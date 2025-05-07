¥í¥Ã¥ÁÃæ²¬¡¡µ¤¸¯¤¤¤¬¥¨¥°¤¹¤®¤Æ¡Ö¥·¥ã¥ì¤Ë¤Ê¤é¤ó¡×Â¿Ë»¤Ê¸åÇÚ·Ý¿Í¤ËÃ¦Ë¹¡Ö²¶¤Ï¤Þ¤Ã¤¿¤¯µ¤¤Å¤¤¤Æ¤Ê¤¯¤Æ¡Ä¡×
¡¡¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡Ö¥í¥Ã¥Á¡×¤ÎÃæ²¬ÁÏ°ì¡Ê47¡Ë¤¬7Æü¤Þ¤Ç¤Ë¡¢¼«¿È¤ÎYouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤ò¹¹¿·¡£¸åÇÚ·Ý¿Í¤Î¿ÍÊÁ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡Ãæ²¬¤ÎÁêÊý¡¦¥³¥«¥É¤Ï¡Ö¤³¤Ê¤¤¤À¥Û¥ê¥±¥ó¤µ¤ó¤«¤é¡Ø¤´ÈÓ¹Ô¤³¤¦¤è¡Ù¤Ã¤ÆÍ¶¤Ã¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¾ÆÆù²°¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡×¤ÈÊó¹ð¡£¡Ö¥Í¥×¥Á¥å¡¼¥ó¡×ËÙÆâ·ò¡¢¡Ö¤Á¤ã¤ó¤Ô¤ª¤ó¤º¡×ÆüËÜ°ì¤ª¤â¤·¤í¤¤Âçºê¡¢¡Ö¤Ñ¡¼¤Æ¤£¡¼¤Á¤ã¤ó¡×¿®»Ò¡¢¡ÖTIM¡×¥´¥ë¥´¾¾ËÜ¤é¤È¾ÆÆù¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¤³¤È¤òÅÁ¤¨¤¿¡£
¡¡¤½¤·¤Æ¤½¤ÎÍâÆü¡¢¿®»Ò¤È¶¦±é¤·¤¿ÈÖÁÈ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡ÖÄ¹¤¤¼ýÏ¿¤ä¤Ã¤¿¤ä¤ó¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¤¬¡¢¡Ö¤½¤ÎÁ°¤Ë¤â²¿»þ´Ö¤â»Å»ö¤·¤Æ¤Æ¡¢¤½¤Î¸å¸þ¾å°Ñ°÷²ñ¤ä¤Ã¤Æ¤ó¤Æ¡£¿®»Ò¡¢ËèÆü¤½¤ó¤Ê¥¹¥±¥¸¥å¡¼¥ë¤ä¤Í¤ó¤Æ¡×¤È¶Ã¤¤¤¿¡£
¡¡¤³¤ì¤ò¼õ¤±¤ÆÃæ²¬¤Ï¡¢¡Ö¥³¥«¥É·¯¤é¤È¤´ÈÓ¿©¤Ù¤Æ¤¿»þ¡¢²¶¼Â¤Ï¡ÊÉÊÀî¾±»Ê¤Î¡ËÉÊÀî¤µ¤ó¤È¤´ÈÓ¿©¤Ù¤Æ¤Æ¤ó¤±¤É¡¢¤½¤³¤ËÍè¤Æ¤ó¡×¤È¡¢¸å¤«¤é¿®»Ò¤¬¹çÎ®¤·¤¿¤³¤È¤òÊó¹ð¡£¤¹¤ë¤È¥³¥«¥É¤Ï¡Ö¤¨¤Ã¡ª¤À¤Ã¤Æ¿®»Ò¡¢¤½¤Î¾ÆÆù²°¤Ç¿²¤Æ¤¿¤Ç¡×¤ÈÀä¶ç¤·¤¿¡£
¡¡Ãæ²¬¤Ï¡Ö¿®»Ò¤¬À¨¤¤¤Î¤Ï¡×¤ÈÀÚ¤ê½Ð¤·¡¢¡Ö²¶¤º¤Ã¤ÈÉÊÀî¤µ¤ó¤Ë¸Æ¤ó¤Ç¤â¤é¤Ã¤Æ¡¢¤´ÈÓ¤È¤«¤¤¤í¤¤¤í¤ªÀ¤ÏÃ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤ë¤Î¤ËËº¤ì¤Æ¤Æ¤ó¤±¤É¡¢¿®»Ò¤ÏÉÊÀî¤µ¤ó¤Ë¡Ø¤ªÃÂÀ¸Æü¤ª¤á¤Ç¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡Ù¤Ã¤Æ¸À¤¦¤Æ¤ó¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¡¢¡Ö²¶¤Ï¤Þ¤Ã¤¿¤¯µ¤¤Å¤¤¤Æ¤Ê¤¯¤Æ¿½¤·Ìõ¤Ê¤¤¡×¤ÈÈ¿¾Ê¤·¤Ä¤Ä¡Ö¡Ê¿®»Ò¤Ï¡Ë¥±¡¼¥¤âÍÑ°Õ¤·¤Æ¤Æ¤ó¡×¤ÈÂÇ¤ÁÌÀ¤±¤¿¡£
¡¡¤³¤ì¤Ë¥³¥«¥É¤Ï¡Ö¤¨¡¼¤Ã¡ª¤¨¤°¡Ä¡×¤È¶Ã¤¬¤¯¡£Ãæ²¬¤Ï¤½¤ó¤Ê¿®»Ò¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¥®¥ã¥ë¤ËÅ°¤·¤Æ¤¿¤é¤¨¤¨¤Î¤Ë¡¢¤Á¤ã¤¦¤Í¤ó¡£¥Ð¥Á¥Ð¥Á¤Ë"¸åÇÚ"¤ä¤ë¤Í¤ó¡×¤È¤¤¤¤¡¢¡Ö²¶¤¬Àè¤Ëµ¢¤í¤¦¤È»×¤Ã¤Æ¡Ø¤ªÈè¤ì¤µ¤Þ¤Ç¤·¤¿¡Ù¤Ã¤Æ¡ÊÅ¹¤ò¡Ë½Ð¤¿¤é¡¢¤ï¤¶¤ï¤¶½Ð¤ÆÍè¤Æ¥¿¥¯¥·¡¼¤ò½¦¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ë¤Í¤ó¡£¤¨¤¨¤Ã¤Æ¡¢º£»þ¤½¤ó¤Ê¤ó¤¹¤ë¸åÇÚ¤â¤ª¤é¤ó¤Ã¤Æ¡£¥¿¥¯¥·¡¼¤ò¤ï¤¶¤ï¤¶¡Ä¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¡Ö²¶°Ê³°¤Ë¡Ê¥â¥°¥é¥¤¥À¡¼¤Î¡Ë¼Ç·¯¤È¡ÊÀéÄ»¤Î¡Ë¥Î¥Ö¤¬¤ª¤Ã¤Æ¡¢ÉÊÀî¤µ¤ó¤¬¥¿¥Ð¥³µÛ¤¤¤Ë¹Ô¤³¤¦¤Ã¤Æ³°¤Ë½Ð¤¿¡£¿®»Ò¤âµÛ¤¦¤ä¤ó¡¢¤À¤«¤é¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¿¤é¡©¤Ã¤Æ¸À¤¦¤¿¤é¡¢¡ØÃæ²¬¤µ¤ó¤È¤·¤ã¤Ù¤ê¤¿¤¤¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡¼¡Ù¤È¤«¸À¤¦¤Æ»Ä¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ë¤Í¤ó¡¢²¶1¿Í¤Ë¤Ê¤ë¤«¤é¡×¤È²óÁÛ¡£¥³¥«¥É¤¬¡Ö¥Û¥ó¥Þ¤Ë¤¨¤¨»Ò¤ä¤«¤é¤Ê¡×¤È´¶¿´¤¹¤ë¤È¡¢Ãæ²¬¤Ï¡Ö¥·¥ã¥ì¤Ë¤Ê¤é¤ó¤Ç¥¢¥ì¡£¤½¤Î¤¦¤ÁÄÙ¤ì¤ë¤Ç¡¢µ¤¤ò¸¯¤¤¤¹¤®¤Æ¡×¤È¤¢¤¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡ÉÊÀî¤Ï4ÆüÁ°¤Ë¹¹¿·¤·¤¿¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ç¡ÖÉáÄÌ¤ËÈÓ¤ò¿©¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤é¿®»Ò¤¬ÃÂÀ¸Æü¥±¡¼¥Çã¤Ã¤Æ¤¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¿¡×¤È¡¢·Ý¿Í¤é¤È¥±¡¼¥¤ò°Ï¤ó¤À¼Ì¿¿¤ò¸ø³«¡£¥µ¥×¥é¥¤¥º¤Ç½ËÊ¡¤µ¤ì¤¿¤È¤¤¤¦¥±¡¼¥¤Î¼Ì¿¿¤Ë¡¢¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¤«¤é¤Ï¡Ö¤³¤ì¤Ï»öÁ°¤ËÍ½Ìó¤·¤Ê¤¤¤È»ý¤Ã¤ÆÍè¤ì¤Ê¤¤¥±¡¼¥¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡×¡Ö¤ªÃÂÀ¸Æü¤ª¤á¤Ç¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£