤à¤³¤È¤Î¤Ç¤¤ëÃÏ¤È¤·¤ÆÍÌ¾¤Ç¤¹¤è¡£
¤ß¤Ê¤µ¤ó¤Ï¤ï¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¤«¡©
²ÈÂ²¤äÍ§¤À¤Á¤Ë¤â¡¢¡ÖÃÎ¤Ã¤Æ¤ë¡©¡×¤ÈÊ¹¤¤¤Æ¼«Ëý¤·¤Æ¤ß¤Æ¡ª
¢¨²òÅú¤ÏÊ£¿ô¤¢¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡Ô»²¹ÍÊ¸¸¥¡Õ
¡¦¡ØÃÏÌ¾¼Åµ¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¡Ù
¥é¥¤¥¿¡¼ Ray WEBÊÔ½¸Éô