¥¤¥ó¥É¤¬¥Ñ¥¥¹¥¿¥ó»ÙÇÛÃÏ°è¤Ê¤É¤ò¹¶·â¤·»Ò¤É¤â´Þ¤à26¿Í»àË´¡¡¥Ñ¥¥¹¥¿¥ó¤ÎÈ¿·â¤Ç¥¤¥ó¥ÉÂ¦¤ÎÌ±´Ö¿Í10¿Í»àË´¡¡¥«¥·¥ß¡¼¥ëÃÏÊý¤Ç·³»öÅª¶ÛÄ¥¹â¤Þ¤ë
¥¤¥ó¥É¤È¥Ñ¥¥¹¥¿¥ó¤Î·¸ÁèÃÏ¥«¥·¥ß¡¼¥ëÃÏÊý¤Ç·³»öÅª¶ÛÄ¥¤¬¹â¤Þ¤ëÃæ¡¢¥¤¥ó¥É·³¤Ï¥Ñ¥¥¹¥¿¥ó¤Î¼Â¸ú»ÙÇÛÃÏ°è¤Ê¤É¤ò¹¶·â¤·¤Þ¤·¤¿¡£¥Ñ¥¥¹¥¿¥óÂ¦¤âÈ¿·â¤ò¹Ô¤¤¡¢ÁÐÊý¤ÇÂ¿¿ô¤Î»à¼Ô¤¬½Ð¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥¤¥ó¥É¹ñËÉ¾Ê¤Ï7Æü¡¢¥Ñ¥¥¹¥¿¥ó¤Î¥Æ¥í¥ê¥¹¥È¤ÎµòÅÀ9¤«½ê¤ò¹¶·â¤·¤¿¤ÈÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¥¤¥ó¥É¥á¥Ç¥£¥¢¤Ê¤É¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢¥«¥·¥ß¡¼¥ëÃÏÊý¤Î¥Ñ¥¥¹¥¿¥ó»ÙÇÛÃÏ°è¤Ê¤É¤Ë¤¢¤ë¥¤¥¹¥é¥à²á·ãÇÉ¤ÎµòÅÀ¤òÉ¸Åª¤Ë¥ß¥µ¥¤¥ë¹¶·â¤¬¹Ô¤ï¤ì¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¥«¥·¥ß¡¼¥ëÃÏÊý¤Î¥¤¥ó¥ÉÂ¦»ÙÇÛÃÏ°è¤ÇÀè·î¡¢´Ñ¸÷µÒ¤é26¿Í¤¬»àË´¤·¤¿¥Æ¥í»ö·ï¤ò¼õ¤±¡¢¥Ñ¥¥¹¥¿¥óÀ¯ÉÜ¤Î´ØÍ¿¤ò¼çÄ¥¤¹¤ë¥¤¥ó¥É¤¬ÊóÉü¤Ë½Ð¤¿·Á¤Ç¤¹¡£
¥Ñ¥¥¹¥¿¥ó»ÙÇÛÃÏ°è¤Î½»Ì±
¡Ö5²ó¤«6²ó¡¢Âç¤¤ÊÇúÈ¯²»¤¬Ê¹¤³¤¨¤Þ¤·¤¿¡£¿Í¡¹¤Ï¥Ñ¥Ë¥Ã¥¯¤Ë´Ù¤ê¡¢ÈòÆñ¤¹¤ë¤è¤¦»Ø¼¨¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤Î²Ð¤Ï¥¤¥ó¥É¤Ë¤è¤ë¤â¤Î¤Ç¤¹¡×
¥¤¥ó¥É¥á¥Ç¥£¥¢¤Ï¡¢Åö¶É¼Ô¤ÎÏÃ¤È¤·¤Æ¡¢¥Æ¥í¥ê¥¹¥È70¿Í°Ê¾å¤¬»¦³²¤µ¤ì¤¿¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¥Ñ¥¥¹¥¿¥ó¥á¥Ç¥£¥¢¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¥¤¥ó¥É¤Î¹¶·â¤Ï½»ÂðÃÏ¤Ë¤âµÚ¤Ó¡¢»Ò¤É¤â¤ò´Þ¤à26¿Í¤¬»àË´¡¢46¿Í¤¬Éé½ý¤·¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¥¤¥ó¥É·³¤Î¹¶·â¤Ë¥Ñ¥¥¹¥¿¥óÂ¦¤âÈ¿·â¡£¼Â¸ú»ÙÇÛÀþÉÕ¶á¤ÇÈ¯Ë¤¤·¡¢¥¤¥ó¥ÉÂ¦¤ÎÌ±´Ö¿Í10¿Í¤¬»àË´¤·¤¿¤ÈÊó¤¸¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Î¾·³¤¬·ã¤·¤¯¸òÀï¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤Î¾ðÊó¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢¥Ñ¥¥¹¥¿¥óÀ¯ÉÜ¤Î´Ø·¸¼Ô¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢¥Ñ¥¥¹¥¿¥ó·³¤Ï¥¤¥ó¥É·³¤ÎÀïÆ®µ¡5µ¡¤ò·âÄÆ¤·¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¥Ñ¥¥¹¥¿¥ó·³ÊóÆ»´±
¡ÖÅ¨¤ÎÈÜÎô¤ÇÉÔÅö¤Ê¹¶·â¤ËÂÐ¤·¡¢¥Ñ¥¥¹¥¿¥ó·³¤Ï¹ñÌ±¤Î»Ù±ç¤òÆÀ¤Æ¶¯ÎÏ¤ËÈ¿·â¤òÂ³¤±¤ë¡×
¥Æ¥í¤Ø¤Î´ØÍ¿¤òÈÝÄê¤¹¤ë¥Ñ¥¥¹¥¿¥ó¤ÏÊóÉü¤ò¼¨º¶¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢·³»ö¾×ÆÍ¤¬¤µ¤é¤Ë¥¨¥¹¥«¥ì¡¼¥È¤¹¤ë·üÇ°¤¬¹â¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£