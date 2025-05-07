ANA¥È¥é¥Ù¥é¡¼¥º¡¢¥¿¥¤¥à¥»¡¼¥ë¤ò¼Â»Ü¡¡¹ñÆâ¡¦³¤³°¥Ä¥¢¡¼¤ä¥Û¥Æ¥ëÂÐ¾Ý¡¢5·î11Æü¤Þ¤Ç
ANA X¤Ï¡¢¡ÖANA¥È¥é¥Ù¥é¡¼¥º¡×¤Î¹ñÆâ¡¦³¤³°¥À¥¤¥Ê¥ß¥Ã¥¯¥Ñ¥Ã¥±¡¼¥¸¤ä¥Û¥Æ¥ë¤Ç¥¿¥¤¥à¥»¡¼¥ë¤ò¡¢5·î7Æü¤«¤é11Æü¤Þ¤Ç¼Â»Ü¤¹¤ë¡£
¹ñÆâ¥À¥¤¥Ê¥ß¥Ã¥¯¥Ñ¥Ã¥±¡¼¥¸¤Î1Ì¾¤¢¤¿¤ê¤ÎÎÁ¶â¤Ï¡¢Åìµþ/±©ÅÄÈ¯Ãå»¥ËÚ2Æü´Ö¡Ê2Ì¾1¼¼¡¢ÁêÅ´¥Õ¥ì¥Ã¥µ¥¤¥ó»¥ËÚ¤¹¤¹¤¤ÎÇñ¡Ë¤¬33,100±ß¤«¤é¡¢²Æì3Æü´Ö¡Ê4Ì¾1¼¼¡¢¥ª¥ê¥¨¥ó¥¿¥ë¥Û¥Æ¥ë ²Æì ¥ê¥¾¡¼¥È¡õ¥¹¥ÑÇñ¡Ë¤¬47,200±ß¤«¤é¤Ê¤É¡£½ÐÈ¯´ü´Ö¤Ï5·î8Æü¤«¤é2026Ç¯4·î30Æü¤Þ¤Ç¡£½ÐÈ¯Æü¡¦½ÉÇñ»ÜÀß¸ÂÄê¤ÇºÇÂç20,000±ß¤Î³ä°ú¥¯¡¼¥Ý¥ó¤âÇÛÉÛ¤¹¤ë¡£
¹ñÆâ¥Û¥Æ¥ë¤Ç¤Ï1¼¼¤¢¤¿¤ê¡¢»¥ËÚÅìµÞREI¥Û¥Æ¥ë¡Ê2Ì¾1¼¼ÁÇÇñ¤Þ¤ê¡Ë¤¬6,000±ß¤«¤é¡¢²Æì¤«¤ê¤æ¤·¥Ó¡¼¥Á¥ê¥¾¡¼¥È¡¦¥ª¡¼¥·¥ã¥ó¥¹¥Ñ¡Ê4Ì¾1¼¼ÁÇÇñ¤Þ¤ê¡Ë¤¬5,740±ß¤«¤é¡¢Ì¾Å´¥¤¥óÉÍ¾¾Ä®¡Ê2Ì¾1¼¼ÁÇÇñ¤Þ¤ê¡Ë¤¬7,035±ß¤«¤é¤Ê¤É¡£½ÉÇñ´ü´Ö¤Ï5·î8Æü¤«¤é2026Ç¯4·î30Æü¤Þ¤Ç¡£
³¤³°¥À¥¤¥Ê¥ß¥Ã¥¯¥Ñ¥Ã¥±¡¼¥¸¤Ç¤Ï¡¢ºÇÂç8Ëü±ßÊ¬¤Î³ä°ú¥¯¡¼¥Ý¥ó¤òÍÑ°Õ¤¹¤ë¤Û¤«¡¢¥Û¥Î¥ë¥ë¡¦ÂæËÌ¡¦¥·¥ó¥¬¥Ý¡¼¥ë¹Ô¤¤Ç¤Ï½ÐÈ¯Æü¸ÂÄê¤Î¥×¥é¥ó¤âÍÑ°Õ¤¹¤ë¡£