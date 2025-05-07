¡ÖÁ´¥Ñ¥Ñ¤ØÅÁ¤¨¤¿¤¤¡×ºÊ¤Î¼Ì¿¿¤Ë¹þ¤á¤¿ËÜ²»¤Ë7.2Ëü¤¤¤¤¤Í¡Ö·ã¤·¤¯Æ±°Õ¡×¡Ö¤¤¤¤¤Í100²ó²¡¤·¤¿¤¤¡×¡Ú¥Þ¥Þ¥ê¡Û
¡ÖºÊ¤«¤é¤Î¤ª´ê¤¤¡×Êì»Ò¤Î¼Ì¿¿¤¬¥Ð¥ó¥Ð¥ó¤Û¤·¤¤¡Ä
»Ò°é¤ÆÃæ¤ÎÊý¤ÏË»¤·¤¯¡¢¤Õ¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤Æ¤ß¤ë¤È»Ò¤É¤â¤È¼«Ê¬¤Î¼Ì¿¿¤¬¤¢¤Þ¤ê¤Ê¤¤¡Ä¤È¤¤¤¦Êý¤â¤¤¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£Åê¹Æ¼Ô¡¦¥Ô¥Î 2m(@pino_ESTJ)¤µ¤ó¤ÏÉ×¤¬»£±Æ¤·¤¿¼Ì¿¿¤òÅê¹Æ¤·¡¢¤³¤¦¤¤¤Ã¤¿¼Ì¿¿¤¬¡Ö¥Ð¥ó¥Ð¥ó¤Û¤·¤¤¡×¤È¸Æ¤Ó¤«¤±¤Þ¤¹¡£
Ⓒpino_ESTJ
Ⓒpino_ESTJ
Á´¥Ñ¥Ñ¤Ø‼️‼️
¤³¤¦¤¤¤¦¼Ì¿¿¤ò¤¿¤¯¤µ¤ó»£¤ë¤ó¤À¤è‼️‼️¤È¤ê¤¢¤¨¤ºÏ¢¼Ì‼️‼️·¯¤¿¤Á¤Ð¤«¤ê¼«Á³¤Ê¼Ì¿¿¤Ï¤º¤ë¤¤¤Î¤è‼️‼️¤¹¤Ã¤Ô¤ó¤Ç¤âµ¤¤Ë¤»¤º¥Ð¥ó¥Ð¥ó»£¤Ã¤ÆÁ´ÉôÁ÷¤Ã¤Æ‼️‼️¤¢¤È¤Ï¤³¤Ã¤Á¤ÇÁª¤ê¤¹¤°¤ë¤«¤é‼️‼️Íê¤à‼️‼️
¥Ô¥Î¤µ¤ó¤ÏÁ´¥Ñ¥Ñ¤Ø¤ËÂÐ¤·¡¢ºÊ¤¬¤¹¤Ã¤Ô¤ó¤Ç¤âµ¤¤Ë¤»¤ºÊì»Ò¤Î¼«Á³¤Ê¼Ì¿¿¤ò»£¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¤ÈÏÃ¤·¤Þ¤¹¡£¤È¤ê¤¢¤¨¤º¤¿¤¯¤µ¤ó»£¤Ã¤Æ¤ß¤ì¤Ð¡¢¤¤ì¤¤¤Ë¼Ì¤Ã¤¿¤â¤Î¤òÁª¤Ù¤Þ¤¹¤è¤Í¡£
²ÈÂ²¤Î½¸¹ç¼Ì¿¿¤ÏÀáÌÜÀáÌÜ¤Ç»£¤ëµ¡²ñ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¼«Á³¤ÊÆü¾ï¼Ì¿¿¤Ï¡¢Æü¡¹¤Î¹¬¤»¤ò»×¤¤½Ð¤»¤ëµ®½Å¤Ê¤â¤Î¤Ç¤¹¡£¥Þ¥Þ¤¬¼«Ê¬¤Ç»£¤ì¤Ê¤¤¼Ì¿¿¤À¤«¤é¤³¤½¡¢¤½¤Ð¤Ë¤¤¤ë¥Ñ¥Ñ¤Ë»£¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¤Ç¤¹¤è¤Í¡£
¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¤Ï¡ÖÌÀÆü¤«¤é¤¿¤¯¤µ¤ó»£¤í¤¦¡×¡Ö¡Øº£¥·¥ã¥Ã¥¿ー¥Á¥ã¥ó¥¹¤À¤è¡ª¡Ù¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤Æ»£¤Ã¤Æ¤â¤é¤¦¤±¤É¡¢¥³¥ì¥¸¥ã¥Ê¥¤´¶½Ð¤ë😂¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¡¢ÆÃ¤Ë¼«Á³¤Ê½Ö´Ö¤ò»£¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¤È¤¤¤¦À¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
Ã¯¤«¤¬»£¤ë¤³¤È¤Ç¤·¤«À¸¤ß½Ð¤»¤Ê¤¤¡Ö¿Æ»Ò¤Î¼«Á³¤Ê¼Ì¿¿¡×¡£¥Ñ¥Ñ¥Þ¥Þ¤ª¸ß¤¤¤Ë¤¿¤¯¤µ¤ó»£¤ê¤¿¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£²ÈÂ²¤Î¹¬¤»¤Ê½Ö´Ö¤ò»Ä¤¹ÊýË¡¤Ë¤Ä¤¤¤Æµ¤¤Å¤¤¬¤¢¤ë¡¢¤¹¤Æ¤¤ÊÅê¹Æ¤Ç¤·¤¿¡£
²¿µ¤¤Ê¤¤¼Ì¿¿¤¬»×¤¤½Ð¿¼¤¤¤â¤Î¤Ë¤Ê¤ë
»Ò°é¤Æ¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¼Ì¿¿¤Ë»Ä¤·¤¿¤¯¤Ê¤ë¤è¤¦¤Ê¥ï¥ó¥·ー¥ó¤Ë½Ð²ñ¤¦¤³¤È¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤«¡£
Åê¹Æ¼Ô¡¦¤Ò¤ß¤Ä¤Î¤¦¤Ä»Ò¤Á¤ã¤ó☺︎¤µ¤ó¤Ï¤ï¤¬»Ò¤ÈÍ§¿Í¤Î»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤Î3¿Í¤Ç¡¢¥Òー¥íーÉ÷¤Î¤ªÌÌ¤òÈï¤Ã¤¿»Ñ¤Ç¼Ì¿¿¤ò»£¤Ã¤¿¤½¤¦¡£3¿Í¤Ï¤É¤ó¤Ê»Ñ¤ò¸«¤»¤Æ¤¯¤ì¤¿¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
©︎utuko_chan
²¿¤ÎÂÇ¤Á¹ç¤ï¤»¤â¤Ê¤¯2ºÐ3ºÐ4ºÐ¤Ë¡Ö¤Ï¤¤¥Ýー¥º¡×¤Ç»£¤ì¤¿´ñÀ×¤Î¥Õ¥©ー¥áー¥·¥ç¥ó
ÂÇ¤Á¹ç¤ï¤»¤Ê¤¯»£¤Ã¤¿¤Î¤Ë¤â´Ø¤ï¤é¤º¡¢¸ÄÀ¤¢¤Õ¤ì¤ë·è¤á¥Ýー¥º¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë3¿Í¡£¤·¤Ã¤«¤ê¤È¤½¤ì¤¾¤ì¥Òー¥íー¤Ë¤Ê¤ê¤¤Ã¤Æ¤¤¤ëÍÍ»Ò¤¬ÅÁ¤ï¤ê¤Þ¤¹¡£¶öÁ³¤È¤Ï»×¤¨¤Ê¤¤¤Û¤É¥Ð¥é¥ó¥¹¤Î¼è¤ì¤¿¥Õ¥©ー¥áー¥·¥ç¥ó¤â¤¹¤Æ¤¤Ç¤¹¡£
¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¤Ï¡Ö°ì½Ö¡¢Ìîµå¤Î¼ç¿³¤¬»°¿¶¤Î¤È¤¤Ë¼è¤ë¥Ýー¥º»°¼ï¤«¤È»×¤Ã¤Á¤ã¤Ã¤¿¡£¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ãÎÉ¤¤¼Ì¿¿¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡ª¡×¡Ö°ìÀ¸Êª¤Î¼Ì¿¿¡×¤Ê¤É¤Î¥ê¥×¥é¥¤¤¬¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¼Ì¿¿¤ò¸«¤ëÅÙ¤Ë¤³¤ÎÆü¤Î¤³¤È¤ò»×¤¤½Ð¤·¤Æ¾Ð´é¤Ë¤Ê¤ì¤½¤¦¤Ê´ñÀ×¤Î1Ëç¡£»Ò°é¤Æ¤Î³Ú¤·¤µ¤ò´¶¤¸¤é¤ì¤ë¤¹¤Æ¤¤Ê¥¨¥Ô¥½ー¥É¤Ç¤·¤¿¤Í¡£
¡Ö´èÄ¥¤Ã¤Æ¤ë¤ï¤Í¤§¡×¸ø±à¤Ç²ñ¤Ã¤¿¥Þ¥À¥à¤«¤é¤Î²¹¤«¤¤¸ÀÍÕ
»Ò°é¤ÆÃæ¡¢ÊÝ°é±à¤Ë´Ø¤¹¤ëÊÐ¸«¤Î¤¢¤ë°Õ¸«¤Ë¥·¥ç¥Ã¥¯¤ò¼õ¤±¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ëÊý¤â¤¤¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÆ¯¤Êý¤ä»Ò°é¤Æ¤Î»ÅÊý¤¬¤¢¤ë¤Î¤ÏÅöÁ³¤Î¤³¤È¤Ç¤¹¤¬¡¢¤Þ¤À¤Þ¤ÀÍý²ò¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤È´¶¤¸¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ë¤«¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
Åê¹Æ¼Ô¡¦¤Ý¤Á¤³(@potiko0815)¤µ¤ó¤Ï¡¢¸ø±à¤Ç²ñ¤Ã¤¿¥Þ¥À¥à¤Ë¡Ö¤â¤¦Æ¯¤¤¤Æ¤ë¤Î?¡×¤È¶Ã¤«¤ì¡¢¿È¹½¤¨¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢Â³¤¯¥Þ¥À¥à¤Î¸ÀÍÕ¤ÏÍ½ÁÛ¤È°ã¤¤²¹¤«¤Ã¤¿¤½¤¦¡£¤Ý¤Á¤³¤µ¤ó¤¬¡Ö¤¢¤ó¤Ê¥Þ¥À¥à¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤¡×¤È»×¤Ã¤¿ÁÇÅ¨¤Ê¸ÀÍÕ¤È¤Ï¡©
¸ø±à¤Ç¤ª²ñ¤¤¤·¤¿¥Þ¥À¥à¤Ë¡Ö¤¨¡ª¤â¤¦Æ¯¤¤¤Æ¤ë¤Î!?¤¸¤ã¤¡»Ò¤É¤â¤Ï0ºÐ¤«¤éÊÝ°é±à!?¡×¤ÈÊ¹¤«¤ì¤Æ²Ä°¥ÁÛ¤È¤«¸À¤ï¤ì¤ë¤Î¤«¤Ê😔¤Ã¤Æ»×¤Ã¤Æ¤¿¤é¡Ö¤³¤ó¤Ê¾®¤µ¤¤»Ò°é¤Æ¤Ê¤¬¤éÆ¯¤¤¤ÆË»¤·¤¤¤À¤í¤¦¤ËµÙ¤ß¤ÎÆü¤ÏÄ«¤«¤é¸ø±àÏ¢¤ì¤Æ¤¤Æ¡Ä´èÄ¥¤Ã¤Æ¤ë¤ï¤Í¤§¡£¡×¤Ã¤Æ¸À¤ï¤ì¤ÆÉ¡¤Î±ü¤¬¥Äー¥ó¤Ã¤Æ¤·¤¿🥲
¥Þ¥À¥à～😭😭😭😭😭
¡Ö´èÄ¥¤Ã¤Æ¤ë¤ï¤Í¤§¡×¤È¥Þ¥À¥à¤Ë¸À¤ï¤ì¡¢É¡¤Î±ü¤¬¥Äー¥ó¤È¤·¤¿¤È¤¤¤¦¤Ý¤Á¤³¤µ¤ó¡£¥Þ¥À¥à¤Ë¤âÆ±¤¸¤è¤¦¤Ê·Ð¸³¤¬¤¢¤ë¤Î¤«¡¢¿È¶á¤Ë¤¤¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤Í¡£¤È¤Æ¤â¿´¤¬²¹¤«¤¯¤Ê¤ë¸ÀÍÕ¤Ç¤¹¡£¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¤Ï¡Ö¤½¤ó¤ÊÁÇÅ¨¤Ê¥Þ¥À¥à¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤¡×¡ÖÎ©¾ì¤¬°ã¤Ã¤Æ¤â¡¢¤ª¸ß¤¤´èÄ¥¤Ã¤Æ¤ë¤è¤Í¤Ã¤ÆÇ§¤á¹ç¤Ã¤Æ¡¢Îå¤Þ¤·¹ç¤Ã¤Æ¡¢¤½¤·¤Æ½õ¤±¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤±¤ëÀ¤¤ÎÃæ¤Ç¤¢¤ê¤¿¤¤¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤ì¤¾¤ì°ã¤¦¹Í¤¨¤ä¶¶ø¤ò»ý¤ÄÃæ¤Ç¤Î»×¤¤¤ä¤ê¤Ï²¹¤«¤¤¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¶»¤¬¤¸ー¤ó¤È¤¹¤ë¡¢ÁÇÀ²¤é¤·¤¤Åê¹Æ¤Ç¤·¤¿¡£
µ»öºîÀ®: kanako_mamari
¡ÊÇÛ¿®¸µ: ¥Þ¥Þ¥ê¡Ë