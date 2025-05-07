µ¡Ç½À¤â¥Ç¥¶¥¤¥óÀ¤âÀÞ¤ê»æÉÕ¤!¡Ú¥·¥Á¥º¥ó¡Û¤ÎÏÓ»þ·×¤¬Amazon¤Ë¤ÆÅÐ¾ì!
¥¦¥©¡¼¥«¡¼¥×¥é¥¹¤Ï¡¢Amazon.co.jp ¤òÀëÅÁ¤·¥ê¥ó¥¯¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤è¤Ã¤Æ¥µ¥¤¥È¤¬¾Ò²ðÎÁ¤ò³ÍÆÀ¤Ç¤¤ë¼êÃÊ¤òÄó¶¡¤¹¤ë¤³¤È¤òÌÜÅª¤ËÀßÄê¤µ¤ì¤¿¥¢¥Õ¥£¥ê¥¨¥¤¥È¥×¥í¥°¥é¥à¤Ç¤¢¤ë¡¢Amazon¥¢¥½¥·¥¨¥¤¥È¡¦¥×¥í¥°¥é¥à¤Î»²²Ã¼Ô¤Ç¤¹¡£
¥Í¥¤¥Ó¡¼¥Ö¥ë¡¼¤¬±Ç¤¨¤ë°ìËÜ!¡Ú¥·¥Á¥º¥ó¡Û¤ÎÏÓ»þ·×¤¬Amazon¤ËÅÐ¾ì!
Âç¥Ò¥Ã¥È¥â¥Ç¥ë¤Î¥Ö¥ë¡¼¥¨¥ó¥¸¥§¥ë¥¹¥â¥Ç¥ë¤Ë³×¥Ð¥ó¥É¥¦¥ª¥Ã¥Á¤ò²Ã¤¨¤¿¿·¤¿¤Ê¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ÇÅÐ¾ì ¡£Ê¸»úÈÄ¡¢¥Ù¥¼¥ë¡¢³×¥Ð¥ó¥É¡ÊAT8020-03L¡Ë¤Ï¡Ö¥Ö¥ë¡¼¥¨¥ó¥¸¥§¥ë¥¹¡×¥«¥é¡¼¤òºÎÍÑ¡£Î¢¤Ö¤¿¤Ë¤Ï¡Ö¥Ö¥ë¡¼¥¨¥ó¥¸¥§¥ë¥¹¡×¤Î¥¨¥ó¥Ö¥ì¥à¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¢¨¥»¡¼¥ë¤Î¾ÜºÙ¤ª¤è¤ÓÉ½¼¨²Á³Ê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ïµ¬Ìó¡¢³Æ¾¦ÉÊ¤Î¾ÜºÙ¥Ú¡¼¥¸¤ò¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢ª¡Ú¥¢¥¤¥Æ¥à¾ÜºÙ¤ò¸«¤ë¡Û
¥·¥Á¥º¥ó¡ÖAT8020-54L¡×¤Ï¡¢ßê¤Ó¤ä¤«¤ÊÊ·°Ïµ¤¤ÎÏÓ»þ·×¤Ç¤¢¤ë¡£
¢ª¡Ú¥¢¥¤¥Æ¥à¾ÜºÙ¤ò¸«¤ë¡Û
À¤³¦43ÅÔ»Ô¤Î¥ï¡¼¥ë¥É¥¿¥¤¥àµ¡Ç½¤ÈUTC¡Ê¶¨ÄêÀ¤³¦»þ¡Ë¤ËÂÐ±þ¤·¡¢¤µ¤é¤Ë¥æ¡¼¥¶¡¼¤¬Ç¤°Õ¤Ç¥Û¡¼¥àÅÔ»Ô¤Î»þº¹¤òÀßÄê²ÄÇ½¡£³¤³°Î¹¹Ô¤ä¥Ó¥¸¥Í¥¹¥·¡¼¥ó¤Ç¤ÎÍøÊØÀ¤ò¹â¤á¡¢¥°¥í¡¼¥Ð¥ë¤Ë³èÌö¤¹¤ë¥æ¡¼¥¶¡¼¤ò¥µ¥Ý¡¼¥È¤¹¤ë¼ÂÍÑÅª¤Êµ¡Ç½¤òÈ÷¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
ËÜ³ÊÅª¤Ê¹Ò¶õ»þ·×¤Î¾Ú¤È¤â¤¤¤¨¤ë¹Ò¶õ·×»»¼Ü¤òÅëºÜ¡£À¤³¦4¥¨¥ê¥¢¡ÊÆüËÜ¡¢Ãæ¹ñ¡¢¥è¡¼¥í¥Ã¥Ñ¡¢ËÌÊÆ¡Ë¤ÇÅÅÇÈ¤ò¼õ¿®¤·¡¢Àµ³Î¤Ê»þ¹ï¤òÉ½¼¨¤¹¤ë¡£
Ê¸»úÈÄ¡¢¥Ù¥¼¥ë¡¢³×¥Ð¥ó¥É¡ÊAT8020-03L¡Ë¤Ï¥¢¥á¥ê¥«³¤·³½êÂ°¡Ö¥Ö¥ë¡¼¥¨¥ó¥¸¥§¥ë¥¹¡×¥«¥é¡¼¤òºÎÍÑ¡£Î¢¤Ö¤¿¤Ë¤Ï¡Ö¥Ö¥ë¡¼¥¨¥ó¥¸¥§¥ë¥¹¡×¤Î¥¨¥ó¥Ö¥ì¥à¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¢ª¡Ú¥¢¥¤¥Æ¥à¾ÜºÙ¤ò¸«¤ë¡Û
¥Í¥¤¥Ó¡¼¥Ö¥ë¡¼¤¬±Ç¤¨¤ë°ìËÜ!¡Ú¥·¥Á¥º¥ó¡Û¤ÎÏÓ»þ·×¤¬Amazon¤ËÅÐ¾ì!
Âç¥Ò¥Ã¥È¥â¥Ç¥ë¤Î¥Ö¥ë¡¼¥¨¥ó¥¸¥§¥ë¥¹¥â¥Ç¥ë¤Ë³×¥Ð¥ó¥É¥¦¥ª¥Ã¥Á¤ò²Ã¤¨¤¿¿·¤¿¤Ê¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ÇÅÐ¾ì ¡£Ê¸»úÈÄ¡¢¥Ù¥¼¥ë¡¢³×¥Ð¥ó¥É¡ÊAT8020-03L¡Ë¤Ï¡Ö¥Ö¥ë¡¼¥¨¥ó¥¸¥§¥ë¥¹¡×¥«¥é¡¼¤òºÎÍÑ¡£Î¢¤Ö¤¿¤Ë¤Ï¡Ö¥Ö¥ë¡¼¥¨¥ó¥¸¥§¥ë¥¹¡×¤Î¥¨¥ó¥Ö¥ì¥à¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¢ª¡Ú¥¢¥¤¥Æ¥à¾ÜºÙ¤ò¸«¤ë¡Û
¥·¥Á¥º¥ó¡ÖAT8020-54L¡×¤Ï¡¢ßê¤Ó¤ä¤«¤ÊÊ·°Ïµ¤¤ÎÏÓ»þ·×¤Ç¤¢¤ë¡£
¢ª¡Ú¥¢¥¤¥Æ¥à¾ÜºÙ¤ò¸«¤ë¡Û
À¤³¦43ÅÔ»Ô¤Î¥ï¡¼¥ë¥É¥¿¥¤¥àµ¡Ç½¤ÈUTC¡Ê¶¨ÄêÀ¤³¦»þ¡Ë¤ËÂÐ±þ¤·¡¢¤µ¤é¤Ë¥æ¡¼¥¶¡¼¤¬Ç¤°Õ¤Ç¥Û¡¼¥àÅÔ»Ô¤Î»þº¹¤òÀßÄê²ÄÇ½¡£³¤³°Î¹¹Ô¤ä¥Ó¥¸¥Í¥¹¥·¡¼¥ó¤Ç¤ÎÍøÊØÀ¤ò¹â¤á¡¢¥°¥í¡¼¥Ð¥ë¤Ë³èÌö¤¹¤ë¥æ¡¼¥¶¡¼¤ò¥µ¥Ý¡¼¥È¤¹¤ë¼ÂÍÑÅª¤Êµ¡Ç½¤òÈ÷¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
ËÜ³ÊÅª¤Ê¹Ò¶õ»þ·×¤Î¾Ú¤È¤â¤¤¤¨¤ë¹Ò¶õ·×»»¼Ü¤òÅëºÜ¡£À¤³¦4¥¨¥ê¥¢¡ÊÆüËÜ¡¢Ãæ¹ñ¡¢¥è¡¼¥í¥Ã¥Ñ¡¢ËÌÊÆ¡Ë¤ÇÅÅÇÈ¤ò¼õ¿®¤·¡¢Àµ³Î¤Ê»þ¹ï¤òÉ½¼¨¤¹¤ë¡£
Ê¸»úÈÄ¡¢¥Ù¥¼¥ë¡¢³×¥Ð¥ó¥É¡ÊAT8020-03L¡Ë¤Ï¥¢¥á¥ê¥«³¤·³½êÂ°¡Ö¥Ö¥ë¡¼¥¨¥ó¥¸¥§¥ë¥¹¡×¥«¥é¡¼¤òºÎÍÑ¡£Î¢¤Ö¤¿¤Ë¤Ï¡Ö¥Ö¥ë¡¼¥¨¥ó¥¸¥§¥ë¥¹¡×¤Î¥¨¥ó¥Ö¥ì¥à¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¢ª¡Ú¥¢¥¤¥Æ¥à¾ÜºÙ¤ò¸«¤ë¡Û