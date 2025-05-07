¥³¥á5¥¥íºÇ¹âÃÍ4233±ß¡¡17½µÏ¢Â³¾å¾º¡¢Á°Ç¯Èæ2ÇÜ
¡¡ÇÀÎÓ¿å»º¾Ê¤Ï7Æü¡¢4·î21¡Á27Æü¤ËÁ´¹ñ¤Î¥¹¡¼¥Ñ¡¼¤ÇÈÎÇä¤µ¤ì¤¿¥³¥á5¥¥íÅö¤¿¤ê¤ÎÊ¿¶Ñ²Á³Ê¤¬4233±ß¤À¤Ã¤¿¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£Á°½µ¤è¤ê13±ß¹â¤¤¡£17½µÏ¢Â³¤ÎÃÍ¾å¤¬¤ê¤Ç²áµîºÇ¹âÃÍ¤ò¹¹¿·¤·¡¢Á°Ç¯Æ±´ü¡Ê2088±ß¡Ë¤ÈÈæ¤Ù¤Æ2ÇÜÄ¶¤Î¹âÆ¤¬Â³¤¯¡£À¯ÉÜ¤¬3·î¤ËÊü½Ð¤·¤¿È÷ÃßÊÆ¤¬´üÂÔ¤µ¤ì¤¿¤è¤¦¤Ë¤ÏÅ¹Æ¬¤Ë¹Ô¤ÅÏ¤é¤º¡¢Êü½Ð¸ú²Ì¤Ï°ÍÁ³¤È¤·¤Æ¸ÂÄêÅª¤Ê¾õ¶·¤À¡£
¡¡È÷ÃßÊÆ¤ò½ä¤Ã¤Æ¤Ï¡¢Á´¹ñÇÀ¶È¶¨Æ±ÁÈ¹çÏ¢¹ç²ñ¡ÊJAÁ´ÇÀ¡Ë¤¬Êü½ÐÊ¬¤ÎÌó94¡ó¤òÍî»¥¤·¤¿¡£JAÁ´ÇÀ¤ÏÍî»¥¤·¤¿È÷ÃßÊÆÌó19Ëü9Àé¥È¥ó¤Î¤¦¤Á¡¢5·î1Æü»þÅÀ¤Ç29¡ó¡ÊÌó5Ëü7Àé¥È¥ó¡Ë¤ò²·Çä¶È¼Ô¤Ë½Ð²Ù¡£4·î24Æü»þÅÀ¤Ç¤Ï24¡ó¤Ç¡¢¤½¤Î»þ¤è¤ê¤ÏÌó1Ëü¥È¥óÁý¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ÇÀ¿å¾Ê¤ÎÄ´¤Ù¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¥¹¡¼¥Ñ¡¼Å¹Æ¬¤ÎÈÎÇä¿ôÎÌ¤ÏÁ°Ç¯Æ±´üÈæ¤Ç18.0¡óÁý¤¨¤¿¡£È÷ÃßÊÆ¤ÏÃÊ³¬Åª¤ËÎ®ÄÌ¤·¤Æ¤¤¤ë¤¬½½Ê¬¤ÊÎÌ¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢ÃÍ²¼¤¬¤ê¤Ë¤Ï¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£
¡¡¤³¤¦¤·¤¿¾õ¶·¤ò¼õ¤±¡¢ÇÀ¿å¾Ê¤Ï2Æü¡¢JAÁ´ÇÀ¤ËÂÐ¤·¤ÆÎ®ÄÌ¤Î³ÈÂç¤òµÞ¤°¤è¤¦Í×ÀÁ¡£ÀÐÇËÌÐ¼óÁê¤Ï7Æü¡¢¥³¥á²Á³Ê¤Î¹âÆ¤òÆ§¤Þ¤¨¤¿ÂÐºö¤ò¼«Ì±ÅÞ¤Î¾®Ìî»û¸ÞÅµÀ¯Ä´²ñÄ¹¤Ë»Ø¼¨¤·¤¿¡£