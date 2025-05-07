JRE BANK¥¢¥×¥ê¡¦Web¥µ¥¤¥È¤Ë¡ÖÆÃÅµ¼õ¼è¡×²èÌÌ¤òÄÉ²Ã¡¡ÆÃÅµ¿ÊÄèÊýË¡¤òÊÑ¹¹¤Ø
¡¡JRÅìÆüËÜ¤Ï¡¢¥Ç¥¸¥¿¥ë¶âÍ»¥µー¥Ó¥¹¡ÖJRE BANK¡×¤Ë¤ª¤±¤ëÆÃÅµ¤Î¿ÊÄèÊýË¡¤ò¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î¥áー¥ëÁ÷ÉÕ¤«¤é¡¢¥¢¥×¥ê¤ª¤è¤ÓWeb¥µ¥¤¥È¾å¤Î¡ÖÆÃÅµ¼õ¼è¡×²èÌÌ¤Ç¤Î¼õ¤±¼è¤ê¤ËÊÑ¹¹¤¹¤ë¡£ÊÑ¹¹³«»ÏÆü¤Ï6·î9Æü¡£
¡¡¤³¤ì¤ËÈ¼¤¤¡¢6·î9Æü°Ê¹ß¤Ë¿ÊÄè¤µ¤ì¤ëÆÃÅµ¤Ï¡¢JRE BANK¥¢¥×¥ê¡¦Web¥µ¥¤¥È¤Î¡ÖÆÃÅµ¼õ¼è¡×²èÌÌ¤«¤é¼õ¤±¼è¤ë·Á¼°¤È¤Ê¤ë¡£
¡¡ÆÃÅµ¤Ï¡¢¥í¥°¥¤¥ó¸å¤ËMyAccountÆâ¤Î¡ÖÆÃÅµ¼õ¼è¡×¤«¤é¥¢¥¯¥»¥¹¤Ç¤¤ë¤Û¤«¡¢¡Ö¥µー¥Ó¥¹°ìÍ÷¡×¤Þ¤¿¤Ï¡Ö¥µー¥Ó¥¹°ìÍ÷¤ò¸«¤ë¡×¢ª¡Ö¤ªÆÀ¤Ë»È¤¦¡×¥«¥Æ¥´¥êÆâ¤Î¡ÖÆÃÅµ¼õ¼è¡×¤«¤é¤â³ÎÇ§¡¦¼õ¤±¼è¤ê¤¬²ÄÇ½¡£
¡¡¤Ê¤ª¡¢¿·¤·¤¤ÆÃÅµ¤¬¿ÊÄè¤µ¤ì¤ëºÝ¤Ï¡¢¤³¤ì¤Þ¤ÇÆ±ÍÍ¥áー¥ë¤Ç¤âÄÌÃÎ¤µ¤ì¡¢¿ÊÄèÆâÍÆ¤Ï¥¢¥×¥ê¡¦Web¥µ¥¤¥È¤Ë¤âÈ¿±Ç¤µ¤ì¤ë¡£