ÌÀÆü¤Î³ô¼°Áê¾ì¤Ë¸þ¤±¤Æ¡áÀÅ¼ä¤Î¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥É¡Ö¹¥¶ÈÀÓ³ä°Â³ô¡×¤òÁÀ¤¦
¡¡£´Ï¢µÙÌÀ¤±¤È¤Ê¤Ã¤¿£·Æü¤ÎÅìµþ³ô¼°»Ô¾ì¤Ï¡¢Æü·ÐÊ¿¶Ñ³ô²Á¤¬Á°±Ä¶ÈÆüÈæ£µ£±±ß°Â¤Î£³Ëü£¶£·£·£¹±ß¤È£¸Æü¤Ö¤êÈ¿Íî¡£Á°½µËö½ªÃÍ¶áÊÕ¤Î¶¹¤¤¥¾ー¥ó¤Ç¥æ¥é¥æ¥é¤ÈÀéÄ»Â¤Ç¤ÎÊâ¹Ô¤ò¶¯¤¤¤é¤ì¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¸å¾ì¤Ï³µ¤Í¾®Éý¥×¥é¥¹·÷¤Ç¿ä°Ü¡£¤·¤«¤·¡¢°ú¤±ºÝ¤Î¥¯¥íー¥¸¥ó¥°¥ªー¥¯¥·¥ç¥ó¤Ç¥Þ¥¤¥Ê¥¹·÷¤Ë°ú¤ÃÄ¥¤ê¹þ¤Þ¤ì¤¿¡£ÌÜÀè¹âÃÍ·Ù²ü´¶¤¬Éº¤¦¤Ê¤«¡¢ÍÍ»Ò¸«¥àー¥É¤Ë½ª»Ï¤·¤¿¤È¸À¤¨¤Ê¤¯¤â¤Ê¤¤¤¬¡¢£Ô£Ï£Ð£É£Ø¤ÎÊý¤Ï¤·¤Ã¤«¤ê¤È¤·¤¿Â¼è¤ê¤ò¤ß¤»£¸¥Ý¥¤¥ó¥È¹â¤Ç°ú¤±¤Æ¤ª¤ê¡¢¤³¤Á¤é¤ÏÌó£´Ç¯¤Ö¤ê¤Î£¹Ï¢Æ¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£ÃÍ¾å¤¬¤êÌÃÊÁ¿ô¤â£±£°£°£°¤òÄ¶¤¨¤¿¡£
¡¡º£½µ¤ËÆþ¤Ã¤ÆÊÆ¹ñ³ô»Ô¾ì¤Ï¾å¾º°ìÉþ´¶¤ò¤ß¤»¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢Åìµþ»Ô¾ì¤Ï»×¤¤¤Î¤Û¤«´è¶¯¤ÊÃÍÆ°¤¤ò¼¨¤·¤¿¡£ÊÆÃæËÇ°×ÌäÂê¤Ë´Ø¤·¤Æ¡¢½µÆâ¤ËÎ¾¹ñ¤Î³ÕÎ½µé¶¨µÄ¤¬³«¤«¤ì¤ë¤È¤ÎÊóÆ»¤¬¹¥´¶¤µ¤ì¤¿¤È¤¤¤¦¸«Êý¤â¤¢¤ë¤¬¡¢¼ÂºÝ¤Ï·øÄ´¤ÊÊÆ³ô²Á»Ø¿ôÀèÊª¤ÎÃÍÆ°¤¤ËÄÉ¿ï¤·¤¿°ÕÌ£¹ç¤¤¤¬¶¯¤¤¡£¸½ºß¡¢ÊÆ¹ñ¤ÏÃæ¹ñ¤ËÂÐ¤·£±£´£µ¡ó¤Î´ØÀÇ¤ò¤«¤±¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¡ÖÃæ¹ñÂ¦¤Ë¤¹¤ì¤ÐÂÐÊÆÍ¢½Ð¤Ç´ØÀÇ¤¬£³£°¡ó¤òÄ¶¤¨¤¿»þÅÀ¤ÇÍø±×¤¬Èô¤Ö¾õ¶·¤Ë¤¢¤ê¡¢¶¨µÄ¤Ç¼ã´³¤Î¾ùÊâ¤¬¤¢¤Ã¤Æ¤â¾Æ¤±ÀÐ¤Ë¿å¡×¡ÊÃæ·ø¾Ú·ô¥¢¥Ê¥ê¥¹¥È¡Ë¤È¤¤¤¦À¼¤âÊ¹¤«¤ì¤ë¡£¸ò¾Ä¤Î¥Æー¥Ö¥ë¤Ë¤Ä¤¤¤¿¤Ë¤»¤èÁ´¤Æ¤Ï¤³¤ì¤«¤é¤Ç¤¢¤ê¡¢ÌÜ¤Þ¤°¤ë¤·¤¯Æþ¤ìÂØ¤ï¤ë¥È¥é¥ó¥×¥«ー¥É¤Ë°ì´î°ìÍ«¤¬Â³¤¯¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡£
¡¡ÆüËÜ»þ´Ö¤¢¤¹Ì¤ÌÀ¤Ë·ë²Ì¤¬³«¼¨¤µ¤ì¤ë£Æ£Ï£Í£Ã¤Ç¤ÏÍø²¼¤²¤¬¸«Á÷¤é¤ì¤ë¸ø»»¤¬Âç¤¤¯¡¢Áê¾ì¤Ë¤â¿¥¤ê¹þ¤ßºÑ¤ß¤À¡£¥Þー¥±¥Ã¥È¤Î»ëÀþ¤Ï¤½¤ÎÀ¼ÌÀÊ¸¤È²ñ¹ç¸å¤Î¥Ñ¥¦¥¨¥ë£Æ£Ò£ÂµÄÄ¹¤Îµ¼Ô²ñ¸«¤Ë¸þ¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£¥È¥é¥ó¥×ÊÆÂçÅýÎÎ¤¬²òÇ¤ÏÀ¤ò°ú¤Ã¹þ¤á¤¿¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢¥Ñ¥¦¥¨¥ë»á¤ò¡Ö¥ß¥¹¥¿ー¡¦¥È¥¥¡¦¥ì¥¤¥È¡×¤ÈÙèÙé¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢Íø²¼¤²Í×ÀÁ°µÎÏ¤Ï°ì¸þ¤ËÏÂ¤é¤°µ¤ÇÛ¤Ï¤Ê¤¤¡£¤³¤Î¥×¥ì¥Ã¥·¥ãー¤Ë¶±¤à¤³¤È¤Ê¤¯µ£Á³¤È¤·¤¿ÂÖÅÙ¤ÇÎ×¤à¤Ë¤»¤è¡¢¤ä¤ä¥Ï¥ÈÇÉÅª¤Ê¸«²ò¤Ë·¹¤¯¤³¤È¤ò¥Þー¥±¥Ã¥È¤ÏËÜ²»¤È¤·¤Æ´üÂÔ¤·¤Æ¤¤¤ë¥Õ¥·¤â¤¢¤ë¡£Ç¯Æâ£²²ó¡¢¤â¤·¤¯¤Ï£³²ó¤ÎÍø²¼¤²¤¬¥³¥ó¥»¥ó¥µ¥¹¤È¤ß¤é¤ì¤ë¤¬¡¢¥Ñ¥¦¥¨¥ë»á¤Ï¤¢¤¯¤Þ¤Ç¥Çー¥¿½Å»ë¤ò¶¯Ä´¤¹¤ë¤³¤È¤¬Í½ÁÛ¤µ¤ì¤ë¤Ê¤«¤â¡¢²¿¤«¤·¤é¤Î¥µ¥¸¥§¥¹¥È¤¬¤¢¤ë¤«¤É¤¦¤«¤Ë¼ªÌÜ¤¬½¸¤Þ¤ë¡£
¡¡¤³¤Î»þ´ü¡¢¸ÄÊÌ³ô¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï´º¤¨¤Æ·è»»È¯É½¸Ù¤®¤Î·è»»¥×¥ìー¤Ë³èÏ©¤òµá¤á¤ë¤Î¤â°ì¤Ä¤Î¼êË¡¤Ç¤Ï¤¢¤ë¤¬¡¢´ðËÜÅª¤ËÃúÈ¾ÇîÂÇÅª¤ÊÃ»´üÇäÇã¤Î°è¤ò½Ð¤º¡¢¤½¤ì¤è¤ê¤Ï¹¥·è»»¤ò³«¼¨¤·¤¿ÌÃÊÁ¤Ç³ä°Â¤Ê¤â¤Î¤òÃÏÆ»¤Ë½¦¤Ã¤Æ¤¤¤¯¼êË¡¤ÎÊý¤¬Íý¤ËÅ¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¹¥¶ÈÀÓ³ä°Â³ô¤Ï·è»»È¯É½¤¬²Â¶¤Ë¤¢¤ë»þ´ü¤ÏÉñÂæ²¼¤ÇÂÔµ¡¤·¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢·è»»¥·ー¥º¥ó½ªÎ»¸å¤Ë¤ª¤â¤à¤í¤Ë¥é¥¤¥È¤òÍá¤Ó¤ÆÉñÂæ¤Ë¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¯¤ë¥±ー¥¹¤âÂ¿¤¤¡£¤¤¤¯¤Ä¤«¸õÊä¤òµó¤²¤ë¤È¡¢¤Þ¤º²½³Ø¥áー¥«ーÂç¼ê¤ÇÆÃ¤ËÂ¿·ë¾½¥·¥ê¥³¥ó¤ÇÈ´·²¤Î¾¦ÉÊ¶¥ÁèÎÏ¤ò¸Ø¤ë¥È¥¯¥ä¥Þ<4043.T>¡£±Ä¶ÈÍø±×¤Ï£²£µÇ¯£³·î´ü¤Î£±£·¡óÁý±×¤ËÂ³¤¡¢£²£¶Ç¯£³·î´ü¤â£³£¹¡óÁý¤Î£´£±£µ²¯±ßÍ½ÁÛ¤ÈÌÜ¤ò¸«Ä¥¤ë¿¤Ó¤Ç¡¢²áµîºÇ¹â¹¹¿·¤ò¸«¹þ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£¥È¥é¥ó¥×´ØÀÇ¤Î¹ÓÇÈ¤ò´ãÁ°¤Ë¤·¤Æ¡¢í´í°¤¹¤ë¤³¤È¤Ê¤¯£¸´ü¤Ö¤ê¤È¤Ê¤ë¥Ôー¥¯Íø±×¹¹¿·Í½ÁÛ¤òÄó¼¨¤¹¤ë¤¢¤¿¤ê¤Ë¼«¿®¤ò´¶¤¸¤µ¤»¤ë¡£¤·¤«¤â£Ð£Å£Ò£·ÇÜ¡¢£Ð£Â£Ò¤â£°¡¥£·ÇÜÂæ¡¢ÇÛÅöÍø²ó¤ê£´¡óÄ¶¤È¤¤¤¦³ä°Â¿å½à¤ËÊüÃÖ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢Ãæ¾®·¿³ô¤Ç¤Ï¥È¥è¥¿¥°¥ëー¥×¸þ¤±¤ò¼çÎÏ¤È¤¹¤ëÊªÎ®¥µー¥Ó¥¹´ë¶È¤Ç¤¢¤ë¥¥à¥é¥æ¥Ë¥Æ¥£ー<9368.T>¤¬ÌÌÇò¤¤Â¸ºß¤À¡££É£Ô³èÍÑ¤ä¥¨¥ê¥¢ÀïÎ¬¶¯²½¤Ê¤É¤Î·Ð±ÄÅØÎÏ¤¬¼Â¤ê¡¢Á°´ü¤Þ¤Ç£´´üÏ¢Â³¤Î£²¥±¥¿±Ä¶ÈÁý±×¤òÃ£À®¤·¡¢£²£¶Ç¯£³·î´ü¤âÁ°´üÈæ£´¡óÁý¤Î£´£¸²¯±ß¤ÈÏ¢Â³¥Ôー¥¯Íø±×¹¹¿·¸«ÄÌ¤·¤Ë¤¢¤ë¡£¤³¤Á¤é¤Ï£Ð£Å£Ò£¸ÇÜÂæ¤Ç¡¢£Ð£Â£Ò¤¬£°¡¥£¸ÇÜ¡¢³ô¼ç´Ô¸µ¤Ë¤âÈ´¤«¤ê¤Ê¤¯ÇÛÅöÍø²ó¤ê¤Ï£´¡¥£´¡ó¶¯¤È¹â¿å½à¤À¡£Æ±¼Ò¤Ë¸Â¤é¤º¡¢¥È¥è¥¿·Ï´ë¶È¤Ï¶ÈÀÓÍ½ÁÛ¤¬»×¤¤¤Î¤Û¤«¶¯¤¯¡¢ÆÃ¼ì¹ÝÂç¼ê¤Î°¦ÃÎÀ½¹Ý<5482.T>¤â¤½¤ì¤Ë³ºÅö¡£¼«Æ°¼Ö¸þ¤±¤¬¼çÎÏ¤Çµ»½ÑÎÏ¤ËÍ¥¤ì¡¢¤½¤ì¤Ë¸«¹ç¤¦·Á¤Ç¤ÎÈÎ²Á²þÁ±¸ú²Ì¤¬¶ÈÀÓ¤ò¤·¤Ã¤«¤ê¤È»Ù¤¨¤Æ¤¤¤ë¡££²£¶Ç¯£³·î´ü¤Ï£±£·¡ó±Ä¶ÈÁý±×¤È¤Ê¤ë£±£´£°²¯±ß¤ò¸«¹þ¤ß¡¢Á°´ü¤ËÂ³¤¯£²¥±¥¿Áý±×¤ò³ÎÊÝ¤¹¤ë¸«ÄÌ¤·¡£³ô¼ç´Ô¸µ¤ËÃíÎÏÊý¿Ë¤òÌÀ¼¨¤·¡¢º£´üÇÛÅö¤ÏÁ°´ü¤Î£±£¶£°±ß¤«¤é£´£¶£²±ß¤ËÂçÉýÁýÇÛ¤·ÇÛÅöÍø²ó¤ê¤Ï£µ¡¥£´¡ó¤ËÄ·¤Í¾å¤¬¤ë¡£¤³¤ì¤Ç£°¡¥£·ÇÜÁ°¸å¤Î£Ð£Â£Ò¤Ï¤µ¤¹¤¬¤ËÉ¾²ÁÉÔÂ¤È¤¤¤¦¤è¤ê¤Ê¤¤¡£
¡¡¹¹¤Ë·ê³ô¤È¤·¤Æ¤ÏÊäÄ°´ï¥áー¥«ー¤ÎÏ·ÊÞ¤Ç¤¢¤ë¥ê¥ª¥ó<6823.T>¡£¹âÎð²½¼Ò²ñ¤¬²ÃÂ®¤¹¤ëÆüËÜ¤Ë¤ª¤¤¤ÆÊäÄ°´ï¤Ï»þÂå¤Î¥Ëー¥º¤òÊ¬¤«¤ê¤ä¤¹¤¯Âª¤¨¤Æ¤¤¤ë¤È¤â¤¤¤¨¤ë¡££²£¶Ç¯£³·î´ü±Ä¶ÈÍø±×¤ÏÁ°´ü¤Î£²¥±¥¿Áý±×¤ËÂ³¤¡¢£¹¡óÁý¤Î£´£´²¯±ßÍ½ÁÛ¤È¤³¤Á¤é¤â¥Ôー¥¯Íø±×¹¹¿·´ðÄ´¤Ë±¢¤ê¤¬¤Ê¤¤¡££Ð£Å£Ò¤Ï£±£°ÇÜ¤òÀÚ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤¢¤¹¤Î¥¹¥±¥¸¥åー¥ë¤Ç¤Ï¡¢Æü¶ä¶âÍ»À¯ºö·èÄê²ñ¹ç¤ÎµÄ»öÍ×»Ý¡Ê£³·î£±£¸～£±£¹Æü³«ºÅÊ¬¡Ë¤¬Ä«Êý¼è°ú³«»ÏÁ°¤Ë³«¼¨¤µ¤ì¤ë¤Û¤«¡¢Á°¾ì¼è°ú»þ´ÖÃæ¤Ë£¶¥«·îÊª¹ñ¸ËÃ»´ü¾Ú·ô¤ÎÆþ»¥µÚ¤Ó£±£°Ç¯Êª¹ñºÄ¤ÎÆþ»¥¤¬¹Ô¤ï¤ì¤ë¡£¤Þ¤¿¡¢£´·î¤ÎÍ¢Æþ¼ÖÈÎÇä¡¢£´·î¤Î¼ÖÌ¾ÊÌ¿·¼ÖÈÎÇä¡¢£´·î¤Î·Ú¼«Æ°¼ÖÈÎÇä¡¢£´·î¤Î¥ª¥Õ¥£¥¹¶õ¼¼Î¨¤Ê¤É¤¬È¯É½¤µ¤ì¤ë¡£¹ñÆâ¼çÍ×´ë¶È¤Î·è»»È¯É½¤Ç¤Ï¥È¥è¥¿¼«Æ°¼Ö<7203.T>¤ä£É£È£É<7013.T>¡¢Ç¤Å·Æ²<7974.T>¤Ê¤É¤¬ÃíÌÜ¤µ¤ì¤ë¡£³¤³°¤Ç¤Ï¡¢¥Þ¥ìー¥·¥¢Ãæ¶ä¡¢¥¹¥¦¥§ー¥Ç¥óÃæ¶ä¡¢¥Î¥ë¥¦¥§ーÃæ¶ä¤¬À¯ºö¶âÍø¤òÈ¯É½¤¹¤ë¤Û¤«¡¢±Ñ¶âÍ»À¯ºö°Ñ°÷²ñ¤Î·ë²Ì¤â³«¼¨¤µ¤ì¤ë¡£ÊÆ¹ñ¤Ç¤Ï½µ´Ö¤Î¿·µ¬¼º¶ÈÊÝ¸±¿½ÀÁ·ï¿ô¡¢£±～£³·î´üÊÆÏ«Æ¯À¸»ºÀ»Ø¿ô¡¢£³·î¤ÎÊÆ²·Çäºß¸Ë¡¦Çä¾å¹â¤Ê¤É¡£¤Ê¤ª¡¢ÊÆ£³£°Ç¯¹ñºÄ¤ÎÆþ»¥¤â¹Ô¤ï¤ì¤ë¡£¡Ê¶ä¡Ë
½Ð½ê¡§MINKABU PRESS
¡¡º£½µ¤ËÆþ¤Ã¤ÆÊÆ¹ñ³ô»Ô¾ì¤Ï¾å¾º°ìÉþ´¶¤ò¤ß¤»¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢Åìµþ»Ô¾ì¤Ï»×¤¤¤Î¤Û¤«´è¶¯¤ÊÃÍÆ°¤¤ò¼¨¤·¤¿¡£ÊÆÃæËÇ°×ÌäÂê¤Ë´Ø¤·¤Æ¡¢½µÆâ¤ËÎ¾¹ñ¤Î³ÕÎ½µé¶¨µÄ¤¬³«¤«¤ì¤ë¤È¤ÎÊóÆ»¤¬¹¥´¶¤µ¤ì¤¿¤È¤¤¤¦¸«Êý¤â¤¢¤ë¤¬¡¢¼ÂºÝ¤Ï·øÄ´¤ÊÊÆ³ô²Á»Ø¿ôÀèÊª¤ÎÃÍÆ°¤¤ËÄÉ¿ï¤·¤¿°ÕÌ£¹ç¤¤¤¬¶¯¤¤¡£¸½ºß¡¢ÊÆ¹ñ¤ÏÃæ¹ñ¤ËÂÐ¤·£±£´£µ¡ó¤Î´ØÀÇ¤ò¤«¤±¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¡ÖÃæ¹ñÂ¦¤Ë¤¹¤ì¤ÐÂÐÊÆÍ¢½Ð¤Ç´ØÀÇ¤¬£³£°¡ó¤òÄ¶¤¨¤¿»þÅÀ¤ÇÍø±×¤¬Èô¤Ö¾õ¶·¤Ë¤¢¤ê¡¢¶¨µÄ¤Ç¼ã´³¤Î¾ùÊâ¤¬¤¢¤Ã¤Æ¤â¾Æ¤±ÀÐ¤Ë¿å¡×¡ÊÃæ·ø¾Ú·ô¥¢¥Ê¥ê¥¹¥È¡Ë¤È¤¤¤¦À¼¤âÊ¹¤«¤ì¤ë¡£¸ò¾Ä¤Î¥Æー¥Ö¥ë¤Ë¤Ä¤¤¤¿¤Ë¤»¤èÁ´¤Æ¤Ï¤³¤ì¤«¤é¤Ç¤¢¤ê¡¢ÌÜ¤Þ¤°¤ë¤·¤¯Æþ¤ìÂØ¤ï¤ë¥È¥é¥ó¥×¥«ー¥É¤Ë°ì´î°ìÍ«¤¬Â³¤¯¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡£
¡¡ÆüËÜ»þ´Ö¤¢¤¹Ì¤ÌÀ¤Ë·ë²Ì¤¬³«¼¨¤µ¤ì¤ë£Æ£Ï£Í£Ã¤Ç¤ÏÍø²¼¤²¤¬¸«Á÷¤é¤ì¤ë¸ø»»¤¬Âç¤¤¯¡¢Áê¾ì¤Ë¤â¿¥¤ê¹þ¤ßºÑ¤ß¤À¡£¥Þー¥±¥Ã¥È¤Î»ëÀþ¤Ï¤½¤ÎÀ¼ÌÀÊ¸¤È²ñ¹ç¸å¤Î¥Ñ¥¦¥¨¥ë£Æ£Ò£ÂµÄÄ¹¤Îµ¼Ô²ñ¸«¤Ë¸þ¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£¥È¥é¥ó¥×ÊÆÂçÅýÎÎ¤¬²òÇ¤ÏÀ¤ò°ú¤Ã¹þ¤á¤¿¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢¥Ñ¥¦¥¨¥ë»á¤ò¡Ö¥ß¥¹¥¿ー¡¦¥È¥¥¡¦¥ì¥¤¥È¡×¤ÈÙèÙé¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢Íø²¼¤²Í×ÀÁ°µÎÏ¤Ï°ì¸þ¤ËÏÂ¤é¤°µ¤ÇÛ¤Ï¤Ê¤¤¡£¤³¤Î¥×¥ì¥Ã¥·¥ãー¤Ë¶±¤à¤³¤È¤Ê¤¯µ£Á³¤È¤·¤¿ÂÖÅÙ¤ÇÎ×¤à¤Ë¤»¤è¡¢¤ä¤ä¥Ï¥ÈÇÉÅª¤Ê¸«²ò¤Ë·¹¤¯¤³¤È¤ò¥Þー¥±¥Ã¥È¤ÏËÜ²»¤È¤·¤Æ´üÂÔ¤·¤Æ¤¤¤ë¥Õ¥·¤â¤¢¤ë¡£Ç¯Æâ£²²ó¡¢¤â¤·¤¯¤Ï£³²ó¤ÎÍø²¼¤²¤¬¥³¥ó¥»¥ó¥µ¥¹¤È¤ß¤é¤ì¤ë¤¬¡¢¥Ñ¥¦¥¨¥ë»á¤Ï¤¢¤¯¤Þ¤Ç¥Çー¥¿½Å»ë¤ò¶¯Ä´¤¹¤ë¤³¤È¤¬Í½ÁÛ¤µ¤ì¤ë¤Ê¤«¤â¡¢²¿¤«¤·¤é¤Î¥µ¥¸¥§¥¹¥È¤¬¤¢¤ë¤«¤É¤¦¤«¤Ë¼ªÌÜ¤¬½¸¤Þ¤ë¡£
¡¡¤³¤Î»þ´ü¡¢¸ÄÊÌ³ô¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï´º¤¨¤Æ·è»»È¯É½¸Ù¤®¤Î·è»»¥×¥ìー¤Ë³èÏ©¤òµá¤á¤ë¤Î¤â°ì¤Ä¤Î¼êË¡¤Ç¤Ï¤¢¤ë¤¬¡¢´ðËÜÅª¤ËÃúÈ¾ÇîÂÇÅª¤ÊÃ»´üÇäÇã¤Î°è¤ò½Ð¤º¡¢¤½¤ì¤è¤ê¤Ï¹¥·è»»¤ò³«¼¨¤·¤¿ÌÃÊÁ¤Ç³ä°Â¤Ê¤â¤Î¤òÃÏÆ»¤Ë½¦¤Ã¤Æ¤¤¤¯¼êË¡¤ÎÊý¤¬Íý¤ËÅ¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¹¥¶ÈÀÓ³ä°Â³ô¤Ï·è»»È¯É½¤¬²Â¶¤Ë¤¢¤ë»þ´ü¤ÏÉñÂæ²¼¤ÇÂÔµ¡¤·¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢·è»»¥·ー¥º¥ó½ªÎ»¸å¤Ë¤ª¤â¤à¤í¤Ë¥é¥¤¥È¤òÍá¤Ó¤ÆÉñÂæ¤Ë¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¯¤ë¥±ー¥¹¤âÂ¿¤¤¡£¤¤¤¯¤Ä¤«¸õÊä¤òµó¤²¤ë¤È¡¢¤Þ¤º²½³Ø¥áー¥«ーÂç¼ê¤ÇÆÃ¤ËÂ¿·ë¾½¥·¥ê¥³¥ó¤ÇÈ´·²¤Î¾¦ÉÊ¶¥ÁèÎÏ¤ò¸Ø¤ë¥È¥¯¥ä¥Þ<4043.T>¡£±Ä¶ÈÍø±×¤Ï£²£µÇ¯£³·î´ü¤Î£±£·¡óÁý±×¤ËÂ³¤¡¢£²£¶Ç¯£³·î´ü¤â£³£¹¡óÁý¤Î£´£±£µ²¯±ßÍ½ÁÛ¤ÈÌÜ¤ò¸«Ä¥¤ë¿¤Ó¤Ç¡¢²áµîºÇ¹â¹¹¿·¤ò¸«¹þ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£¥È¥é¥ó¥×´ØÀÇ¤Î¹ÓÇÈ¤ò´ãÁ°¤Ë¤·¤Æ¡¢í´í°¤¹¤ë¤³¤È¤Ê¤¯£¸´ü¤Ö¤ê¤È¤Ê¤ë¥Ôー¥¯Íø±×¹¹¿·Í½ÁÛ¤òÄó¼¨¤¹¤ë¤¢¤¿¤ê¤Ë¼«¿®¤ò´¶¤¸¤µ¤»¤ë¡£¤·¤«¤â£Ð£Å£Ò£·ÇÜ¡¢£Ð£Â£Ò¤â£°¡¥£·ÇÜÂæ¡¢ÇÛÅöÍø²ó¤ê£´¡óÄ¶¤È¤¤¤¦³ä°Â¿å½à¤ËÊüÃÖ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢Ãæ¾®·¿³ô¤Ç¤Ï¥È¥è¥¿¥°¥ëー¥×¸þ¤±¤ò¼çÎÏ¤È¤¹¤ëÊªÎ®¥µー¥Ó¥¹´ë¶È¤Ç¤¢¤ë¥¥à¥é¥æ¥Ë¥Æ¥£ー<9368.T>¤¬ÌÌÇò¤¤Â¸ºß¤À¡££É£Ô³èÍÑ¤ä¥¨¥ê¥¢ÀïÎ¬¶¯²½¤Ê¤É¤Î·Ð±ÄÅØÎÏ¤¬¼Â¤ê¡¢Á°´ü¤Þ¤Ç£´´üÏ¢Â³¤Î£²¥±¥¿±Ä¶ÈÁý±×¤òÃ£À®¤·¡¢£²£¶Ç¯£³·î´ü¤âÁ°´üÈæ£´¡óÁý¤Î£´£¸²¯±ß¤ÈÏ¢Â³¥Ôー¥¯Íø±×¹¹¿·¸«ÄÌ¤·¤Ë¤¢¤ë¡£¤³¤Á¤é¤Ï£Ð£Å£Ò£¸ÇÜÂæ¤Ç¡¢£Ð£Â£Ò¤¬£°¡¥£¸ÇÜ¡¢³ô¼ç´Ô¸µ¤Ë¤âÈ´¤«¤ê¤Ê¤¯ÇÛÅöÍø²ó¤ê¤Ï£´¡¥£´¡ó¶¯¤È¹â¿å½à¤À¡£Æ±¼Ò¤Ë¸Â¤é¤º¡¢¥È¥è¥¿·Ï´ë¶È¤Ï¶ÈÀÓÍ½ÁÛ¤¬»×¤¤¤Î¤Û¤«¶¯¤¯¡¢ÆÃ¼ì¹ÝÂç¼ê¤Î°¦ÃÎÀ½¹Ý<5482.T>¤â¤½¤ì¤Ë³ºÅö¡£¼«Æ°¼Ö¸þ¤±¤¬¼çÎÏ¤Çµ»½ÑÎÏ¤ËÍ¥¤ì¡¢¤½¤ì¤Ë¸«¹ç¤¦·Á¤Ç¤ÎÈÎ²Á²þÁ±¸ú²Ì¤¬¶ÈÀÓ¤ò¤·¤Ã¤«¤ê¤È»Ù¤¨¤Æ¤¤¤ë¡££²£¶Ç¯£³·î´ü¤Ï£±£·¡ó±Ä¶ÈÁý±×¤È¤Ê¤ë£±£´£°²¯±ß¤ò¸«¹þ¤ß¡¢Á°´ü¤ËÂ³¤¯£²¥±¥¿Áý±×¤ò³ÎÊÝ¤¹¤ë¸«ÄÌ¤·¡£³ô¼ç´Ô¸µ¤ËÃíÎÏÊý¿Ë¤òÌÀ¼¨¤·¡¢º£´üÇÛÅö¤ÏÁ°´ü¤Î£±£¶£°±ß¤«¤é£´£¶£²±ß¤ËÂçÉýÁýÇÛ¤·ÇÛÅöÍø²ó¤ê¤Ï£µ¡¥£´¡ó¤ËÄ·¤Í¾å¤¬¤ë¡£¤³¤ì¤Ç£°¡¥£·ÇÜÁ°¸å¤Î£Ð£Â£Ò¤Ï¤µ¤¹¤¬¤ËÉ¾²ÁÉÔÂ¤È¤¤¤¦¤è¤ê¤Ê¤¤¡£
¡¡¹¹¤Ë·ê³ô¤È¤·¤Æ¤ÏÊäÄ°´ï¥áー¥«ー¤ÎÏ·ÊÞ¤Ç¤¢¤ë¥ê¥ª¥ó<6823.T>¡£¹âÎð²½¼Ò²ñ¤¬²ÃÂ®¤¹¤ëÆüËÜ¤Ë¤ª¤¤¤ÆÊäÄ°´ï¤Ï»þÂå¤Î¥Ëー¥º¤òÊ¬¤«¤ê¤ä¤¹¤¯Âª¤¨¤Æ¤¤¤ë¤È¤â¤¤¤¨¤ë¡££²£¶Ç¯£³·î´ü±Ä¶ÈÍø±×¤ÏÁ°´ü¤Î£²¥±¥¿Áý±×¤ËÂ³¤¡¢£¹¡óÁý¤Î£´£´²¯±ßÍ½ÁÛ¤È¤³¤Á¤é¤â¥Ôー¥¯Íø±×¹¹¿·´ðÄ´¤Ë±¢¤ê¤¬¤Ê¤¤¡££Ð£Å£Ò¤Ï£±£°ÇÜ¤òÀÚ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤¢¤¹¤Î¥¹¥±¥¸¥åー¥ë¤Ç¤Ï¡¢Æü¶ä¶âÍ»À¯ºö·èÄê²ñ¹ç¤ÎµÄ»öÍ×»Ý¡Ê£³·î£±£¸～£±£¹Æü³«ºÅÊ¬¡Ë¤¬Ä«Êý¼è°ú³«»ÏÁ°¤Ë³«¼¨¤µ¤ì¤ë¤Û¤«¡¢Á°¾ì¼è°ú»þ´ÖÃæ¤Ë£¶¥«·îÊª¹ñ¸ËÃ»´ü¾Ú·ô¤ÎÆþ»¥µÚ¤Ó£±£°Ç¯Êª¹ñºÄ¤ÎÆþ»¥¤¬¹Ô¤ï¤ì¤ë¡£¤Þ¤¿¡¢£´·î¤ÎÍ¢Æþ¼ÖÈÎÇä¡¢£´·î¤Î¼ÖÌ¾ÊÌ¿·¼ÖÈÎÇä¡¢£´·î¤Î·Ú¼«Æ°¼ÖÈÎÇä¡¢£´·î¤Î¥ª¥Õ¥£¥¹¶õ¼¼Î¨¤Ê¤É¤¬È¯É½¤µ¤ì¤ë¡£¹ñÆâ¼çÍ×´ë¶È¤Î·è»»È¯É½¤Ç¤Ï¥È¥è¥¿¼«Æ°¼Ö<7203.T>¤ä£É£È£É<7013.T>¡¢Ç¤Å·Æ²<7974.T>¤Ê¤É¤¬ÃíÌÜ¤µ¤ì¤ë¡£³¤³°¤Ç¤Ï¡¢¥Þ¥ìー¥·¥¢Ãæ¶ä¡¢¥¹¥¦¥§ー¥Ç¥óÃæ¶ä¡¢¥Î¥ë¥¦¥§ーÃæ¶ä¤¬À¯ºö¶âÍø¤òÈ¯É½¤¹¤ë¤Û¤«¡¢±Ñ¶âÍ»À¯ºö°Ñ°÷²ñ¤Î·ë²Ì¤â³«¼¨¤µ¤ì¤ë¡£ÊÆ¹ñ¤Ç¤Ï½µ´Ö¤Î¿·µ¬¼º¶ÈÊÝ¸±¿½ÀÁ·ï¿ô¡¢£±～£³·î´üÊÆÏ«Æ¯À¸»ºÀ»Ø¿ô¡¢£³·î¤ÎÊÆ²·Çäºß¸Ë¡¦Çä¾å¹â¤Ê¤É¡£¤Ê¤ª¡¢ÊÆ£³£°Ç¯¹ñºÄ¤ÎÆþ»¥¤â¹Ô¤ï¤ì¤ë¡£¡Ê¶ä¡Ë
½Ð½ê¡§MINKABU PRESS