【【ムービー・マスターピース】 『スター・ウォーズ エピソード3/シスの復讐』1/6スケールフィギュア パルパティーン(ダース・シディアス)】 2026年7月 発売予定 価格:49,000円

ホットトイズは、可動フィギュア「【ムービー・マスターピース】 『スター・ウォーズ エピソード3/シスの復讐』1/6スケールフィギュア パルパティーン(ダース・シディアス)」を2026年7月に発売する。価格は49,000円。

本商品は、映画「スター・ウォーズ エピソード3/シスの復讐」に登場する最高議長パルパティーンを再現したもの。議長としての姿だけでなく、メイス・ウィンドゥとの決闘した後のシスの暗黒卿ダース・シディアスとしての姿も再現されている。

可動箇所は30カ所以上あるほか、2種付属するイアン・マクダーミドの肖像権をクリアしたヘッドはどちらも眼球を動かせる。また、内蔵するワイヤーによって動きをつけられる着脱可能な黒いローブに加えて、USBによるLEDライトアップ機能を搭載したタイプと単体で飾れる通常タイプのライトセーバーが付属する。

スケール:1/6スケール サイズ:全高約29cm 可動ポイント:30カ所以上 電池:USB電源仕様 付属品(武器):ライトセーバー(ライトアップ機能付き)、ライトセーバー、光刃パーツ(×2) 付属品(アクセサリー):差し替え用ヘッド、差し替え用ハンドパーツ(×10)、特製台座

