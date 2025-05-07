Cocomi¤ÈÊì¡¦¹©Æ£ÀÅ¹á¤È¤Î2¥·¥ç¥Ã¥È...¡ÖÊÑ´é¡×¤â¡¡¡Ö¤ä¤Ã¤Ñ¤ê»÷¤Æ¤ë...¡ª¡×¤È¥Í¥Ã¥È¶Ã¤
¥Õ¥ë¡¼¥ÈÁÕ¼Ô¤Ç¥â¥Ç¥ë¤ÎCocomi¤µ¤ó¤¬2025Ç¯5·î6Æü¡¢Êì¤Ç²Î¼ê¡¦¹©Æ£ÀÅ¹á¤µ¤ó¤È¤Î2¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ÇÈäÏª¤·¤¿¡£¥Í¥Ã¥È¾å¤Ç¤Ï¡¢¡Ö¤ä¤Ã¤Ñ¤ê»÷¤Æ¤ë...¡ª¡ª¡×¡Ö°µÅÝÅª¥ª¡¼¥é¤¬¤¢¤ë¤È¤³¤í¤âÆ±¤¸¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
Cocomi¤µ¤ó¤Ï¡¢Éã¤ÇÇÐÍ¥¡¦ÌÚÂ¼ÂóºÈ¤µ¤ó¤È¹©Æ£¤µ¤ó¤ÎÄ¹½÷¤È¤·¤Æ¤âÃÎ¤é¤ì¤ë¡£Ëå¤Ï¥â¥Ç¥ë¤ÇÇÐÍ¥¤ÎKoki,¤µ¤ó¡£
¡Ö¤ä¤Ã¤Ñ¤³¤³¤Á¤ã¤ó¤Ï¥Þ¥Þ»÷¤À¤Í¡×
¤³¤É¤â¤ÎÆü¤ÎÍâÆü6Æü¡¢Cocomi¤µ¤ó¤Ï¹©Æ£¤µ¤ó¤È¤Î2¥·¥ç¥Ã¥È¤ò2ËçÈäÏª¡£¡Ö»÷¤Æ¤Þ¤¹¤«¤Í¡©¡×¤ÈÌä¤¤¤«¤±¤Ê¤¬¤é¡¢¡Ö¡ô1ÆüÃÙ¤ì¤Î¤³¤É¤â¤ÎÆü¡×¤È¥Ï¥Ã¥·¥å¥¿¥°¤Çµ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
1ËçÌÜ¤Ç¤Ï¡¢´é¤ò´ó¤»¹ç¤¦Cocomi¤µ¤ó¤È¹©Æ£¤µ¤ó¤¬Èù¾Ð¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£2ËçÌÜ¤Ç¤Ï¡¢2¿Í¤¬Âç¤¤¯ÌÜ¤ò¸«³«¤¤¤Æ¤¤¤ë¡ÖÊÑ´é¥·¥ç¥Ã¥È¡×¤À¡£
¥Í¥Ã¥È¾å¤Ç¤Ï¡¢¡Ö¤ä¤Ã¤Ñ¤ê»÷¤Æ¤ë...¡ª¡ª¡×¡Ö°µÅÝÅª¥ª¡¼¥é¤¬¤¢¤ë¤È¤³¤í¤âÆ±¤¸¡×¡Ö¤³¤¦¤¤¤¦¤Î¸«¤ì¤Æ´ò¤·¤¤¡×¡Ö¤ä¤Ã¤Ñ¤³¤³¤Á¤ã¤ó¤Ï¥Þ¥Þ»÷¤À¤Í¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£