¥µ¥¯¥é¥ó¥Ü¤ÎÅðÆñËÉ»ßÂÐºö¤ò¶¯²½¡¡»³·Á¸©ÆâµîÇ¯¤Ï80¥¥íÈï³²¡¡¤Û¤«¤Ë¥³¥á¡¦¥Ê¥·¡¦¥â¥â¤â
¥µ¥¯¥é¥ó¥Ü¤Î¼ý³Ï»þ´ü¤òÁ°¤ËÇÀºîÊª¤òÅðÆñ¤«¤éËÉ¤°¤¿¤á¤ÎÂÐºö²ñµÄ¤¬7Æü¡¢»³·Á»Ô¤Ç³«¤«¤ì¡¢¿×Â®¤ÊÄÌÊó¤Ê¤ÉËÉÈÈÂÐºö¤ò³ÎÇ§¤·¤Þ¤·¤¿¡£²ñµÄ¤Ç¤ÏµîÇ¯¡¢¸©Æâ¤Ç¤â¥³¥á¤ÎÂçÎÌÅðÆñÈï³²¤¬È¯À¸¤·¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¸©¤äJA¡¢¸©·Ù¤ÎÃ´Åö¼Ô¤Ê¤É¤ª¤è¤½30¿Í¤¬½ÐÀÊ¤·¤¿²ñµÄ¤Ç¤Ï¡¢¸©Æâ¤ÇµîÇ¯È¯À¸¤·¤¿ÇÀºîÊªÅðÆñ¤Î¾õ¶·¤¬Êó¹ð¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¸©·Ù¤Î¤Þ¤È¤á¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢µîÇ¯¡¢¸©Æâ¤Ç³ÎÇ§¤µ¤ì¤¿¥µ¥¯¥é¥ó¥Ü¤ÎÅðÆñÈï³²¤Ï¡¢´¨²Ï¹¾»Ô¡¢Ä¹°æ»Ô¡¢Â¼»³»Ô¡¢Ãæ»³Ä®¤Î4¤Ä¤Î»Ô¤ÈÄ®¤Ç¹ç¤ï¤»¤Æ80¥¥í¡¢Èï³²³Û¤Ï26Ëü2600±ßÁêÅö¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤Î¤Û¤«¡¢ÊÆÂô»Ô¤Î¥¹¥¤¥«¤ä»³·Á»Ô¤Î¥Ê¥·¡¢Å·Æ¸»Ô¤Î¥â¥â¤Ê¤É¤¬ÅðÆñÈï³²¤ËÁø¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
°ìÊý¡¢¥³¥áÉÔÂ¤ä¥³¥á¤Î²Á³Ê¹âÆ¤òÇØ·Ê¤Ë¡¢Á´¹ñ¤Ç¥³¥á¤ÎÅðÆñÈï³²¤¬Áê¼¡¤¤¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤¦¤·¤¿Ãæ¡¢²ñµÄ¤Ç¤Ï¸©Æâ¤Ç¤âµîÇ¯¡¢¤ª¤è¤½900¥¥í¤Î¸¼ÊÆ¡¦28Ëü5000±ßÁêÅö¤¬Åð¤Þ¤ì¤ëÈï³²¤¬È¯À¸¤·¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ë¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤¦¤·¤¿¾õ¶·¤«¤é¡¢JA¥°¥ëー¥×»³·Á¤Ï4·î¡¢ÇÀºîÊªÅðÆñËÉ»ßÂÐºöËÜÉô¤òÀßÃÖ¡£³ÆJA¤ÇËÉÈÈ¤Î¤Ü¤ê´ú¤ÎÀßÃÖ¤ä½ä²ó¥Ñ¥È¥íー¥ë¤Î¼Â»Ü¤Ê¤É¡¢ÅðÆñËÉ»ß¤Î¶¯²½¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¸©·Ù¤ÎÃ´Åö¼Ô¤Ï¡¢ÉÔ¿³¼Ô¤òÈ¯¸«¤·¤¿¾ì¹ç¤Ï¡¢Ãå¤Æ¤¤¤ëÉþ¤ä¼Ö¤Î¼ïÎà¡¢¼Ö¤Î¥Ê¥ó¥Ðー¤Ê¤É¤òµÏ¿¤·¡¢Â®¤ä¤«¤Ë·Ù»¡¤ËÄÌÊó¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¤È¸Æ¤Ó¤«¤±¤Þ¤·¤¿¡£