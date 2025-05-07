¡Úµð¿Í¥¹¥¿¥á¥ó¡ÛµÈÀî¾°µ±¤¬½é¤Î4ÈÖ¡¡ºäËÜÍ¦¿Í¤¬7ÈÖ¥µ¡¼¥É¤ÇÉüµ¢¡¡»³ùõ°Ë¿¥¤Ï³«Ëë35¥¤¥Ë¥ó¥°Ï¢Â³Ìµ¼ºÅÀ
¡þ¥×¥íÌîµå¥»¡¦¥ê¡¼¥°¡¡µð¿Í¡Ýºå¿À(7Æü¡¢Åìµþ¥É¡¼¥à)
Á°Æü¤Î»î¹ç¤Ç¡¢µð¿Í¤Ï²¬ËÜÏÂ¿¿Áª¼ê¤¬Éé½ý¸òÂå¤·ÅÐÏ¿Ëõ¾Ã¡£ÉÔÆ°¤Î4ÈÖ¤¬ÀïÀþÎ¥Ã¦¤È¤Ê¤Ã¤¿Ãæ¡¢º£µ¨Á´»î¹ç¤Ç3ÈÖ½Ð¾ì¤À¤Ã¤¿µÈÀî¾°µ±Áª¼ê¤¬4ÈÖ¤ËÆþ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£µÈÀîÁª¼ê¤Ï¥×¥í½é¤Î4ÈÖµ¯ÍÑ¡£²¬ËÜÁª¼ê°Ê³°¤¬4ÈÖ¥¹¥¿¥á¥ó¤ÇÆþ¤ë¤Î¤Ï¡¢2023Ç¯¤ÎºäËÜÍ¦¿ÍÁª¼ê°ÊÍè¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡Ø3ÈÖ¡Ù¤Ë¤Ï¼ãÎÓ³Ú¿ÍÁª¼ê¤¬Æþ¤ê¡¢¤³¤ÎÆü1·³¾º³Ê¤È¤Ê¤Ã¤¿ºäËÜÍ¦¿ÍÁª¼ê¤Ï¡Ø7ÈÖ¥µ¡¼¥É¡Ù¤Ç¥¹¥¿¥á¥ó¡£¡Ø8ÈÖ¥Õ¥¡¡¼¥¹¥È¡Ù¤Ë¤ÏÁýÅÄÎ¦Áª¼ê¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÀèÈ¯¤Î»³粼°Ë¿¥Åê¼ê¤Ï¡¢³«Ëë¤«¤é35¥¤¥Ë¥ó¥°Ï¢Â³Ìµ¼ºÅÀ¤ò·ÑÂ³Ãæ¡£1939Ç¯¹â¶¶ÉÒ¤µ¤ó¡ÊºåµÞ¡Ë¤¬»ý¤Ä³«Ëë¤«¤é38²ó1¡¿3Ï¢Â³Ìµ¼ºÅÀ¤Î¥×¥íÌîµåµÏ¿¹¹¿·¤Î²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
µð¿Í¤Ïºå¿À¤Ëº£µ¨1¾¡7ÇÔ¡£ËÜµòÃÏ¤ÎÅìµþ¥É¡¼¥à¤Ç¤Ï¡¢5ÀïÁ´ÇÔ¤È¶ì¤·¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Úºå¿À¡Û
1(Ãæ)¶áËÜ¸÷»Ê
2(Æó)ÃæÌîÂóÌ´
3(±¦)¿¹²¼æÆÂÀ
4(»°)º´Æ£µ±ÌÀ
5(°ì)Âç»³ÍªÊå
6(º¸)Á°Àî±¦µþ
7(Êá)ÇßÌîÎ´ÂÀÏº
8(Í·)¾®È¨ÎµÊ¿
9(Åê)ÌçÊÌ·¼¿Í
1(Í·)Àô¸ýÍ§ÂÁ
2(±¦)¥¥ã¥Ù¥Ã¥¸
3(º¸)¼ãÎÓ³Ú¿Í
4(Æó)µÈÀî¾°µ±
5(Êá)¹ÃÈåÂóÌé
6(Ãæ)¥Ø¥ë¥Ê¥ó¥Ç¥¹
7(»°)ºäËÜÍ¦¿Í
8(°ì)ÁýÅÄÎ¦
9(Åê)»³粼°Ë¿¥