²Æ¤Î¥«¥¸¥å¥¢¥ë¤Ëº¹¤¬¤Ä¤¯°ìÃå¡£¡Ú¥ê¡¼¥Ü¥Ã¥¯¡Û¤ÎÈ¾Âµ¥¹¥¦¥§¥Ã¥È¤¬Amazon¤ÇÈÎÇäÃæ¡ª
¥¦¥©¡¼¥«¡¼¥×¥é¥¹¤Ï¡¢Amazon.co.jp ¤òÀëÅÁ¤·¥ê¥ó¥¯¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤è¤Ã¤Æ¥µ¥¤¥È¤¬¾Ò²ðÎÁ¤ò³ÍÆÀ¤Ç¤¤ë¼êÃÊ¤òÄó¶¡¤¹¤ë¤³¤È¤òÌÜÅª¤ËÀßÄê¤µ¤ì¤¿¥¢¥Õ¥£¥ê¥¨¥¤¥È¥×¥í¥°¥é¥à¤Ç¤¢¤ë¡¢Amazon¥¢¥½¥·¥¨¥¤¥È¡¦¥×¥í¥°¥é¥à¤Î»²²Ã¼Ô¤Ç¤¹¡£
½Ü¤Î¥¹¥Ý¡¼¥Æ¥£¡¼¤ò·Ú¤ä¤«¤ËÃå¤³¤Ê¤¹¡£¡Ú¥ê¡¼¥Ü¥Ã¥¯¡Û¤Î¥Ï¡¼¥Õ¥¸¥Ã¥×¥¹¥¦¥§¥Ã¥È¤¬Amazon¤ÇÈÎÇäÃæ¡ª
½À¤é¤«¤¯·ÚÎÌ¤Ê¥ß¥ËÎ¢ÌÓÁÇºà¤ò»ÈÍÑ¡£¥Ý¥ê¥¨¥¹¥Æ¥ë¤È¥³¥Ã¥È¥ó¤Îº®ËÂ¤Ë¤è¤ê¡¢ÄÌµ¤À¤ÈÂ®´¥À¤òÈ÷¤¨¤Ä¤Ä¡¢²÷Å¬¤ÊÃå¿´ÃÏ¤òÄó¶¡¡£µ¨Àá¤ÎÊÑ¤ï¤êÌÜ¤ä²Æ¾ì¤Î»ÈÍÑ¤ËºÇÅ¬¡£¥È¥ì¥ó¥É´¶¤¢¤Õ¤ì¤ë¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Èµ¡Ç½À¤ò·ó¤ÍÈ÷¤¨¤¿È¾Âµ¥¹¥¦¥§¥Ã¥È¥È¥ì¡¼¥Ê¡¼¤¬ÅÐ¾ì¡ªº¸¶»¤Ë¤Ï¥Ö¥é¥ó¥É¥í¥´»É½«¤¬»Ü¤µ¤ì¡¢¥Ï¡¼¥Õ¥¸¥Ã¥×»ÅÍÍ¤ÇÃåÃ¦¤¬¤·¤ä¤¹¤¤°ìÃå¡£Âµ¤Ë¤Ï¥Ñ¥¤¥Ô¥ó¥°¡¢¿þ¤Ë¤Ï¥é¥¤¥ó¥ê¥Ö¤òºÎÍÑ¤·¡¢¥·¥ó¥×¥ë¤Ê¤¬¤é¥¹¥¿¥¤¥ê¥Ã¥·¥å¤Ê°õ¾Ý¤òÍ¿¤¨¤ë¡£
¢¨¥»¡¼¥ë¤Î¾ÜºÙ¤ª¤è¤ÓÉ½¼¨²Á³Ê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ïµ¬Ìó¡¢³Æ¾¦ÉÊ¤Î¾ÜºÙ¥Ú¡¼¥¸¤ò¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢ª¡Ú¥¢¥¤¥Æ¥à¾ÜºÙ¤ò¸«¤ë¡Û
½À¤é¤«¤¯·ÚÎÌ¤Ê¥ß¥ËÎ¢ÌÓÁÇºà¤òºÎÍÑ¤·¡¢¥Ý¥ê¥¨¥¹¥Æ¥ë¡ß¥³¥Ã¥È¥ó¤Îº®ËÂ¤Ë¤è¤ëÄÌµ¤À¤ÈÂ®´¥À¤¬ÆÃÄ§¡£´À¤Ð¤àµ¨Àá¤Ë¤â²÷Å¬¤ÊÃå¿´ÃÏ¤òÄó¶¡¤·¡¢¥Ç¥¤¥ê¡¼¤«¤é¥¢¥¯¥Æ¥£¥Ö¥·¡¼¥ó¤Þ¤ÇÉý¹¤¯³èÌö¤¹¤ë¡£
¢ª¡Ú¥¢¥¤¥Æ¥à¾ÜºÙ¤ò¸«¤ë¡Û
¥È¥ì¥ó¥É´¶¤Î¤¢¤ë¥Ï¡¼¥Õ¥¸¥Ã¥×¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ç¡¢ÃåÃ¦¤¬¤·¤ä¤¹¤¯²¹ÅÙÄ´Àá¤â´ÊÃ±¡£º¸¶»¤Ë¤Ï¥Ö¥é¥ó¥É¥í¥´»É½«¤òÇÛÃÖ¤·¡¢Âµ¤Î¥Ñ¥¤¥Ô¥ó¥°¤È¿þ¤Î¥é¥¤¥ó¥ê¥Ö¤¬Á´ÂÎ¤ò¥¹¥Ý¡¼¥Æ¥£¡¼¤«¤Ä¾åÉÊ¤Ë°ú¤Äù¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
¤æ¤Ã¤¿¤ê¤á¤Î¥·¥ë¥¨¥Ã¥È¤È¥×¥ë¥ª¡¼¥Ð¡¼»ÅÍÍ¤Ç¡¢ÃË½÷Ìä¤ï¤ºÃå¤é¤ì¤ë¥æ¥Ë¥»¥Ã¥¯¥¹¥¹¥¿¥¤¥ë¡£¥¸¥ç¥¬¡¼¥Ñ¥ó¥Ä¤ä¥«¡¼¥´¥Ñ¥ó¥Ä¤È¹ç¤ï¤»¤ì¤Ð¡¢½Ü¤Î¥¹¥È¥ê¡¼¥È´¶¤¢¤ë¥³¡¼¥Ç¥£¥Í¡¼¥È¤¬³Ú¤·¤á¤ë¡£
¢ª¡Ú¥¢¥¤¥Æ¥à¾ÜºÙ¤ò¸«¤ë¡Û
¥¤¥ó¥Ê¡¼¤È¤·¤Æ¤â»È¤¤¤ä¤¹¤¤¥·¥ó¥×¥ë¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ç¡¢½Õ¤ä½©¤Î¥ì¥¤¥ä¡¼¥É¤Ë¤âÂÐ±þ¡£¥¢¥¦¥È¥É¥¢¤ä¥¸¥à¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢¥ê¥é¥Ã¥¯¥¹¥¿¥¤¥à¤ä¥ï¥ó¥Þ¥¤¥ë¥¦¥§¥¢¤È¤·¤Æ¤â¼è¤êÆþ¤ì¤ä¤¹¤¤ÈÆÍÑÀ¤Î¹â¤µ¤¬Ì¥ÎÏ¡£
½Ü¤Î¥¹¥Ý¡¼¥Æ¥£¡¼¤ò·Ú¤ä¤«¤ËÃå¤³¤Ê¤¹¡£¡Ú¥ê¡¼¥Ü¥Ã¥¯¡Û¤Î¥Ï¡¼¥Õ¥¸¥Ã¥×¥¹¥¦¥§¥Ã¥È¤¬Amazon¤ÇÈÎÇäÃæ¡ª
½À¤é¤«¤¯·ÚÎÌ¤Ê¥ß¥ËÎ¢ÌÓÁÇºà¤ò»ÈÍÑ¡£¥Ý¥ê¥¨¥¹¥Æ¥ë¤È¥³¥Ã¥È¥ó¤Îº®ËÂ¤Ë¤è¤ê¡¢ÄÌµ¤À¤ÈÂ®´¥À¤òÈ÷¤¨¤Ä¤Ä¡¢²÷Å¬¤ÊÃå¿´ÃÏ¤òÄó¶¡¡£µ¨Àá¤ÎÊÑ¤ï¤êÌÜ¤ä²Æ¾ì¤Î»ÈÍÑ¤ËºÇÅ¬¡£¥È¥ì¥ó¥É´¶¤¢¤Õ¤ì¤ë¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Èµ¡Ç½À¤ò·ó¤ÍÈ÷¤¨¤¿È¾Âµ¥¹¥¦¥§¥Ã¥È¥È¥ì¡¼¥Ê¡¼¤¬ÅÐ¾ì¡ªº¸¶»¤Ë¤Ï¥Ö¥é¥ó¥É¥í¥´»É½«¤¬»Ü¤µ¤ì¡¢¥Ï¡¼¥Õ¥¸¥Ã¥×»ÅÍÍ¤ÇÃåÃ¦¤¬¤·¤ä¤¹¤¤°ìÃå¡£Âµ¤Ë¤Ï¥Ñ¥¤¥Ô¥ó¥°¡¢¿þ¤Ë¤Ï¥é¥¤¥ó¥ê¥Ö¤òºÎÍÑ¤·¡¢¥·¥ó¥×¥ë¤Ê¤¬¤é¥¹¥¿¥¤¥ê¥Ã¥·¥å¤Ê°õ¾Ý¤òÍ¿¤¨¤ë¡£
¢ª¡Ú¥¢¥¤¥Æ¥à¾ÜºÙ¤ò¸«¤ë¡Û
½À¤é¤«¤¯·ÚÎÌ¤Ê¥ß¥ËÎ¢ÌÓÁÇºà¤òºÎÍÑ¤·¡¢¥Ý¥ê¥¨¥¹¥Æ¥ë¡ß¥³¥Ã¥È¥ó¤Îº®ËÂ¤Ë¤è¤ëÄÌµ¤À¤ÈÂ®´¥À¤¬ÆÃÄ§¡£´À¤Ð¤àµ¨Àá¤Ë¤â²÷Å¬¤ÊÃå¿´ÃÏ¤òÄó¶¡¤·¡¢¥Ç¥¤¥ê¡¼¤«¤é¥¢¥¯¥Æ¥£¥Ö¥·¡¼¥ó¤Þ¤ÇÉý¹¤¯³èÌö¤¹¤ë¡£
¢ª¡Ú¥¢¥¤¥Æ¥à¾ÜºÙ¤ò¸«¤ë¡Û
¥È¥ì¥ó¥É´¶¤Î¤¢¤ë¥Ï¡¼¥Õ¥¸¥Ã¥×¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ç¡¢ÃåÃ¦¤¬¤·¤ä¤¹¤¯²¹ÅÙÄ´Àá¤â´ÊÃ±¡£º¸¶»¤Ë¤Ï¥Ö¥é¥ó¥É¥í¥´»É½«¤òÇÛÃÖ¤·¡¢Âµ¤Î¥Ñ¥¤¥Ô¥ó¥°¤È¿þ¤Î¥é¥¤¥ó¥ê¥Ö¤¬Á´ÂÎ¤ò¥¹¥Ý¡¼¥Æ¥£¡¼¤«¤Ä¾åÉÊ¤Ë°ú¤Äù¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
¤æ¤Ã¤¿¤ê¤á¤Î¥·¥ë¥¨¥Ã¥È¤È¥×¥ë¥ª¡¼¥Ð¡¼»ÅÍÍ¤Ç¡¢ÃË½÷Ìä¤ï¤ºÃå¤é¤ì¤ë¥æ¥Ë¥»¥Ã¥¯¥¹¥¹¥¿¥¤¥ë¡£¥¸¥ç¥¬¡¼¥Ñ¥ó¥Ä¤ä¥«¡¼¥´¥Ñ¥ó¥Ä¤È¹ç¤ï¤»¤ì¤Ð¡¢½Ü¤Î¥¹¥È¥ê¡¼¥È´¶¤¢¤ë¥³¡¼¥Ç¥£¥Í¡¼¥È¤¬³Ú¤·¤á¤ë¡£
¢ª¡Ú¥¢¥¤¥Æ¥à¾ÜºÙ¤ò¸«¤ë¡Û
¥¤¥ó¥Ê¡¼¤È¤·¤Æ¤â»È¤¤¤ä¤¹¤¤¥·¥ó¥×¥ë¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ç¡¢½Õ¤ä½©¤Î¥ì¥¤¥ä¡¼¥É¤Ë¤âÂÐ±þ¡£¥¢¥¦¥È¥É¥¢¤ä¥¸¥à¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢¥ê¥é¥Ã¥¯¥¹¥¿¥¤¥à¤ä¥ï¥ó¥Þ¥¤¥ë¥¦¥§¥¢¤È¤·¤Æ¤â¼è¤êÆþ¤ì¤ä¤¹¤¤ÈÆÍÑÀ¤Î¹â¤µ¤¬Ì¥ÎÏ¡£